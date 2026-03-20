Turisme universitari
Jimmy Gracey va viatjar a Barcelona per l’‘spring break’: què és i per què atrau 30.000 estudiants cada any
La capital catalana es consolida com a destinació europea d’aquestes vacances, amb un impacte econòmic de 13 milions d’euros
Gisela Macedo
Cada primavera, milers de joves nord-americans aterren a Barcelona amb motiu del seu ‘spring-break’, omplint discoteques i zones d’oci nocturn. Només aquest 2026, la patronal de l’oci català FECASARM ha previst l’arribada d’uns 30.000 visitants internacionals, majoritàriament procedents dels Estats Units. L’impacte d’aquesta afluència no és menor, ja que el sector estima que aquests turistes generaran entorn de 13 milions d’euros per a la restauració i l’oci nocturn a la capital catalana.
L’arribada massiva de joves americans al llarg d’aquests últims dies, unida a la tràgica mort d’un d’ells dimarts passat, ha despertat la pregunta de part de la ciutadania sobre en què consisteixen exactament aquestes vacances.
Vacances universitàries
L’‘spring break’ és una pausa dins del mateix semestre acadèmic als Estats Units. Un descans a meitat de curs per recarregar les piles abans d’encarar la recta final de les classes i els exàmens. Sol celebrar-se entre el març i l’abril, amb motiu de l’arribada de la primavera, i el disfruten principalment estudiants de secundària i, sobretot, universitaris.
No obstant, als Estats Units, l’‘spring-break’ s’ha convertit en un fenomen social molt conegut, amb viatges organitzats i festes, que han sigut representades en moltes ocasions en sèries i pel·lícules. Així, aquestes vacances han quedat associades en la cultura popular a destinacions de platja, oci nocturn i consum d’alcohol; si bé és cert que hi ha estudiants que aprofiten aquests dies per descansar o visitar la seva família si estudien lluny de casa.
Barcelona, destinació europea de l’‘spring break’
Barcelona s’ha consolidat en els últims anys com una de les destinacions europees que més atreu aquest primer perfil de joves. Aquest 2026, es calcula que uns 30.000 estudiants nord-americans han arribat a la capital catalana durant aquest ‘spring-break’, amb una despesa mitjana estimada de 150 euros per persona i dia. Per al sector de la restauració i l’oci nocturn, aquest flux de visitants suposa un impuls extra, que arriba just després de la celebració del Mobile World Congress (MWC). De fet, des de la FECASARM han indicat que «aquestes dates, en cas de no ser per aquests dos esdeveniments, serien de molt baixa facturació».
El seu secretari general, Joaquim Boadas, ha explicat que aquest any el sector s’ha preparat per a l’arribada de desenes de milers de joves americans «amb ganes de festa», amb «programacions especials i actuacions de DJs internacionals».
Així mateix, Boadas valora que el perfil de despesa d’aquests visitants és diferent del del Mobile, però insisteix que continua tenint un impacte molt rellevant: «Si bé és cert que la capacitat econòmica dels joves que venen per l’‘spring-break’ no és la mateixa que la dels visitants, directius i expositors del MWC, la despesa mitjana per càpita i per dia no deixa de ser important».
