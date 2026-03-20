Caos ferroviari
Les restriccions de velocitat i els talls es cronifiquen a Rodalies dos mesos després de Gelida
La xarxa ferroviària catalana tindrà la setmana vinent 206 limitacions i una desena de trams continuen completament tancats
Pau Lizana Manuel
Dos mesos després del fatídic accident de Gelida del passat 20 de gener, que va acabar amb la vida d'un jove maquinista de 27 anys en pràctiques, Rodalies continua sense haver recuperat el pols per complet. Renfe, de fet, creu que el servei funciona al 85%. Així i tot, els talls i les restriccions de velocitat a causa dels centenars de deficiències que es van detectar a la infraestructura després del succés continuen estant a l'ordre del dia. La setmana que ve hi haurà encara actives 206 limitacions temporals de velocitat, quan abans de la crisi se'n comptaven unes 133. A més, ja s'ha començat a treballar en algunes afectacions programades, com les obres als túnels del Garraf, que compliquen encara més la vida als usuaris. I per si no n'hi hagués prou, les incidències puntuals que ja perjudicaven el servei abans de l'accident han tornat a succeir-se aquesta última setmana.
És difícil determinar quina de les línies de Rodalies ha sortit més perjudicada d'aquesta crisi, tot i que ja en són poques aquelles en què encara persisteixen trams pels quals no circula cap tren. Una és l'R3, on només s'ha reobert el trànsit ferroviari entre La Garriga i Ripoll. El tram fins a L'Hospitalet està tancat per les obres de desdoblament que van començar a l'octubre i haurien d'acabar al maig. I per l'altre costat, el tram transpirinenc entre Ripoll i Puigcerdà, que es va tancar per les afectacions derivades de la crisi de Gelida, continuarà sense trens almenys fins al pròxim mes d'abril, perquè Adif va decidir accelerar unes obres de manteniment de dos túnels previstes per al 2027.
També continua tancat al trànsit el tram entre Riba-roja d'Ebre i Reus de l'R15, el tram entre Martorell i Rubí de l'R8 –pel tall del túnel de Rubí que ha posat en escac el trànsit de trens de mercaderies– i l'R7 per les obres programades a l'estació de Montcada Bifurcació. L'última línia amb algun tram completament interromput és l'R4. Tot i que el secretari de Mobilitat i Transports de la Generalitat, Manel Nadal, va assegurar que la línia s'obriria dilluns passat 16 de març; només els quatre trens de Regionals al dia que s'han habilitat en el marc del pla alternatiu de transport dels túnels del Garraf circulen en aquest tram.
Encara a l'R4, el tram entre Manresa i Terrassa, pel qual també circula la RL4, funciona mitjançant trens llançadora que surten cada hora. Amb menys freqüència funcionen també els trens llançadora de l'R1, que salven la distància entre Blanes i Maçanet-Massanes. En tots aquests trams, Renfe continua noliejant busos de substitució i complementaris per intentar garantir la mobilitat dels usuaris.
Davant d'aquests talls, i després de les anades i vingudes dels primers dies de la crisi, el Govern ja no fixa una data de reobertura total i fa setmanes que evita parlar de "normalitat". De fet, durant les últimes reobertures, el departament de Territori ha evitat oficialitzar l'anunci fins que els primers trens han recorregut el trajecte complet. Així va passar amb la R8 entre Rubí i Granollers, i també, amb menys sort, amb la de l'R3 entre La Garriga i Ripoll. El mateix dia de la reobertura de la línia de la Cerdanya, un despreniment va sorprendre un dels trens i va obligar a suspendre part de la línia. Uns dies més tard, part d'un pont de la Garriga que formava part de les obres de desdoblament de l'R3 va cedir i va caure sobre la carretera, sense causar ferits.
Més lent
La situació tampoc és especialment positiva en aquells trams en què sí que s'ha pogut restablir el servei. Les limitacions temporals de velocitat continuen esteses al llarg i ample de l'entramat ferroviari català. En les últimes setmanes, el nombre ha anat baixant a poc a poc. Si fa tres setmanes se'n comptaven 225, la setmana que ve, segons el document que Adif facilita als maquinistes, n'hi haurà 206 d'actives. Sigui com sigui, els retards continuen sent la norma general.
Un cas a part són les obres als túnels del Garraf. La Generalitat va intentar que aquests treballs, que deixaran aquest tram del municipi de Sitges amb una única via durant almenys tres mesos, s'ajornessin fins a la tardor, una vegada superades les principals traves que havia suposat la crisi de Gelida per a Rodalies. Tanmateix, el ministeri de Transports i Adif van concloure que les obres s'havien de fer com més aviat millor i van acabar imposant el seu criteri.
Més incidències
Més enllà de treballs i talls, les incidències sobtades també han tornat a ser recurrents. Només aquesta última setmana, un incendi al cablejat del túnel entre Sants i Plaça Catalunya alterava tot el trànsit ferroviari de la ciutat de Barcelona. L'endemà, robatoris de cables a Bellvitge, Badalona i Sant Andreu provocaven greus retards en diverses línies de Rodalies i aquest mateix dijous una caiguda del Centre de Control d'Adif a Sant Vicenç de Calders posava cap per avall el pla alternatiu de transport dels Regionals i la R2Sud.
110 milions i gratis
Tots aquests elements fan que la Generalitat no estigui "en disposició d'oferir un servei com el que hi havia abans de la crisi", en paraules de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Per això, Renfe, el ministeri de Transports i el Govern han acordat que Rodalies continuï sent gratis almenys fins al pròxim 31 de març.
Per revertir aquesta situació, Adif ha desplegat un pla de contingència sense precedents per fer una auditoria a gran escala de l'entramat ferroviari català. Segons les últimes dades que va facilitar l'empresa pública, ara fa un mes, s'han fet prop de 700 inspeccions en punts de tota la xarxa amb un desplegament de prop de 400 agents. Tot això ha suposat una inversió de 110 milions per part d'Adif, xifra que tal com ha avançat EL PERIÓDICO, suposa els mateixos diners que l'empresa pública ha destinat per a actuacions d'emergència en els últims sis anys.
Aquesta inversió, d'una banda, hauria de tornar una certa normalitat a Rodalies, començant per reduir les limitacions temporals de velocitat. El secretari de Transports José Antonio Santano, que es va instal·lar unes setmanes a Barcelona durant el pitjor de la crisi i durant aquest segon mes ha tornat a Madrid, va assegurar que el 90% de les que tenen relació amb aquesta crisi –unes 110– haurien d'estar solucionades a finals d'abril.
Els maquinistes, tanmateix, adverteixen que les obres "duraran anys", en declaracions a l'ACN del coordinador del sector ferroviari de CCOO, Pau Mercè.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
- Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”