El TSJC avala que Sant Adrià limiti els pisos turístics per "interès general"
El tribunal desestima un recurs d’Apartur contra la regulació per contenir la proliferació d’apartaments per a viatgers
Jordi Ribalaygue
La Generalitat comptabilitza 294 pisos turístics a Sant Adrià de Besòs, a les portes de Barcelona. La ciutat veïna de la capital va experimentar un creixement sobtat dels apartaments llogats per dies arran de la pandèmia, amb 57 avisos per obertures el 2022 i 72 més el 2023, que van portar que el registre de vivendes destinades a ús turístic depassessin les 300 en un breu període de temps. Davant el ràpid creixement avivat pel veïnat amb Barcelona i el malestar que va despuntar al proliferar en algun punt del municipi, l’Ajuntament de Sant Adrià va aprovar una regulació per restringir nous pisos turístics el 2023. L’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) va apel·lar contra la norma al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ara ha resolt que a la localitat metropolitana li emparen motius per posar límit als domicilis per a viatgers.
La sentència, dictada el febrer passat, conclou que "a Sant Adrià de Besòs es presenten raons d’interès general" per limitar el creixement d’apartaments turístics. En el contenciós, Apartur ha afirmat que la modificació del Pla General Metropolità promoguda pel consistori i ratificada per la comissió d’urbanisme de la Generalitat per regular les llars per a allotjaments breus s’ha de declarar nul·la de ple dret. Segons la seva opinió, no es justifica per raons d’interès general i resulta desproporcionada.
Al contrari, el TSJC afirma que "la protecció de l’entorn urbà i el medi ambient" a Sant Adrià "justifiquen la planificació" de l’ajuntament. Fins i tot més, considera que les disposicions "no són discriminatòries" i "són proporcionades". A més, afirma que "compleixen l’anomenat triple test", a l’apreciar que els objectius de "dret a la vivenda, preservació de l’espai, reducció de la pressió turística, desenvolupament sostenible" i d’altres que la norma al·lega "encaixen perfectament en les raons imperioses d’interès general". La resolució no és ferma i Apartur respon que interposarà un recurs de cassació.
Domicilis enfront de negoci
Per la seva banda, el consistori observa que la sentència "recolza que la vivenda sigui per viure i no per fer negoci", interpreta el tinent d’alcalde de Territori, José A. Gras. "Ens reafirma que planifiquem en la direcció correcta", afegeix.
A l’espera del donar-los el veto definitiu el 2028, Sant Adrià no prohibeix els pisos turístics, sinó que estipula que els nous només es poden establir en carrers amb una amplada d’almenys vuit metres. A més, imposa una separació igual o superior a 50 metres entre les porteries dels edificis amb apartaments i no més del 20% dels domicilis d’una mateixa escala pot destinar-se a turistes, entre altres requisits. Amb aquestes regles, les obertures d’apartaments van baixar a 11 el 2024 –es van registrar també 11 baixes aquell any– i vuit entre gener i novembre del 2025. La regulació en la població no permet el canvi de titularitat de llicències de vivendes d’ús turístic existents que no se cenyeixin a les condicions vigents per implantar-se a Sant Adrià. Apartur el va impugnar, al considerar que vulnera el principi de transmissió de propietats. Al contrari, el TSJC infereix que s’ajusta a la llei.
Aproximadament l’últim any, Sant Adrià ha clausurat 10 pisos turístics il·legals. En el mateix període, ha concedit audiència prèvia al precinte a una altra desena d’apartaments irregulars. En els últims mesos, s’han inspeccionat prop d’una vintena, dels quals sis no consten com a legalitzats. Al marge d’altres en tràmit, s’han imposat una desena de sancions des del 2025. "Hi ha de tot, normalment són per molèsties als veïns, però també n’hi ha per pisos que s’havien il·legalitzat i continuaven exercint", explica Gras.
