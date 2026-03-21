El 80% de les violacions grupals d’adolescents són planificades
Les agressions sexuals comeses per menors creixen a Espanya un 50% des del 2019, especialment entre nens de 14 anys o menys. Les víctimes són adolescents, amb una edat mitjana també de 14 anys.
Patricia Martín
Des que La manada va atacar una jove de 18 anys als Sanfermines de fa 10 anys, no han deixat de sortir a la llum violacions grupals que recorden la comesa pels cinc sevillans a Pamplona i emulen escenes pròpies del porno, moltes protagonitzades per menors. Exemple d’això és l’agressió als banys del centre comercial Màgic de Badalona contra una nena d’11 anys i la que es va cometre a Burjassot (València) contra dos menors de 12 anys.
La jurista i criminòloga Elena Espinosa Gómez ha analitzat el greu fenomen i ha arribat a conclusions preocupants: en el 80% dels casos hi ha hagut planificació i l’edat mitjana dels agressors és de 15,7 anys, amb una destacada presència de nens de 14 o menys en un de cada cinc casos (22%).
Les víctimes són també adolescents, amb una edat mitjana de 14 anys, tot i que també hi ha hagut violacions grupals a nenes de 6 o 9 anys, segons reflecteixen 25 sentències d’agressions sexuals dels últims 20 anys que Gómez analitza al llibre Un delito compartido. La violencia sexual grupal perpetrada por menores. "Sorprèn que en les últimes dues dècades amb prou feines hi ha diferències sobre el mode d’actuació, tret que ara ho graven i de vegades ho difonen, cosa que demostra la seva falta de remordiments i que ho veuen com un triomf", assenyala.
El nombre d’agressors és molt variable, però la majoria són grups petits (amb tres violadors), tot i que hi ha casos amb un nombre elevat. Les dades indiquen que, com més nombrós és el grup, més possibilitat de presència de menors. A més, es tracta d’agressions amb molta violència, on freqüentment s’abandona la víctima en llocs aïllats o es fan servir fins i tot armes. "S’animen els uns als altres, ho disfruten i sembla que com més s’humilií la víctima, resulta més graciós", descriu Espinosa, que ha analitzat des d’una perspectiva criminòloga els factors que influeixen en aquests delictes, com l’aprenentatge per observació i interacció social, el reforç i la imitació.
Així mateix, els agressors tendeixen a culpabilitzar la víctima, justificar els seus actes i gairebé sempre hi ha un líder, la "influència del qual és crucial", ja que sovint és qui inicia l’agressió i modela la conducta de la resta. Així mateix, l’agressió està influïda també pels rols de gènere i per la masculinitat tòxica que està associada al domini i control, així com per la pornografia perquè, en situacions d’escassetat d’educació sexual i afectiva en els entorns educatius o familiars, "es converteix en l’escola de molts adolescents".
La violència sexual protagonitzada per menors ha crescut un 50% del 2019 al 2024, especialment entre els menors de 14 anys, que no són imputables. Els delictes s’han duplicat, al passar de 142 a 303 (del 2019 al 2024), cosa que suposa la incidència més gran en menors i el creixement més gran per edats.
