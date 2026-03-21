Barcelona té el doble de comerços que Manhattan i igual població
La consultora catalana Eixos ha calculat i classificat els establiments de les dues urbs i les seves àrees metropolitanes en una comparativa.
Meritxell M. Pauné
Barcelona té una arrelada tendència a comparar-se amb la metròpoli americana. Es tracta més d’una aspiració cultural i econòmica que d’una realitat tangible, però és que Manhattan i Barcelona capital tenen gairebé la mateixa població i una malla comercial d’extensió equiparable. És més, la vall del Hudson, eix clau de l’àrea metropolitana de Nova York, també té gairebé idèntica quantitat de veïns i superfície que la província de Barcelona, travessada pel Llobregat des del seu naixement fins al delta.
Aquesta doble coincidència protagonitza un estudi curiós de l’Observatori Eixos, que encapçala David Nogué. Dos encàrrecs d’administracions nord-americanes el 2019 i 2025 van portar el consultor a buscar xifres dels quatre ecosistemes per comparar-los i enriquir el debat sobre el comerç.
Nogué va calcular i va classificar els establiments dels quatre territoris i va creuar els resultats. Sobresurt una diferència cridanera: Barcelona té el doble de comerços que Nova York. Així, mentre que la capital catalana comptaria amb uns 76.000 locals, dels quals 62.000 acollirien negocis en actiu, Manhattan disposaria de 30.000 espais amb 27.000 establiments operatius. A l’ampliar el focus a les dues àrees d’influència, s’accentua el salt: uns 153.000 locals actius a la província (el 75% de l’estoc existent) davant uns 68.000 al costat del Hudson (el 88%).
Es poden assenyalar dos atenuants destacats en la victòria barcelonina. D’una banda, hi ha més baixos en desús aquí que a l’altre costat de l’Atlàntic. De l’altra, els immobles novaiorquesos són més grans per demanda i tradició de les marques que els ocupen. El diferent urbanisme i l’estil de vida dels EUA i del sud d’Europa també hi juguen un paper clau.
És evident que més comerços per a la mateixa quantitat de terreny i clientela comporta una economia i un paisatge quotidià molt diferent. "Si vius a la vall del Llobregat, tens bastantes opcions de poder anar a comprar el pa caminant. Si vius a la vall del Hudson, el més probable és que hagis d’agafar la pickup o esperar que te’l porti Amazon", afirma Nogué, que recentment va avançar les claus de l’estudi a l’Ateneu Barcelonès, davant un auditori molt preocupat pel futur del comerç de proximitat i crític amb les grans superfícies.
Nogué conclou que totes dues ciutats "són comparables" i tenen una "bona salut comercial". A més, constata la "recuperació econòmica total" després de la pandèmia. Igual que va passar a Barcelona, el teixit comercial de Nova York també va patir un gran revés, però un lustre després l’ocupació torna a ser molt alta. Segons les dades d’Eixos, l’hostaleria en general és el sector rei a Manhattan (31,2%), seguit pels serveis (26,3%), mentre que a Barcelona s’inverteixen les posicions amb un 28,9% de serveis i un 20,1% de restauració.
Molts més bars
Barcelona i Manhattan s’assemblen en nombre de restaurants, més de 2.500, i disten poc en cafeteries, amb un miler llarg cada una. En canvi, no tenen res a veure en bars, molts més a la capital catalana (5.700 versus 1.400). Els mercats municipals guanyen, amb 39 places actualment, mentre que al districte novaiorquès n’hi ha només un, el popular Essex Market. En conjunt, Eixos comptabilitza deu vegades més carnisseries i peixateries a la capital catalana i un 43% més de botigues de queviures.
Passa al revés amb els centres comercials, galeries i grans magatzems: 41 a Manhattan per 30 a Barcelona i 224 a la vall del Hudson per 62 a la província catalana. Si bé Nogué admet que les quatre xifres poden variar segons la rigidesa amb què s’acoti el concepte, recorda que la cultura del mall als afores és molt més present als EUA.
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
- Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa