Barcelona vol crear 25 zones verdes en 10 districtes d’aquí al 2028
L’Ajuntament es proposa ocupar 20 hectàrees disperses de descampats i terrenys sense edificar amb parcs i jardins de petit i mig format.
Jordi Ribalaygue
Dispersos pels 10 districtes, Barcelona acumula descampats, solars convertits en aparcaments improvisats i espais sense bancs, jocs infantils ni vegetació, més enllà d’algunes tiges assilvestrades, que en conjunt sumen prop d’un centenar d’hectàrees. Si bé són petites superfícies majoritàriament, l’Ajuntament emfatitza que juntes equivalen a sis vegades les 16,4 hectàrees del parc de la Ciutadella. Són buits entre blocs, parcel·les inhòspites i cantonades resultants de demolicions que l’arquitecta en cap de l’Ajuntament, Maria Buhigas, defineix com a "retalls" de la ciutat i l’alcalde, Jaume Collboni, "no llocs". El consistori planeja convertir-los en espais enjardinats.
En el que queda de mandat, que afronta el tram final abans de les eleccions de maig del 2027, el govern municipal es proposa almenys començar les obres en 11,27 hectàrees segmentades en 25 parcel·les de 525 a gairebé 23.000 metres quadrats per transformar-les en zones verdes, tal com estan qualificades en el planejament sense que s’hagin desenvolupat fins ara. En alguns casos són jardins ja existents que s’ampliaran o es renovaran, com la plaça Fotògrafs Català, a Ciutat Vella, o els jardins Beatriu de Pinós, Beatriu de Provença, Clotilde Cerdà i Constança d’Aragó, a l’Eixample.
L’executiu concreta 25 projectes que preveu finalitzar entre el setembre i el març del 2028, en què inverteix 46,33 milions d’euros. Hi ha 15 plans més en procés d’estudi, que eleven l’extensió a 20 hectàrees i el pressupost, a 87 milions. El repte últim és que, en un marge de 12 anys, nous jardins i parcs ocupin cent hectàrees, dels quals 75 són de titularitat municipal.
Entre les obres de més envergadura figura la cobertura de la llosa de les vies del ferrocarril de Sarrià per crear el parc d’Oriol Martorell, de 22.318 metres quadrats i amb un pressupost de 9,1 milions d’euros. El calendari preveu que els treballs comencin al setembre i finalitzin el març del 2028. A més, es projecta una plaça dins les antigues naus de Can Ricart, al Poblenou, de 22.959 metres quadrats i amb un pressupost de 864.011 euros.
Interiors d’illa
Els racons més reduïts que també es preveuen rehabilitar mesuren una quarta part d’un interior d’illa de l’Eixample. En el programa no figura condicionar 30 interiors d’illa del cèntric districte, com Collboni va prometre a la campanya electoral del 2023 i 21 dels quals 21 estaven en fase d’estudi l’estiu passat. El socialista es compromet a anunciar novetats sobre això en uns dos mesos. El propòsit camina "en paral·lel" a l’anunciat ahir, en què va defensar que "s’ha passat el rasclet" sobre el mapa de l’urbs perquè afloressin terrenys que en certs casos esperen des de fa dècades que s’hi planti vegetació.
Dels 25 racons seleccionats, 11 són fruit de la demolició d’antics immobles, quatre enderrocats en els darrers tres anys. És el cas del solar que ha quedat després d’enderrocar-se un edifici a l’encreuament dels carrers de Burgos i de Sagunt, a Sants-Montjuïc. "No tenia sentit que fossin places dures, mortes, que no s’utilitzen o es fan servir per a coses pitjors", va dir Collboni, que va advocar perquè "la política per recuperar interiors d’illa no es pari mai més".
El parc més gran que el paquet augura serà una quarta part de la mida de Glòries. En tot cas, es tracta de "baixar a petita escala" per refer punts morts, dels quals alguns ni tan sols tenen nom, explica Buhigas. "En una ciutat com Barcelona, qualsevol racó s’ocupa, però la vocació d’aquestes zones és ser espais lliures i els incloem en una bossa per anar transformant-los perquè, com que no podem concentrar les 20 hectàrees en un únic solar, ens permet anar esquitxant de verd tots els districtes", addueix l’arquitecta en cap.
Es conceben dissenys funcionals perquè siguin un lloc de repòs per a la gent gran i d’esbarjo per a nens. A Sants-Montjuïc, es crearà una plaça de 1.013 metres quadrats a l’avinguda Montanyans i una zona enjardinada entre el passatge de Francesc Candel i del carrer Ferro, de 3.323 metres quadrats, igual com als 910 metres quadrats entre el carrer de Sant Cugat i de Larrard, a Gràcia. L’operació inclou dos solars a Horta-Guinardó, en el número 34 d’Estoril i el 430 del carrer de Lepant. S’hi afegeixen quatre espais a Nou Barris, dues zones verdes a Sant Andreu i quatre a Sant Martí.
