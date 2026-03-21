Un donant de semen va transmetre una malaltia rara a tres persones
El Vall d’Hebron descobreix a Catalunya tres casos d’angioedema associat al gen F12, una malaltia minoritària però més prevalent a Espanya i Portugal.
Beatriz Pérez
Un donant d'esperma de Catalunya va transmetre una malaltia minoritària almenys tres persones nascudes del seu semen. La patologia es diu angioedema hereditari associat al gen F12. Professionals de la Vall d'Hebron Institut d'Investigació (VHIR) i de l'Hospital Vall d'Hebron, en col·laboració amb el Servei d'Al·lergologia de l'Hospital Santa Maria de Lleida i l'Institut d'Investigació Biomèdica (IRBLleida), han descrit el primer cas documentat al món de transmissió d'angioedema hereditari associat al gen F12 a través d'un donant de semen anònim. El treball, publicat a la revista científica 'Frontiers in Immunology', posa de manifest la identificació de diversos casos portadors de la mateixa variant genètica, tots ells concebuts mitjançant tècniques de reproducció assistida a partir d'un únic donant.
Aquest cas s'assembla – tot i que molt menys greu – al qual va revelar al desembre una investigació de la Xarxa de Periodisme d'Investigació de la Unió Europea de Radiodifusió (UER): un banc d'esperma de Dinamarca va vendre semen d'un mateix donant, que porta un gen cancerigen potencialment mortal i amb el qual han sigut engendrats almenys 197 nadons a 14 països europeus, 10 dels quals a Espanya. Com en la donació d'òrgans i teixits, la donació de semen i òvuls és sempre anònima.
La incidència de l'angioedema hereditari és, en conjunt, d'aproximadament un cas per 50.000 habitants. La incidència de la forma concreta de l'angioedema hereditari per mutació al gen F12 –un tipus més d'angioedema– no es coneix amb precisió. No obstant, la península Ibèrica –tant Espanya com Portugal– és una de les zones del món on la incidència és més elevada, malgrat que continua sent baixa. Els metges estimen que a Espanya hi pot haver uns quants centenars de pacients amb aquesta malaltia.
Brots d’edemes
"En aquest estudi hem identificat dues dones que van rebre esperma d'aquest donant i que van tenir descendència. En total hi ha tres persones nascudes a Catalunya que porten aquest defecte genètic. Potser n'hi ha més, però no ho sabem", explica a EL PERIÓDICO Roger Colobran, cap del Grup d'Immunologia Translacional del VHIR. L'angioedema hereditari associat al gen F12 cursa amb brots d'edemes en diferents parts del cos: mans, cara, zona abdominal. El "més greu", explica el doctor Colobran, es produeix quan aquests edemas passen a la laringe, ja que poden arribar a les vies respiratòries i causar la mort per asfíxia. Per sort, aquesta malaltia té tractament i els pacients poden fer "vida normal".
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
- Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa