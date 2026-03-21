El Govern diu que està "disposat a parlar" amb els docents, però sobre la base de l'acord amb CCOO i UGT
"Hem fet aquesta oferta perquè actualment no hi ha més recursos", afirma Dalmau
ACN
El Govern està "disposat a escoltar tothom, a parlar amb tothom" arran de les mobilitzacions dels docents, però sobre la base de l'acord amb CCOO i UGT. Així ho afirma aquest dissabte el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en una entrevista al diari 'Ara'. "L'acord és el que tenim damunt de la taula i sobre aquest acord podrem parlar", defensa. Segons ell, han fet aquesta "oferta" perquè "actualment no hi ha més recursos", i si s'aprova el nou finançament i arriben més diners a partir del 2027 es podran "fer més coses". Dalmau agraeix a CCOO i UGT el seu "pas endavant davant de la dinàmica del tot o res". El conseller diu comprendre el "malestar" dels docents, però reivindica que "el país no pot quedar bloquejat" i calen pactes.
Dalmau admet que ja s'esperava unes manifestacions de docents "molt massives perquè hi ha molt malestar a les aules", però remarca que això "no ha començat fa un any i mig", amb el nou Govern, sinó que "ve acumulat de molts anys".
El conseller defensa l'acord assolit amb CCOO i UGT, que diu que és "molt rellevant". "Hem posat damunt de la taula un acord de 2.000 milions, que abaixa les ràtios a 20 alumnes, que augmenta el sou dels professors en un 30%", apunta. "Podem sortir tots a manifestar-nos, però què fem? No ens posem d'acord?", es pregunta.
En l'entrevista, Dalmau també assegura que ha estat "una irresponsabilitat que el país hagi passat de 6 a 8 milions i no s'hagin fet ni els trens ni les carreteres ni s'hagin invertit diners en els hospitals ni les escoles per fer-ho possible".
En aquest sentit, el conseller de la Presidència diu que "un cúmul de moltes qüestions", entre elles la manca de recursos i de consensos, però també "una cultura del no a tot", han fet que Catalunya arribés als 8 milions de ciutadans "sense els serveis públics i les infraestructures necessàries".
Pel que fa a Rodalies, el conseller de la Presidència confia que el "llegat" del Govern sigui haver marcat un "punt d'inflexió" en les inversions necessàries per millorar la xarxa.
"Aquests dies s'està invertint més que en els últims sis anys", defensa Dalmau, que confia en "arreglar d'una vegada per totes les Rodalies".
Sobre els pressupostos, Dalmau assegura que estan d'acord amb ERC en la necessitat de tenir uns nous comptes.
"Hem coincidit que el país necessita pressupostos i no podem condemnar Catalunya al bloqueig", remarca en la setmana en què l'Executiu ha decidit retirar els comptes. Segons Dalmau, la previsió és donar-se "més temps" perquè els pressupostos "siguin una realitat abans de l'estiu".
