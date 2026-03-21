L’autòpsia confirma que Jimmy Gracey va caure al mar
Una càmera de seguretat pròxima a la platja del Somorrostro va gravar el jove nord-americà quan es va precipitar a l’aigua accidentalment.
Germán González
El jutge de guàrdia de Barcelona va obrir diligències en relació amb la mort de James Jimmy Gracey, el nord-americà de 20 anys que dijous passat va ser trobat mort a les aigües de la platja del Somorrostro, després d'haver desaparegut dimarts a la matinada. El jutjat va rebre l'autòpsia preliminar del difunt, que descarta que la seva mort fos per causes criminals i abona la hipòtesi policial que el jove va caure al mar accidentalment i es va ofegar. El cos presentava diverses ferides compatibles amb haver-se colpejat contra les roques de l'espigó.
Els resultats hauran d'aclarir si el noi va consumir alcohol o alguna substància quan va tenir l'accident, extrem que es coneixerà d'aquí uns dies, quan s'obtinguin els resultats de l'anàlisi de sang. Una vegada finalitzat l'examen, el cos podrà ser entregat a la família per ser repatriat i rebre sepeli als Estats Units.
Dispositiu
Els Mossos van trobar el cadàver a uns cinc metres de profunditat, molt a prop de l'espigó que separa el Port Olímpic de la platja del Somorrostro. L'autòpsia va corroborar l'informe dels Mossos. En l'atestat, assenyalen que la mort de Jimmy va ser accidental, ja que diverses càmeres de seguretat de la zona van captar el moment de la caiguda al mar, segons va informar el diari El País.
Per arribar fins al cadàver, els agents van visionar les càmeres de seguretat dels locals pròxims a la platja del Somorrostro i van parlar amb diversos testimonis, que van assenyalar que el jove es va dirigir sol cap a l'espigó. Gràcies a la informació, el dispositiu format per les unitats aquàtica i subaquàtica dels Mossos, que també va rebre el suport dels Bombers de Barcelona i de la Guàrdia Civil, va buscar l'estudiant en aquest punt.
La recerca es va portar a terme durant tot el dimecres i dijous a la zona del Somorrostro. Els agents van trobar la seva cartera i algunes peces de roba que van permetre acotar la zona de rastreig. Finalment, abans de les sis de la tarda, efectius de la unitat subaquàtica de la policia catalana van trobar el cos del Jimmy a uns cinc metres de proximitat al costat de les roques.
Per la seva banda, els pares del Jimmy, que es van desplaçar des de Chicago i van estar pendents del dispositiu de recerca, van mantenir l’esperança de poder trobar-lo amb vida fins a l’últim moment. Desgraciadament no va ser així.
El Jimmy, que era estudiant de tercer any de Comptabilitat a la Universitat d'Alabama i originari d'Elmhurst (Chicago), va aprofitar les seves vacances de primavera per visitar diversos amics a Europa. Després de fer una parada a Amsterdam, va arribar a Barcelona dilluns al matí amb la idea de deixar la ciutat avui. La nit de dilluns a dimarts va sortir de festa pel front marítim de la ciutat amb un amic i hores més tard, durant la matinada, el seu rastre es va perdre a la discoteca Shoko.
Família influent
L'amic que l'acompanyava se'n va anar a casa i el Jimmy va decidir quedar-se al local més temps. L'última vegada que va ser vist va ser al voltant de les tres del matí a la discoteca. No va tornar a dormir a l'Airbnb de la ronda de Sant Pere on s'allotjava, ni se'n va tornar a saber res fins que el seu cos va ser trobat a les aigües del Somorrostro, a prop de la zona d'oci.
La desaparició del Jimmy va tenir un gran seguiment per part dels mitjans nord-americans. La seva família –entre la qual figura un productor sènior de la CNN a Washington, David Gracey– va fer una crida per obtenir pistes sobre el parador d'un jove qualificat de "responsable" que mai havia estat tant temps sense contactar amb ningú. Els familiars tenen previst tornar avui als EUA.
Subscriu-te per seguir llegint
