Les obres a les Tres Xemeneies acceleren la descontaminació
L’inici de la construcció del barri, a finals d’any, obliga a l’anàlisi i la retirada dels terrenys que encara puguin quedar en mal estat.
Jordi Ribalaygue
La previsió que les obres al voltant de l'antiga central tèrmica de les Tres Xemeneies del Besòs comencin cap a finals del 2027 imposa analitzar els terrenys que queden per revisar els pròxims mesos i detectar la contaminació que s'ha de retirar perquè la futura zona residencial entre Sant Adrià de Besòs i Badalona sigui habitable, sense perill per a la salut i el medi ambient. Resulta una tasca clau perquè el nou barri, amb 1.783 habitatges i un complex tecnològic davant la costa, s'edifiqui sobre solars condicionats perquè en el passat van allotjar empreses que van fer servir substàncies potencialment tòxiques.
Quan encara falta un any i mig perquè les màquines ocupin l'única franja de litoral de l'entorn de Barcelona que falta per poblar, queda per examinar l'estat de les parcel·les de titularitat pública que inclou l'àmbit per reformar, amb un total de 32,3 hectàrees. L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) va incoar nou expedients per sòl alterat o contaminat dins de l'extensió per rehabilitar i els seus voltants. Quatre continuen oberts i corresponen majoritàriament a superfícies en mans d'administracions públiques, segons dades del Consorci del Besòs.
A grans trets, els solars en mans de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els ajuntaments de Sant Adrià i Badalona que falten per avaluar engloben una mica menys de la meitat dels terrenys que cal refer en l'operació, que es vol tancar a mitjans de la pròxima dècada. Els estudis de descontaminació van a banda dels plans per muntar la seu del hub dedicat al sector audiovisual, digital i del videojoc a l'antiga nau de turbines de les xemeneies, obrir carrers i plantar un parc. Són les primeres obres que es planifiquen i es dissenyen paral·lelament per emprendre's entre el 2027 i el 2029.
De manera simultània
Els informes pendents per auscultar el sòl públic es comencen a desencallar ara per adequar-se al calendari de la remodelació. Les tasques de descontaminació seran simultànies a les obres d'urbanització, explica el Consorci del Besòs, que calcula que es faran per fases entre el 2027 i el 2033. Al sincronitzar-se amb la reforma, l'òrgan descarta que desfer-se de residus nocius causi retards.
El Consorci iniciarà ben aviat el tràmit per contractar les anàlisis prèvies a la redacció dels projectes per desprendre de contaminants els terrenys que pertanyen als dos ajuntaments implicats en la reforma, on es crearan zones verdes i vies. L'organisme calcula que l'encàrrec serà de prop de 150.000 euros i compta repercutir la despesa als ajuntaments.
En el cas de Sant Adrià, el Consorci del Besòs sondejarà un tram del carrer Olímpic, on es renovarà el pas subterrani que connecta amb l'entorn de les Tres Xemeneies. També indagarà al subsol de part de l'avinguda de la Platja i el carrer Ramon Viñas. A tots dos punts es bastiran dos ponts sobre la línia del tren per enllaçar amb el futur barri. El tram per comprovar de l'avinguda de la Platja és el mateix on s'alçarà el campus d'oficines d'Inditex i el nou hipermercat d'Alcampo. Les dues firmes assumiran la factura de la descontaminació, estimada en 5,36 milions d'euros.
