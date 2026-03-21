Acte de protesta
Veïns de Nou Barris reclamen una piscina pública prevista fa 40 anys i encara pendent de construir-se a Barcelona
L’associació veïnal de la Prosperitat reivindica la instal·lació aquàtica durant la inauguració del nou mercat de Montserrat i proposa que s’ubiqui dins del poliesportiu que s’alçarà al límit del barri amb la Trinitat Nova
Jordi Ribalaygue
Fa més de 40 anys que la Prosperitat reclama la piscina pública que l’ajuntament va preveure als anys 80 que es construiria. El febrer del 2009, l’exalcalde Jordi Hereu va col·locar la primera pedradel complex esportiu que havia de contenir la instal·lació aquàtica, però el projecte va caure en sac foradat i mai s’ha fet realitat. Aquest matí, veïns del barri situat en un dels districtes apartats de la platja a Barcelona, el de Nou Barris, han recordat la seva històrica reivindicació durant l’estrena del nou mercat de Montserrat, un motiu de celebració pel qual ha cabut esperar gairebé quatre anys de retard sobre les primeres previsions.
Coincidint amb la festa d’inauguració, entitats de Roquetes, Verdum, Trinitat Nova i la Prosperitat han protestat per fer patents diverses demandes dels barris de Nou Barris i també el malestar per l’ alt preu de les vivendes, una inquietud comuna a Barcelona. Les peticions veïnals inclouen des de la creació d’una cuina comunitària oberta a activitats al mercat fins a l’ ampliació de l’ambulatori i un nou casal per a joves a Roquetes. També proposen que es creï una piscina i un centre per a gent gran en el triangle format pels carrers Aiguablava, Fenals i Via Favència, a la Trinitat Nova, on l’ajuntament ha aprovat edificar 140 vivendes de protecció oficial i un poliesportiu.
El teixit associatiu advoca perquè aquest centre esportiu al límit entre Trinitat Nova i la Prosperitat allotgi la piscina que es prega des de fa dècades. «No està escrit que la piscina vagi al poliesportiu, ara s’ha de lluitar perquè, per les dimensions de l’equipament, es podria fer», afirma Meri López, presidenta de l’Associació de Veïns de la Prosperitat.
Incògnita persistent
Aquesta setmana, l’ajuntament ha aprovat una modificació del planejament per permetre que s’edifiqui l ’equipament esportiu de 2.000 metres quadrats a Trinitat Nova, a més dels dos blocs de pisos que l’acompanyessin. El consistori no es mulla de moment sobre si el poliesportiu contindrà o no una piscina. Diu que, abans de saber-ho, es requereix que el projecte segueixi els tràmits administratius per definir-se. Ara s’inicien al sotmetre’s la modificació a exposició pública.
«L’últim que ens van dir és que no hi ha res dibuixat i que es necessitava que entre un pla especial urbanístic per començar a veure què es fa», explica López. Afegeix que el districte de Nou Barris els transmet que la concreció del projecte s’ajorna per al mandat que ve, que començarà després de les eleccions municipals del maig del 2027. L’associació afirma que l’ajuntament no descarta la piscina però no la considera una prioritat.
López veu un greuge entre les opcions que es donen en altres punts de Barcelona per practicar natació i les que s’ofereixen a la Prosperitat, on la renda per llar va ser un 26,65% més baixa que en el conjunt de la ciutat el 2022, segons les últimes dades disponibles. «El que tenim a prop està massificat i els preus són alts», observa la dirigent veïnal, que emfatitza que va existir un pla per situar la piscina darrere de l’institut escola El Molí. «Però va quedar en un calaix», lamenta.
