El mercat públic de Manhattan
Amb una rica història i un present vibrant, l’Essex Market compta amb 36 comerciants i una majoria de clientela local, una raresa molt benvinguda a l’urbs. "A diferència del Chelsea Market, l’Essex Market està fet per a la gent, no per al turisme", afirmen els seus botiguers.
Idoya Noain
Comparar l’Essex Market amb un mercat barceloní, espanyol o europeu és "com comparar peres amb pomes". Ho diu en Pat, un veí a qui la nostàlgia per un kebab berlinès el va portar a caminar durant 20 minuts i visitar per primer cop el mercat al Lower East Side de Manhattan per provar Kotti Berliner Döner Kebab. Devorava una de les seves comandes gustós a la zona de menjador del mercat, habilitada a la planta superior, a vessar de gent.
Aquest empleat d’un hospital, que definia com a "molt cool" l’Essex Market, no està sol en veure la singularitat d’aquest eixam amb 36 parades i locals. Venedors i clients del mercat troben moltes més similituds entre els mercats del vell continent i els "mercats verds" com el d’Union Square, on diversos dies a la setmana grangers, agricultors, forners i tota mena de comerciants locals venen a l’aire lliure productes de proximitat.
L’Essex Market, no obstant, és una cosa única i preuada a Nova York, una autèntica raresa. És el seu mercat d’interior més històric. Els seus fonaments s’enfonsen en el segle XIX, quan els carros de venedors omplien els carrers d’un barri amb una forta presència d’immigrants. Per eliminar les condicions insalubres i la saturació dels carrers, l’alcalde Fiorello La Guardia va tenir la visió d’una xarxa de mercats d’interior, i el d’Essex va obrir les portes inicialment el 1940, amb quatre edificis i 475 venedors, majoritàriament immigrants jueus i italians, a qui aviat se sumarien portoriquenys.
El 1995 hi va haver una renovació i el mercat es va consolidar en un sol edifici, on hi va estar fins al 2019, quan es va mudar a la seva ubicació actual, part del desenvolupament immobiliari Essex Crossing, un complex modern amb diversos gratacels i espais.
Una mica més de disseny
"No hi ha dia que no trobi a faltar el mercat vell", diu Andrew Clarke, propietari de Formaggio Essex, una formatgeria amb un ampli assortiment de delícies i productes importats, des de vinagre de xerès fins a patates fregides Torres. "No tenia cap sentit i tenia tot el sentit del món. Podies passar per fora i no saber què hi havia dins", rememora.
"En comparació amb els europeus, aquest és una mica més formal i de disseny, però, ja ho saps, és Nova York", diu somrient. I parla amb afecte i entusiasme del projecte general. "El disseny d’aquest mercat et força a ser molt humà, i això és molt valuós. És més que un carrer amb una botiga darrere l’altra, on els comerciants amb prou feines es coneixen", diu en Clarke, originari d’una petita població de la Pennsilvània rural i que fa 17 anys que treballa en una botiga que va comprar fa set quan es va jubilar l’amo original. "Entre els venedors hi ha models de negoci molt diferents, interessants. I hi ha valoració i respecte mutu. No sé si una comunitat, però sí que som com un veïnat".
"A diferència del Chelsea Market, l’Essex Market està fet per a la gent, no per al turisme. Hi ha turistes, però perquè hi ha turistes a tot arreu", afegeix en Clarke. Hi coincideix Saad Bourkadi, originari del Marroc, amo de la botiga Essex Olive and Spice i membre de la junta de venedors.
Ell també es va mudar de l’anterior edifici, on va obrir la seva botiga el 2016, a l’actual. I parlant també del Chelsea Market com "un lloc impersonal, on hi ha menjar de qualitat però no hi ha relació personal ni sentiment de barri", destaca com un dels actius que suma l’Essex Market el fort arrelament a la comunitat i una clientela que, en una urbs i una era de turisme desorbitat, és "entre el 80 i el 85% local".
Bourkadi diu que, salvant les distàncies, el seu és "el mercat novaiorquès d’aspecte i sensacions més europeu, com ara els que hi ha a Espanya i el sud de França", llocs que coneix bé. Aquest comptable de formació lloa que hi ha clients fixos, "una relació personal que no és fàcil conrear i construir a Nova York".
L’Essex Market batega amb un model de propietat i gestió pública en aliança amb el sector privat. I Bourkadi assegura que a les parades hi ha "preus molt assequibles i una qualitat molt alta perquè es paguen uns lloguers molt raonables".
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
- Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa