Milers de professors col·lapsen el centre de BCN en una nova protesta històrica
Més de 35.000 docents, segons dades de la Guàrdia Urbana, i 80.000, d’acord amb l’organització, van desfilar fins al Parlament juntament amb els metges, que van tornar a fer vaga, tot i que amb un menys seguiment.
Helena López
Milers de mestres i professors –35.000 segons la Guàrdia Urbana, 80.000 segons l’organització– procedents de tot Catalunya i uns 2.000 metges dels serveis públics van col·lapsar des de primera hora del matí i fins al migdia el centre de Barcelona. Els docents, que tota la setmana havien encadenat vagues per territoris, van protagonitzar una nova jornada històrica i van fer més que patent el seu malestar –i el seu pols– davant un Govern que, afirmen, no els escolta. "Cuidar qui ensenya és cuidar qui aprèn", es llegia en pancartes, sostingudes per professionals que tenien un missatge clar per al president, Salvador Illa, i el conseller Albert Dalmau: "O negociació o dimissió". "Si no hi ha una rectificació per part del Govern, tindrem un tercer trimestre amb mobilització permanent", van advertir Ustec, Professors de Secundària (Aspec), CGT i La Intersindical, els sindicats convocants.
Els docents van tirar endavant la seva protesta de manera sincronitzada amb l’altre gran col·lectiu de treballadors públics en lluita, els metges, que també van finalitzar la seva manifestació davant de les portes del Parlament de Catalunya. Els primers van sortir de la plaça de Tetuan, i els segons, de l’Hospital del Mar. Es pot dir que la marxa dels sanitaris, que va congregar 2.000 persones segons Metges de Catalunya, va tenir un recolzament més discret que la dels professors. "Diners públics, per als serveis públics", van cridar des del Parlament quan es van unir les dues marxes.
Segons Ustec, el seguiment de la vaga de professors va ser del 85%, xifra que la conselleria va rebaixar al 44%, percentatge elevat tenint en compte que els serveis mínims decretats eren del 30% i que el personal de baixa compta com a personal que ha anat a treballar. Igualment molt altes són les xifres de la manifestació: segons el recompte de la Guàrdia Urbana (com és habitual molt més baix que el dels convocants), un de cada tres docents catalans era ahir a la marxa de Barcelona. Més modesta va ser l’aturada dels metges. Salut afirma que amb prou feines el 6,7% dels professionals es van sumar a l’aturada, tot i que Metges de Catalunya va parlar del 35%.
Crítiques al currículum
El malestar de professors i metges va ser present en tota la protesta. "Estan condemnant tota una generació a la ignorància, estan destrossant l’escola pública. Volem un nou currículum per poder tornar a ensenyar", va proclamar des de l’escenari el portaveu del sindicat Professors de Secundària (Aspec), que va rebutjar també la fusió de les ciències a batxillerat. Els professors van demanar la dimissió d’Illa; la consellera d’Educació, Esther Niubó, i Dalmau –que assumeix de forma temporal les funcions de Niubó per baixa mèdica–, mentre que els metges van reclamar el cessament de la consellera de Salut, Olga Pané. "No pot ser que estiguem sostenint els serveis públics treballadors pobres", va lamentar una portaveu del col·lectiu de sanitaris.
Sanitaris i docents exigeixen millores salarials i laborals, i "dignitat" a l’hora d’exercir la seva feina. En el cas dels professors, el seu enuig amb el Govern va augmentar des que la setmana passada va arribar a un acord amb CCOO i la UGT que els sindicats majoritaris, Ustec i Professors de Secundària, van qualificar de "vergonya". Més enllà de la pujada salarial, exigeixen una baixada de ràtios i menys burocràcia. La d’ahir va ser la cinquena jornada de vaga docent a Catalunya; la sisena del curs, si es té en compte la de l’11 de febrer.
Els metges, per la seva banda, demanen el final de les guàrdies de 24 hores –una cosa que està en mans de Salut, segons asseguren– i reclamen tsmbé un conveni mèdic propi – competència del Ministeri de Sanitat.
La mobilització docent va començar a primera hora, i abans de les vuit del matí ja tallava l’AP-7 a Bellaterra, la Ronda de Dalt a Finestrelles i Vall d’Hebron i la B20 abans del Nus de la Trinitat, la C17 a Gurb i la C25 a Manresa després d’una setmana de protestes territorials marcada també pels talls de carretera.
Subscriu-te per seguir llegint
