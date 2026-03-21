Gràcia
Una escola i els veïns que van rescatar el Jardí del Silenci de Gràcia pugnen per la seva reforma
L’Ajuntament es reuneix aquest dilluns amb l’AFA de l’escola Teixidores, que va aconseguir els vots perquè la remodelació prosperi, i membres de l’associació que gestiona el jardí
Els veïns de Barcelona tornaran a decidir a quins projectes destinar 30 milions del pressupost municipal
Un paradís a prova d’excavadores
Toni Sust
El Jardí del Silenci és un espai verd situat al número 62 del carrer de l’Encarnació, a Gràcia. Un lloc que destil·la pau per al qual el visiti, però també, en aquests moments, el marc d’un conflicte entre l’entitat Salvem el Jardí 2014, que el gestiona des de fa 12 anys, i l’Asòciació de Famílies d’Alumnes de l’escola Teixidores, centre educatiu que es troba just davant, a l’altra vorera del carrer, que va aconseguir que la seva proposta de redissenyar la parcel·la per adequar-la més a l’ús infantil, amb un pressupost previst de 500.000 euros, prosperés i estigui ara en plena elaboració.
En realitat, aquesta pugna té ara per ara un contrincant més motivat, més enfadat: els membres de l’entitat, que consideren que les famílies de Teixidores han qüestionat la seva continuïtat amb la seva iniciativa. L’AFA opta per no entrar al drap i s’aferra al resultat de la votació de la proposta que aquests pares i mares d’alumnes van fer mitjançant decidim.barcelona, el sistema pel qual la ciutadania pot recolzar iniciatives als 10 districtes de la ciutat per un valor total de 30 milions d’euros entre fins que acabi aquest mandat, el 2027. És una petita part dels pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona, que només el 2026 superen els 4.000 milions.
Voluntaris, veïns i nens
El pla que va presentar l’AFA de Teixidores advocava per un «Jardí del Silenci verd i obert al barri» i precisava en el seu text de presentació que estava plantejada com una cosa «respectuosa amb el jardí i amb Salvem el Jardí 2014», ja que preveia que els voluntaris que formen l’entitat continuïn ocupant-se del jardí, si bé perseguia «guanyar un espai que estigui sempre obert a la ciutadania per al gaudi del veïnat i molt especialment per als nens».
La iniciativa va quedar segona a Gràcia, amb 1173 vots i això va fer que, en cas de no existir sorpresa, es convertirà en realitat. L’ajuntament compta ja amb un avantprojecte que, bàsicament, reordena el jardí per incloure en la part pròxima a l’entrada, un espai polivalent i una zona de joc infantil. Això suposa traslladar un hort i sacrificar la part veïna al carrer Encarnació, on ara es concentra un grup de cactus i suculentes.
La trobada
La setmana passada, el consistori va ensenyar l’avantprojecte als membres de l’associació i als de l’AFA, de forma separada. El pròxim dilluns està prevista una reunió de les dues parts amb el districte de Gràcia per abordar l’assumpte. No sembla una reunió plàcida. Perquè Salvem el Jardí 2014 rebutja amb tota vehemència una reforma contra la qual ha presentat al·legacions.
Marta Montcada, una de les voluntàries de Salvem el Jardí 2014 afirmava dijous passat una suculenta, una planta les fulles del qual retenen l’aigua, mentre denunciava, visiblement indignada, que si es converteix en realitat el projecte de l’ajuntament destruirà el jardí del qual l’entitat s’ocupa des de fa 12 anys. L’associació té un conveni amb el consistori que es renova anualment i que ara podria perillar, perquè els seus integrants afirmen que l ’ajuntament els ha advertit que si rebutgen la reforma no el veuran renovat. El conveni es va tancar per primera vegada l’any que el grup porta en nom seu, 2014, quan la lluita veïnal va evitar que el terreny, que havia allotjat un convent, fos fet servir per una immobiliària per construir pisos i un pàrquing.
«El nostre nom és Salvem el Jardí 2014, i el nostre projecte, el Jardí del Silenci. Però si les condicions canvien molt, això ja no serà el Jardí del Silenci, serà el Jardí Centenari de les Missioneres del Santíssim Sagrament i Maria Immaculada i això (assenyala la part en què està prevista la nova àrea de jocs) serà un ‘chiquipark’», afirma Montcada, que està molt contrariada: «¿Què fem amb els cactus? Alguns tenen 40 o 60 anys. ¿Els tornem a qui els van donar?».
L’AFA veu bé el projecte
Fonts de l’AFA de Teixidores indiquen que el col·lectiu de familiars «valora l’avantprojecte perquè saneja, ordena i redistribueix tots els elements, i sobretot perquè manté el verd que hi ha ara: continua sent un espai verd però molt més amable per als nens i per a tot el barri. Creiem que l’equip d’arquitectes ha fet una bona feina, incorporant les millores que demanava l’AFA i mantenint el que demanava l’associació que gestió el jardí per continuar ocupant-se de l’espai, que és d’un gran valor».
Perquè les famílies remarquen que no han posat en dubte en cap moment que Salvem el Jardí 2014 segueixi al capdavant de la seva cura. No obstant, l’entitat considera que si prospera el pla de l’ajuntament, perquè a hores d’ara ja no és només una iniciativa de Teixidores, si no del consistori, res serà igual que abans.
Intromissió
«No volem una intromissió de valors que són d’un parc municipal, que podria ser un pati d’escola i que inclou un berenador», afegeix Rosa Ricart, una altra de les voluntàries. L’entitat farà el cap de setmana, dissabte i diumenge, reunions amb els seus associats – que xifren en 800 persones – per parlar de com aborden la situació. Perquè davant l’avantprojecte municipal, l’entitat pot optar entre tancar-se a tot o intentar algun acord. Però sostenen les voluntàries que l’ajuntament els ha donat a entendre que el pla de reforma es farà, més enllà que es puguin modificar alguns punts.
Mentre s’expliquen, va entrant gent al jardí. Alguns adults que tafanegen, però no només. Arriben nens de l’escola infantil Nou Patufet, perquè són diverses les escoles i escoles infantils que visiten per franges el jardí: Teixidores, Eins Zwei Drei, Nou Patufet, Berimbau. Només Teixidores, remarca Montcada, va presentar la proposta de reforma, si bé això no suposarà que l’escola hagi de tenir més temps d’estada a l’espai: els horaris no es veuran afectats per la reforma. Vanessa Roma, monitora dels nens del Nou Patufet, proclama al costat del ‘sorral’ que ara és a la part interior del jardí, que ella està a favor que no es canviï res d’aquest espai verd de Gràcia.
«Res és casual»
Res és casual al jardí, diu Montcada sobre la posició del jardí històric, de l’hort, de la resta de plantes. Per això, prossegueix, si hi ha canvis aquests alteraran el seu equilibri. «Ja no serà el Jardí del Silenci», insisteix. Entre els elements que destaca hi ha la resta d’un altar del convent. Dels cactus que es perdran remarca que molts han sigut donats, i que tenen un valor. I insisteix en la seva argumentació: els nens ja poden jugar al jardí sense més problema.
