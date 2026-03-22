Conflicte a gràcia
La discoteca Draco demana 250.000 euros a Núñez i Navarro per marxar
Els veïns indignats amb la sala van gravar la setmana passada vídeos d’un enfrontament multitudinari en què es van veure un matxet de grans dimensions i una pistola.
Toni Sust
L’exterior de la discoteca Draco, antic KGB, situada al número 55 d’Alegre de Dalt, a Gràcia, va tornar a ser escenari aquesta setmana d’una de les baralles multitudinàries que massa sovint han fet perdre la son als veïns. Alguns van gravar vídeos de l’enfrontament, registrat diumenge 15 de març al dilluns 16, a les 4.30 de la matinada.
Una pistola
En les imatges s’aprecia que un dels participants en la baralla porta una pistola –real o simulada– i un altre un matxet de grans dimensions.
Draco, abans Canela, abans la històrica sala KGB, continua obert malgrat que un jutge en va dictar el desnonament fa més d’un any, el 19 de febrer del 2025. Un desallotjament instat per la propietària del local, la immobiliària Núñez i Navarro, que ja el 2019, quan acabava el contracte de lloguer, va voler liquidar la relació amb el seu inquilí. No obstant, una esperada decisió judicial davant un recurs dels gestors de la discoteca va propiciar que aquest contracte es prolongués fins al 31 de desembre del 2024.
Arribat el moment, els responsables de Draco van aconseguir eludir el desallotjament del 15 de febrer del 2025 aferrant-se a un error processal: la demanda en curs havia sigut presentada contra una de les empreses que ha gestionat Draco, però no les dues que ho han fet. Gràcies a això, avui continua oberta.
El pagament del lloguer
Fonts de la direcció del local recorden que ja fa anys van oferir un acord a Núñez i Navarro per abandonar l’espai a canvi d’un pagament de 250.000 euros per part de la propietat. Es tracta, segons indiquen aquestes fonts, de l’equivalent a la inversió feta per renovar la discoteca abans de la pandèmia. Mentrestant, afegeixen, el lloguer no es paga directament a la propietat, sinó que es consigna davant l’Audiència de Barcelona.
En cas de no donar-se el pagament d’aquesta quantitat, s’entén que el procés acabarà quan hi hagi una nova decisió judicial. Fins ara, Núñez i Navarro ha optat per mantenir un perfil públic baix en aquesta qüestió i esperar que arribi el moment en què pugui disposar del local buit, amb la discoteca fora, una cosa que també desitgen els veïns de la zona que tantes vegades han vist com quedava pertorbat el seu son.
