Rànquing del mesurador oficial GfK DAM
EL PERIÓDICO, quart mitjà més llegit a Espanya i líder a Catalunya en audiència digital
El diari editat per Prensa Ibérica és la capçalera que més ha crescut l’últim any, amb una alça del 26%
El Periódico
EL PERIÓDICO continua escalant posicions i ja s’ha convertit en el quart mitjà d’informació general més llegit a Espanya, alhora que ha reforçat el seu lideratge a Catalunya en audiència digital. El diari editat per Prensa Ibérica es consolida com la capçalera que més ha crescut l’últim any, amb una alça del 26%, segons les dades del febrer del rànquing de marques elaborat per GfK DAM, mesurador oficial del consum d’internet a Espanya designat per la indústria digital.
Un total de 15.422.866 lectors van accedir el mes passat a la web o l’app d’EL PERIÓDICO al conjunt d’Espanya. Aquesta xifra el situa en el quart lloc de la premsa generalista, per davant de capçaleres com ‘Abc’, ‘El Confidencial’, ‘20 Minutos’, ‘La Razón’ i ‘La Vanguardia’, a la qual supera en més de 3,5 milions d’usuaris.
A Catalunya, EL PERIÓDICO es referma com a líder a l’encadenar tres mesos consecutius en la primera posició. A més, amplia el seu avantatge sobre la resta de mitjans: amb 3.372.389 lectors al febrer, depassa en més de 700.000 ‘El Español’, segon classificat, i en més de 900.000 ‘La Vanguardia’, que tanca el top 5.
La capçalera de Prensa Ibérica assoleix un percentatge de cobertura del 48,1% de la població digital catalana. Això suposa que gairebé la meitat de tots els catalans usuaris d’internet llegeixen EL PERIÓDICO en la xarxa, cosa que evidencia la seva condició de diari digital de referència a Catalunya. Respecte a la resta de capçaleres, cap arriba al 40% de cobertura: ‘El Español’ té un 37,5% i ‘La Vanguardia’ es queda en el 35%.
Eleccions a Aragó, temporal de vent i apostes pròpies
Entre les informacions més llegides per la comunitat d’EL PERIÓDICO al febrer destaquen temes d’actualitat com les eleccions autonòmiques a Aragó, el temporal de vent que va obligar a tancar escoles, instituts i universitats a Catalunya i l’atac dels EUA i Israel contra l’Iran l’últim dia del mes.
Al creixement de l’audiència digital del diari també hi han contribuït apostes pròpies com la informació que el Govern planteja que els treballadors de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina; l’anunci que Espanya tindrà aquest any el fremanezumab, el primer fàrmac contra la migranya pediàtrica, i el ‘diàleg (im)possible’ entre la ministra Yolanda Díaz i el cofundador de Glovo Sacha Michaud organitzat per EL PERIÓDICO i la consultora beBartlet.
Millor posició d’EL PERIÓDICO en el rànquing d’Espanya
El quart lloc entre els mitjans d’informació general en el rànquing espanyol d’audiència digital suposa la millor posició del diari en els últims 15 anys i és el resultat de l’aposta que ha fet Prensa Ibérica des que va adquirir la capçalera el 2019. EL PERIÓDICO va ser el primer mitjà d’Espanya amb presència a internet, amb un servei digital que va posar en marxa fa més de 30 anys, el 7 de novembre del 1994. També va ser pioner a publicar-se en castellà i català, amb una doble edició que va estrenar el 28 d’octubre del 1997.
Prensa Ibérica, líder de la informació regional i local a Espanya, compta actualment al conjunt del país amb 26 diaris impresos i digitals, més d’un centenar de cròniques locals i diverses revistes. Segons les dades de GfK del febrer, el grup és el segon a Espanya en audiència digital.
A més de Catalunya, Prensa Ibérica és líder a Astúries, el País Valencià, Galícia, les Canàries i Múrcia, i competeix pel lideratge a Andalusia, Madrid, les Balears, Extremadura, Aragó i Castella i Lleó. EL PERIÓDICO, ‘Sport’, ‘La Nueva España’, ‘Faro de Vigo’, ‘Levante-EMV’, ‘Información’ i ‘La Provincia’ són les marques principals del grup.
