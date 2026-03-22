No hi ha fronteres per a la gestió de l’aigua
La humanitat ha seguit el rastre de l’aigua des dels seus orígens. El fet que les civilitzacions florissin a la vora dels rius no és una casualitat, sinó una realitat que cobra especial rellevància cada 22 de març amb la celebració del Dia Mundial de l’Aigua. Aquesta efemèride recorda que l’aigua actua com un fil que ha cosit la història humana, permetent el progrés de les cultures.
L’accés a un servei de proveïment i sanejament de màxima qualitat constitueix el primer esglaó de la salut i el progrés. En ple segle XXI, la tecnologia i l’experiència de les empreses gestores han d’assegurar que qualsevol ciutadà, independentment de la seva ubicació geogràfica, rebi un servei de la mateixa qualitat.
Per a Aqualia, l’entrada a nous mercats no només implica el desplegament de xarxes i infraestructures, sinó el compromís d’estendre aquest «fil blau» perquè la igualtat d’oportunitats sigui una realitat a tots els territoris. Actualment, aquesta responsabilitat arriba a 44,9 milions de ciutadans a 19 països de quatre continents.
La presència de companyies líders en la gestió de l’aigua genera un efecte de transferència de coneixement. A l’implantar models avançats de la mà d’equips experts, els operadors especialitzats democratitzen l’accés a un recurs vital. La tecnologia i la digitalització funcionen com a palanques per al progrés dels territoris.
Durant l’any 2025, Aqualia va produir 1.157 milions de m3 d’aigua potable i 1.550 milions de m3 d’aigua residual depurada apta per ser tornada a la naturalesa. En termes energètics, el 44,76% de l’energia consumida per la companyia va provenir de fonts renovables, avançant en el seu full de ruta per arribar a la neutralitat climàtica l’any 2050.
El 2025, Aqualia va invertir més de 13,5 milions d’euros en digitalització
Digitalitzar l’aigua per preservar-la
El progrés en la gestió hídrica es recolza de forma decisiva en la innovació. El 2025, l’empresa va invertir més de 13,5 milions d’euros en transformació digital, sumant gairebé 50 milions en l’últim trienni. Aquesta aposta permet integrar tecnologies avançades a través de l’ecosistema Aqualia Live. Mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial i Big Data, la companyia optimitza l’eficiència operativa, prediu la demanda i detecta fugues de forma primerenca.
L’impacte en l’usuari és directe: ja operen més de 855.000 comptadors intel·ligents, cosa que permet als ciutadans monitoritzar-ne el consum en temps real i fomentar l’estalvi. Segons el XVIII Estudi de l’Associació Espanyola de l’Aigua Urbana (DAQUAS), la telelectura a Espanya s’ha triplicat en quatre anys, cobrint el 43% del parc de comptadors. Aquesta evolució tecnològica ha permès que l’Aigua No Registrada (ANR) caigui a un mínim històric del 19%, una xifra rellevant en la lluita contra les pèrdues a les xarxes.
Uns 900.000 comptadors intel·ligents analitzen milions de dades
No obstant, DAQUAS estima que el sector a Espanya requereix una inversió anual de 350 milions d’euros per aturar les pèrdues reals. L’informe adverteix que el ritme actual de renovació d’infraestructures (0,2%) és insuficient, i se situa lluny del 2% necessari per garantir la sostenibilitat del sistema a llarg termini.
Garantia global amb impacte local
Aqualia aplica estàndards internacionals per obtenir resultats locals, garantint la millora contínua a les seves zones d’operació. Això es reflecteix en l’ampliació de les seves certificacions ISO en qualitat i medi ambient. Mentre que a França i Mèxic s’han certificat les operatives de seguretat i salut, a Colòmbia s’ha reforçat el benestar del capital humà en contractes clau. Per la seva banda, a l’Aràbia Saudita, el Laboratori Central de Qassim ha obtingut l’acreditació ISO 17025, i els clústers Nord i Sud han blindat els seus sistemes de gestió.
Amb una estructura de més de 14.200 professionals, la companyia treballa perquè l’aigua sigui un dret igualitari. Aquest impacte transcendeix sovint la gestió tècnica: a Colòmbia, s’han impulsat més de 100 accions socials; a Geòrgia, s’assegura l’accés a l’aigua en residències de gent gran i llars infantils; i a la República Txeca, el programa «Remant junts» ha finançat 170 projectes locals proposats pels empleats. Així mateix, els mecanismes d’equitat, com els bons i tarifes socials, beneficien més de 3,5 milions de clients a nivell mundial.
La gestió eficient de l’aigua és una condició indispensable per al desenvolupament humà. La col·laboració publicoprivada vincula Aqualia amb 42 universitats i 23 centres d’investigació. Aquest ecosistema d’innovació, unit al lideratge en iniciatives com l’aliança StepbyWater, situa la companyia al centre d’un marc de col·laboració multisectorial.
L’objectiu final és transformar els desafiaments en benestar i oportunitats de creixement. Mantenir viu el fil blau significa assegurar que el progrés arribi a tots els territoris per igual, consolidant l’aigua com un dret universal que uneix i impulsa tota la societat per igual.
Desenvolupament del territori i innovació
Catalunya constitueix l’epicentre de l’estratègia de creixement i avantguarda tecnològica d’Aqualia. Amb una facturació regional de 251 milions d’euros i una cartera de negoci de 1.926 milions d’euros, la companyia dona servei a més de 3,3 milions de persones en 241 municipis, amb més de 2.000 professionals experts dedicats a la gestió i servei al ciutadà. Opera 28 Estacions de Tractament d’Aigua Potable (ETAP); 105 Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) i 6 Comunitats de Regants, participant en el sistema Segarra-Garrigues (el més important de Catalunya amb 70.000 hectàrees); a més, l’empresa gestiona la planta de la Tordera (Girona), la primera gran dessalinitzadora d’aigua de mar construïda a Catalunya, amb capacitat per a 30.000 m3/dia.
En l’àmbit industrial opera per a AITASA la planta de tractament d’efluents en el complex petroquímic de Tarragona, el més gran del sud d’Europa, amb una capacitat de tractament d’1,8 milions de litres per hora; i dona servei a més de 20 indústries líders, com Repsol, Ercros o BASF entre d’altres.
Aquesta solvència en tots els àmbits de la gestió del cicle integral de l’aigua permet a la companyia desplegar una excel·lència operativa al territori aplicant tecnologies d’avantguarda que, a més, busquen mitigar el canvi climàtic i optimitzar recursos. És clar exemple el servei d’aigua de Lleida, referent nacional de descarbonització. Aqualia ha aconseguit que sigui el primer a Espanya a certificar la seva petjada de Carboni 0; un èxit que se sustenta en la producció de biogàs i energia fotovoltaica; la reducció del 100% d’emissions indirectes de gasos amb efecte hivernacle, i la transformació de la depuradora en una «biofactoria» que genera biometà per a vehicles municipals i aigua regenerada per a reg urbà. Un model que és avui una solució escalable per a qualsevol municipi català que aspiri a la neutralitat climàtica.
L’activitat d’Aqualia a Catalunya, que es remunta al 1969 amb el servei a Cadaqués, representa avui un pilar fonamental per a l’organització. La seva aposta pel concurs de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és una «finestra d’oportunitat» per modernitzar el subministrament de 22 ciutats, representant un avantatge competitiu, sobre la base de la seva identitat i arrelament a Catalunya, capacitat d’inversió i experiència global aplicada al territori.
