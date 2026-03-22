Conflictes globals
Aquests són els països més segurs del món si esclata una guerra global, segons l’Índex de Pau 2025
La classificació té en compte 163 estats i territoris independents, cosa que abasta el 99,7% de la població mundial
Oriol García Dot
En un món en què cada dia sembla que hagi d’esclatar la Tercera Guerra Mundial, l’Institute for Economics and Peace ha publicat l’informe de l’Índex de Pau referent al 2025. En aquest article, s’analitzen tots els països del món per determinar quins són més segurs.
Segons els creadors de l’informe, "aquesta és la 19a edició de l’Índex de Pau Global, que classifica 163 estats i territoris independents segons el seu nivell de pau, abastant el 99,7% de la població mundial. Aquest índex és el principal indicador mundial de pau".
Els resultats mostren que la pau mundial continua disminuint i que els principals factors que precedeixen grans conflictes són més elevats que mai, concretament, des del final de la Segona Guerra Mundial. Cada vegada més països augmenten els seus nivells de militarització en un context de creixents tensions polítiques, augment dels conflictes globals, ruptures d’aliances i creixement de la incertesa econòmica.
¿Com mesuren la pau?
En aquest estudi asseguren que "la pau és notòriament difícil de definir. La manera més senzilla d’abordar-la és en termes de l’harmonia que s’aconsegueix mitjançant l’absència de violència o la por a la violència, cosa que s’ha descrit com a pau negativa. La pau negativa complementa la pau positiva, que es defineix com les actituds, institucions i estructures que creen i mantenen societats pacífiques".
La pau negativa d’un país es mesura utilitzant tres àmbits de la pau. Segons s’expressa a l’anàlisi, "el primer àmbit és el de conflicte internacional i nacional en curs; utilitza sis indicadors estadístics per investigar el grau de participació dels països en conflictes interns i externs. El segon àmbit avalua el nivell d’harmonia o discòrdia dins d’una nació; onze indicadors avaluen, en termes generals, el que es podria descriure com a seguretat social. Finalment, sis indicadors addicionals estan relacionats amb la militarització d’un país, que reflecteixen el vincle entre el nivell de desenvolupament militar d’un país, el seu accés a armament i el seu nivell de pau".
Índex de pau més alt
Segons mostra el document, els tres països més segurs de tot el món són Islàndia, que encapçala la llista, amb una puntuació d’1.095; en segon lloc, hi ha Irlanda, amb 1.260 punts; i, finalment, hi trobem Nova Zelanda, en tercer lloc, amb una puntuació d’1.282.
Índex de pau més baix
A l’altra banda, hi trobem el podi de països amb un índex de pau més baix. El país menys segur del món actualment, i per primera vegada, és Rússia, amb una puntuació de 3.441; el país amb el qual està en guerra Rússia, és a dir, Ucraïna, ocupa el segon lloc de la classificació amb 3.434 punts; finalment, la tercera pitjor posició del rànquing és per a Sudan, amb 3.323 punts.
Segons l’anàlisi, "els resultats d’aquest any revelen que el nivell mitjà de pau mundial s’ha deteriorat un 0,36%. Aquest és el 13è deteriorament de la pau en els últims 17 anys, amb 74 països que van millorar i 87 que van empitjorar". A més, recalquen que Islàndia continua sent el país més pacífic del món des del 2008.
Espanya, en bona posició
Pel que fa al nostre país, Espanya ocupa la posició número 25. Aquesta posició la manté des de l’any passat i la situa entre els països amb un bon nivell de pau. La puntuació que l’anàlisi atorga a Espanya és d’1.578.
Els nostres països fronterers ocupen diferents rangs de pau: Portugal és considerat el setè país més segur del món, mentre que França és lluny de ser segur, situant-se en la posició número 74.
També cal esmentar alguns països destacats que, segurament, si el llistat s’hagués fet aquests dies, ocuparien una situació encara pitjor. Parlem dels Estats Units, que ocupen la posició 128 i se situen a la zona de països amb un nivell de pau baix.
El cas d’Israel
Altres països que han estat protagonistes d’incidents recentment, com Israel o Afganistan, reflecteixen els seus conflictes, ocupant les posicions 155 i 158 respectivament. Per tant, l’informe conclou que Europa Occidental i Central són les regions més pacífiques del món, acollint vuit dels deu països més segurs. Malgrat això, adverteix que el seu nivell de pau ha disminuït progressivament en els últims quatre anys.
