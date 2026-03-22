La millor cara de Barcelona

Irene Jódar, Diana Fernández i Diana Pintado triomfen els divendres a la nit al teatre Apolo amb l’espectacle Trestias, "una espècie de versió femenina del Tricicle".
Joan Vehils
Tot va començar una nit a Eivissa. L’actor Joan Gracia, sopant amb les polifacètiques actrius Irene Jódar, Diana Fernández i Diana Pintado, els va llançar una proposta irrefusable: crear una mena de versió femenina del Tricicle. Elles, que no s’intimiden fàcilment, es van llançar a la piscina. Mesos després, triomfen al teatre Apolo amb Trestias. "Són de la mateixa pasta", m’explica Joan Gracia després de l’espectacle, que es pot veure a l’Apolo els divendres a dos quarts d’onze de la nit. Una hora una mica pocavergonya, molt pròpia del Joan.
El muntatge recupera alguna cosa del vell Molino, però amb la frescor de Lío d’Eivissa, que també dirigeix el mateix Joan Gracia. O sigui, que hi ha una mica de cabaret, humor i una mica de provocació. Fins i tot emulen l’inoblidable gag de Slastic, de Tricicle.
Fa una setmana el van gaudir diverses personalitats. Un dels assistents va ara de boca en boca. Em refereixo a Tatxo Benet, que va assistir al costat de la seva dona i notària, Camino Quiroga. Doncs sí, ja hi ha qui situa Benet com a candidat de Junts a l’alcaldia de Barcelona. La qüestió és que Puigdemont vol imposar el seu candidat per sobre d’altres opcions, però a les enquestes internes totes les alternatives surten malparades, així que van buscant un salvador. Així mateix, l’actual president de Femcat no està per la feina.
També hi havia el banquer Carles Tusquets; els empresaris Ramon Bordas, Marian Puig, Gustavo Buesa, Manolo Garí i Enrique Tomás; l’advocat Alfonso Nebot; a més de Xuan Lan, Katy Carreras, la dissenyadora Olga Menchen, el fotògraf Toni Riera, el periodista Carles Cuní, l’actor Jordi Bosch i, com no podia ser, la nostra estimada Ana Fernández. Doncs això: si volen divertir-se, vagin els divendres a l’Apolo.
Zona Franca 4.0
D’aquí a uns anys, segur que algun avi explicarà als seus nets que un paio anomenat Pere Navarro i una dona, de nom Blanca Sorigué, anaven dient per Barcelona que a la Zona Franca s’estava aixecant un projecte anomenat DFactory, destinat a ser únic i admirat per tothom.
Doncs sí, serà així. I ho serà perquè aquests dos bojos, treballadors tenaços i amb una visió de futur única, estan apostant per un projecte singular que ja és el primer districte 4.0 a escala mundial. Dimarts van col·locar la primera pedra de l’ampliació del primer projecte, cosa que suposarà ocupar un espai aproximat de vuit camps de futbol. En va donar fe Jaume Collboni, al costat de Carlos Prieto, sota les ordres d’un robot creat al mateix DFactory.
Per molts anys
Només una eminència com és el cas del doctor Bonaventura Clotet pot celebrar el seu aniversari a l’Ajuntament de Barcelona.
Diuen que va ser casualitat, però la qüestió és que la presentació de la 16a edició de la gala People in Red, que aquest any promet ser encara més espectacular, va coincidir amb l’aniversari del doctor. Va presentar l’acte la periodista i directora de la gala Laura Duran, demostrant davant de tothom que segueix en forma. Van intervenir els ambaixadors Alex Corretja i Martina Klein, a més de Silvia Abril, que serà una de les presentadores.
Padrins i amics
I va parlar el Dr. Clotet i, per descomptat, el xef Nandu Jubany, que servirà el sopar de l’11 de maig. En fi, que, després de la presentació entre patrons, padrins, convidats i amics, Xavi Orte, cunyat de Jubany i responsable d’esdeveniments, va treure un pastís amb dues espelmes perquè el doctor les bufés. Al costat seu, a més dels ja citats, hi havia Montse Pinyol, Josep Santacreu, Jordi Villacampa, Fede Sardá, Gemma Recoder, Jordi Cerqueda, Maria Eugènia Gay i Víctor Font. Doncs això: que per molts anys, doctor.
