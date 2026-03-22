Perruqueres ambulants
En els últims anys, alguns emprenedors han muntat negocis per portar serveis a gent gran que viu en zones rurals i no es pot desplaçar. "És una relació ben diferent: de vegades entres sense trucar al timbre", explica una perruquera itinerant a Burgos.
«Els veïns ens fan paelles i ens porten pastissos», expliquen des de Ruraldent Móvil
Roberto Bécares
"Al final es crea una relació personal. L’altre dia vaig anar a Bembibre, a Burgos, a tallar els cabells a uns pastors joves. La seva mare em va preguntar si havia menjat, que em posava un plat, que tenia puré i pollastre de corral. Caram, és l’àpat més bo que em pots donar. Després, que si m’agradava la cecina, que n’acabaven de fer. També em va donar ous de les gallines que crien. No els vaig cobrar la feina. Valoro molt el tracte humà, que s’està perdent. De vegades no truco ni al timbre. És una relació ben diferent".
Esther Angulo Tovar és una perruquera rural de Burgos per professió i devoció, d’aquelles castellanes a qui els agrada viure a Castella, recórrer els seus pobles, parlar amb la gent, perquè no hi ha artificis, tot és més natural, més humà, allunyat dels vertígens de vida de les ciutats. Després de 13 anys treballant de perruquera a Villodrigo (Palència), l’Esther ja tenia molt clares les "necessitats" urgents que tenien els pobles, mancats de dentistes, de metges, de perruquers... La gent gran ha de tirar de familiars perquè els portin a pobles més grans. De vegades han de posposar setmanes el que han de fer.
"És molt trist el que està passant. Jo llavors ja tenia una cartera de clients que em coneixien i vaig agafar la furgoneta. Anava als pobles on no hi havia serveis. Vaig començar trucant als ajuntaments a veure si els agradava la idea, i n’hi ha que fins i tot em deixen un local", diu l’Esther.
A Pedrosa de Valdeporres (139 habitants) treballa a l’associació de jubilats, on utilitza el material que van comprar a una perruquera del poble que es va jubilar. A Mahamud (107 habitants) fa servir de local la carnisseria. "La major part de les vegades és a casa de senyores", explica l’Esther, que va itinerant, amb els estris repartits en capsetes que puja i baixa de la furgoneta, amb la qual té un radi d’acció de 60 quilòmetres. Cada dia li toca una zona diferent. I divendres passa revista a Tardajos, que és el seu poble.
L’Esther no és l’única perruquera itinerant de l’Espanya Buidada. De Saragossa són la Natalia i l’Eneko, que fa anys van muntar The Hair Truck, una furgoneta-perruqueria amb lavabo, assecador, tisores i maquinetes, entre altres coses, per recórrer les zones rurals de l’Aragó. A Sevilla hi ha Pelumóvil, on ofereixen perruqueria i servei d’estètica a domicili per zones d’Andalusia.
A Conca hi ha un podòleg que passa consulta pels pobles amb menys habitants, i un servei de dentistes, Ruraldent Móvil.
"Nosaltres tenim tres clíniques en pobles i una unitat mòbil", explica Irene Álamo, directora d’operacions de Ruraldent, que des del desembre del 2024 ofereix servei a les zones més despoblades. Tot va començar quan la propietària, Raquel Pardo, que exerceix com a dentista a San Lorenzo de la Parrilla (1.040 habitants) des de fa 28 anys, es va adonar que els seus pacients de pobles del voltant s’anaven fent grans i "no hi podien anar".
Unitat mòbil
"Sentia la necessitat de tornar als clients tota aquella fidelitat i donar-los el servei encara que no es poguessin desplaçar. Va començar amb el seu propi vehicle i es van adonar de la necessitat estructural que hi havia a tota l’Espanya Buidada: d’aquí va sorgir la idea d’una unitat mòbil", assenyala Álamo sobre una iniciativa que va necessitar una regulació específica de la Diputació i per la qual va lluitar diversos anys. També ha guanyat uns quants concursos d’emprenedoria.
Van començar treballant amb la Unió de Pensionistes, que té més de 20.000 socis, i amb associacions veïnals. "Ara portem més de 30 municipis i 650 pacients. N’hi ha que necessiten dues o tres consultes", expliquen a Ruraldent, que tenen dos doctors –generalistes i implantòleg– i un camió que disposa de tot l’instrumental necessari: "Tenim rajos X i fem cirurgies a dins", assenyalen, si bé el més comú són els tractaments higiènics i periodontals, així com extraccions per dolor o pròtesis dentals.
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- L’enginyeria de Manresa Grup Solucions inverteix un milió d’euros en una nau a Sant Fruitós
- Un menor de 17 anys, fill d’una família antivacunes de Catalunya, a la UCI per tètanus
- La revista Newsweek situa per setè cop l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa entre els cent millors de l'Estat
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat