A gràcia
Pugna pel futur del jardí del Silenci
L’Ajuntament es reuneix dilluns amb l’AFA de l’escola Teixidores, que va aconseguir els vots perquè la remodelació de l’enclavament prosperi, i membres de l’associació que gestiona el jardí actual.
Toni Sust
El jardí del Silenci és un espai verd situat al número 62 del carrer d’Encarnació, a Gràcia. Un lloc que destil·la pau per a qui el visiti, però també, en aquests moments, el marc d’un conflicte entre l’entitat Salvem el Jardí 2014, que el gestiona des de fa 12 anys, i l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola Teixidores, centre educatiu que hi ha just al davant, a l’altra vorera del carrer, que va aconseguir que la seva proposta de redissenyar la parcel·la per adequar-la més a l’ús infantil, amb un pressupost previst de 500.000 euros, prosperés i ara estigui en plena elaboració.
En realitat, aquesta pugna té ara per ara un contrincant més motivat, més enfadat: els membres de l’entitat, que consideren que les famílies de Teixidores han qüestionat la seva continuïtat amb la seva iniciativa. L’AFA opta per no tirar pel dret i s’aferra al resultat de la votació de la proposta que aquests pares d’alumnes van fer mitjançant Decidim Barcelona, el sistema pel qual els ciutadans poden recolzar iniciatives als 10 districtes de la ciutat per un valor total de 30 milions d’euros fins que acabi aquest mandat, el 2027. És una petita part dels pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona, que només el 2026 superen 4.000 milions.
Voluntaris, veïns i canalla
El pla que va presentar l’AFA de Teixidores advocava per un "jardí del Silenci verd i obert al barri" i precisava en el text de presentació que estava plantejat com un pla "respectuós amb el jardí i amb Salvem el Jardí 2014", atès que preveia que els voluntaris que formen l’entitat continuïn ocupant-se del jardí, si bé perseguia "guanyar un espai que estigui sempre obert a la ciutadania per al gaudi del veïnat i molt especialment per als infants".
La iniciativa va quedar segona a Gràcia, amb 1.173 vots, i això fa que, en cas de no haver-hi sorpresa, es converteixi en realitat. L’Ajuntament ja té un avantprojecte que, bàsicament, reordena el jardí per incloure en la part pròxima a l’entrada un espai polivalent i una zona de joc infantil. Això comporta traslladar un hort i sacrificar la part veïna al carrer Encarnació, on ara es concentra un grup de cactus i suculentes.
La setmana passada, el consistori va ensenyar l’avantprojecte als membres de l’associació i als de l’AFA, de manera separada. Dilluns que ve està prevista una reunió de les dues parts amb el districte de Gràcia per mirar d’abordar l’assumpte. No sembla que hagi de ser una reunió plàcida. Perquè Salvem el Jardí 2014 rebutja amb tota vehemència una reforma contra la qual ja ha presentat al·legacions.
Marta Montcada, una de les voluntàries de Salvem el Jardí 2014, aguantava dijous una suculenta, una planta les fulles del qual retenen l’aigua, mentre denunciava, visiblement indignada, que si es converteix en realitat el projecte de l’Ajuntament destruirà el jardí del qual l’entitat s’ocupa des de fa 12 anys. L’associació té un conveni amb el consistori que es renova anualment i que ara podria perillar, perquè els seus integrants afirmen que l’Ajuntament els ha advertit que si rebutgen la reforma no el veuran renovat. El conveni es va tancar per primera vegada l’any que el grup porta en nom seu, 2014, quan la lluita veïnal va evitar que el terreny, que havia allotjat un convent, fos usat per una immobiliària per construir-hi pisos i un pàrquing.
"El nostre nom és Salvem el Jardí 2014, i el nostre projecte, el jardí del Silenci. Però si les condicions canvien molt, això ja no serà el jardí del Silenci, serà el jardí Centenari de les Missioneres del Santíssim Sagrament i Maria Immaculada i això (assenyala la part en què està prevista la nova àrea de jocs) serà un xiquiparc", afirma Montcada, que està molt contrariada. "¿Què fem amb els cactus? Alguns tenen 40 o 60 anys. ¿Els tornem als qui els van donar?", assenyala.
L’AFA veu bé el projecte
Fonts de l’AFA de Teixidores indiquen que el col·lectiu de familiars "valora l’avantprojecte perquè saneja, ordena i redistribueix tots els elements, i sobretot perquè manté el verd que hi ha ara: continua sent un espai verd però molt més amable per als nens i per a tot el barri. Considerem que l’equip d’arquitectes ha fet una bona feina, incorporant les millores que demanava l’associació i mantenint també el que demanava l’associació, de gestió del jardí, per continuar ocupant-se de l’espai, que és d’un gran valor".
Perquè les famílies remarquen que no han posat en dubte en cap moment que Salvem el Jardí 2014 continuï al capdavant de la seva cura. L’entitat, però, considera que si prospera el pla de l’Ajuntament, perquè a hores d’ara ja no és només una iniciativa de Teixidores, sinó del consistori barceloní, res serà igual.
Intromissió
"No volem una intromissió de valors que són d’un parc municipal, que podria ser un pati d’escola i que inclou un berenador", afegeix Rosa Ricart, una altra de les voluntàries. L’entitat farà el cap de setmana, dissabte i diumenge, reunions amb els seus associats –que xifren en 800 persones– per parlar de com aborden la situació. Perquè davant l’avantprojecte municipal, l’entitat pot optar entre tancar-se a tot o intentar algun acord. Però les voluntàries sostenen que l’Ajuntament els ha donat entenent que el pla de reforma es farà, a banda que es puguin modificar alguns punts.
Mentre s’expliquen, va entrant gent al jardí. Alguns adults que tafanegen, però res més. Arriben nens de l’escola infantil Nou Patufet, perquè són diverses les escoles i escoles infantils que visiten per franges el jardí: Teixidores, Eins Zwei Drei, Nou Patufet, Berimbau. Només Teixidores, remarca Montcada, va presentar la proposta de reforma, si bé això no comportarà que l’escola hagi de tenir més temps d’estada a l’espai: els horaris no es veuran afectats per la reforma. Vanessa Roma, monitora dels nens del Nou Patufet, proclama al costat del sorral, que ara és a la part interior del jardí, que està a favor que no es canviï res d’aquest espai verd de Gràcia.
"No hi ha res casual"
No hi ha res casual al jardí, diu Montcada sobre la posició del jardí històric, de l’hort, de la resta de plantes. Per això, prossegueix, si hi ha canvis n’alteraran l’equilibri. "Ja no serà el jardí del Silenci", insisteix.
Entre els elements que destaca hi ha la resta d’un altar del convent. Dels cactus que es perdran remarca que molts han sigut donats i que tenen un valor. I insisteix en la seva argumentació: els nens ja poden jugar al jardí sense cap altre problema.
