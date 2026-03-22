Turisme. Festivitat
Setmana Santa a La Rioja, els Picaos i molt més
La comunitat es prepara per viure la setmana més tradicional, amb processons, fe i gastronomia a cada racó del seu territori
El Periódico
La Setmana Santa a La Rioja va molt més enllà de la coneguda processó penitencial de San Vicente de la Sonsierra. Aquesta colpidora manifestació de fe les regles de la qual manté la Confraria de la Santa Vera Cruz des del 1551 és l’única del seu tipus que es conserva a Espanya. Els Picaos completen el Via Crucis pels carrers empedrats, amb els seus rostres coberts, la tarda del Dijous Sant i a mig matí del Divendres Sant. La localitat alça muralles i merlets sobre els meandres de l’Ebre.
A Logronyo tot passa al voltant de la imponent concatedral de la Redonda. La Borriquilla obre les jornades processionants. I és la mitjanit de Dijous Sant quan el Silenci s’apropia de tot amb la processó que porta el seu nom.
Passat el Mercaforum romà, Calahorra viu, al capvespre del Dijous Sant, l’escenificació de la Passió. Precedeix la Magna Processió del Sant Enterrament. Se succeeixen 16 passos en la concentració de fe del nord d’Espanya.
Mentrestant, a la talaia envoltada de boscos de roures i alzines on s’aixeca el Santuari de Valvanera, la comunitat de monjos celebra els oficis amb una sobrietat que convida a la reflexió. El Divendres Sant, un Via Crucis recorre els voltants, només se sent el cor dels brolladors i rierols que xiuxiuegen al bosc. I el vent que agita les branques que esperen les fulles noves.
A les Viniegras, igual que a la resta de les 7 Villas, o als Cameros, processons senzilles, íntimes i silencioses transcorren per carrers estrets i empedrats, sovint en pendent. L’arquitectura tradicional es torna poderosa entorn de Los Pasos. A Villoslada de Cameros, la seva famosa sarga policromada a Anvers al segle XVI ha penjat a l’església parroquial com a escenografia de la Passió durant la Setmana Santa. I diumenge després de Resurrecció es reparteix pa i xoriço en el que es coneix com La Caridad Chica. A Alfaro es cremen els Judes i, a Ezcaray, se celebren les Aleluyas amb el llançament de caramels i diners des del balcó de l’església de Santa María la Mayor.
Tradicions culinàries
En aquestes dates s’imposa el potatge de vigília, que casa cigrons, bacallà i espinacs. O les entonants sopes d’all, que escalfen les mans, el pit i l’ànima. Les torradetes, elaborades amb pa, llet i mel de quilòmetre zero, tanquen els menús, sense oblidar els típics fardalejos. A les tavernes de La Laurel, a Logronyo, a Calahorra o a Alfaro, la Setmana Santa es rega amb el popular zurracapote. Tot i que un bon Rioja sempre resulta aconsellable.
Mentre tot passa, les vinyes viuen el desbordament. Una borra cotonosa bressola els futurs brots. Després de la poda i el plor, és com si els Picaos cobrissin les ferides amb gases de cotó. En uns dies, les vinyes es plagaran de brots verds que encara temen la penitència de les gelades. Les velles soques, nuoses i recargolades, s’omplen de tendres punts verds a la Sonsierra, per Haro i al voltant d’Aldeanueva de Ebro. Les vinyes desperten a la primavera somiant el raïm. Un espectacle cada albada.
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- L’enginyeria de Manresa Grup Solucions inverteix un milió d’euros en una nau a Sant Fruitós
- Un menor de 17 anys, fill d’una família antivacunes de Catalunya, a la UCI per tètanus
- La revista Newsweek situa per setè cop l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa entre els cent millors de l'Estat
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat