Barcelona començarà a multar a la Via Laietana: qui hi podrà passar sense pagar 90 euros
Les càmeres amb sanció automàtica d'aquesta artèria de la ciutat entraran en funcionament el 27 d'abril, però el tràmit per donar d'alta els vehicles autoritzats ja està obert des del 23 de març
ACN
Les càmeres de control d’accés amb sanció automàtica de la Via Laietana de Barcelona entraran en funcionament el 27 d’abril, cinc setmanes després que a partir d’aquest dilluns, 23 de març, s’hagi obert el tràmit perquè el veïnat i resta de persones físiques i jurídiques autoritzades tinguin prou temps per donar d’alta al seu vehicle. L’Ajuntament inicia ara un període d’informació i acompanyament perquè la ciutadania conegui les restriccions i el funcionament del sistema. La sanció per circular sense autorització pel carril ascendent de la Via Laietana és de 90 euros.
Com fer el tràmit
L’objectiu és garantir que tothom que tingui dret a circular en sentit ascendent pugui gestionar l’autorització. En aquest sentit, el Districte de Ciutat Vella comença aquest dilluns a repartir per totes les llars dels barris del Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i la Barceloneta la informació necessària per poder fer el tràmit, que es podrà fer en línia al web www.barcelona.cat/ciutatvella/vialaietana. A la vegada, les persones físiques que ho prefereixin també podran fer el tràmit de manera presencial a les oficines d’atenció ciutadana i per telèfon al 010.
Qui pot circular per la nova Via Laietana
La nova Via Laietana té un sol carril en sentit ascendent amb circulació restringida al transport públic i a la mobilitat local. És a dir, els col·lectius autoritzats a circular en sentit muntanya per la Via Laietana són: les línies d'autobús V15, 47 i el bus de barri 120; taxis, vehicles d’emergència i serveis públics; els veïns empadronats dels barris del Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i la Barceloneta; vehicles de tercers sol·licitats pels veïns dels barris mencionats, així com els vehicles de tercers sol·licitats pels propietaris d’un aparcament situat als barris del Gòtic i de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera; persones amb mobilitat reduïda amb plaça d’aparcament als barris mencionats; els usuaris dels aparcaments situats als barris del Gòtic i de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera; clients d’establiments com tallers de reparació de vehicles, així com d’hotels, hostals i pensions situats al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera; i vehicles de distribució urbana de mercaderies fins a la plaça d’Antoni Maura, de dilluns a dissabte entre les 10.00 h i les 12.00 h, i entre les 14.00 h i les 16.00 h.
