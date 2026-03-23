L'hora de la veritat
Les càmeres de Via Laietana multaran a partir del 27 d’abril amb 90 euros cada vehicle que pugi per la via sense autorització
Els veïns, l'accés als pàrquings i als hotels i els vehicles de distribució tenen cinc setmanes per tramitar el permís de pas
Glòria Ayuso
Les càmeres de control d'accés de la Via Laietana començaran a sancionar a partir del 27 d’abril amb multes de 90 euros per cada vehicle que pugi per la via sense autorització.
Els veïns i les persones i empreses amb autorització per circular poden tramitar a partir d'aquest dilluns i durant les pròximes cinc setmanes el permís que els dona dret a circular en sentit ascendent, segons ha informat l'Ajuntament.
Pas restringit
El passat mes de juny es va obrir la nova Via Laietana després de tres anys d'obres que han ampliat les seves voreres de dos metres i mig a més de quatre, han habilitat un nou carril bici i han donat prioritat per a l'autobús en ambdós sentits. Els cotxes, no obstant això, han passat a tenir dos carrils menys i la impossibilitat de pujar des de la façana marítima fins a Urquinaona. Sí que podran continuar fent-ho, però, els veïns i alguns vehicles autoritzats. És per això que s'ha obert el termini per accedir a l'autorització que els permetrà passar per la zona.
Col·lectius amb autorització
De baixada, el carrer compta amb un carril per a bus, taxi i bicicletes i un altre per al cotxe, que podrà circular sense autorització, tot i que amb l'obligació de circular a un màxim de 30 quilòmetres per hora. No obstant això, en sentit ascendent, només hi ha un carril per a la circulació, el del bus (i taxi), que, tanmateix, sí que permet el pas dels vehicles dels residents.
Concretament, el carril de pujada permetrà el pas dels veïns empadronats als barris del Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i la Barceloneta. També a les persones amb mobilitat reduïda amb plaça d'aparcament en aquests barris, els usuaris dels aparcaments de la zona i els clients dels hotels. Els vehicles de distribució urbana de mercaderies només podran passar fins a la plaça d'Antoni Maura de dilluns a dissabte entre les 10:00 h i les 12:00 h, i entre les 14:00 h i les 16:00 h.
Tràmit per la web
Els tràmits per disposar de l'autorització es podran realitzar en línia a la web www.barcelona.cat/ciutatvella/vialaietana, de manera presencial a les oficines d'atenció ciutadana i per telèfon al 010. El Districte de Ciutat Vella comença aquest dilluns a repartir informació a tot el veïnat per donar a conèixer aquesta nova situació i com obtenir el permís de pas.
