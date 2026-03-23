L’històric Casal del Metge de Barcelona reobre després de la rehabilitació integral a la Via Laietana

L’edifici centenari, seu històrica del col·lectiu mèdic català, s’ha modernitzat sense perdre el seu valor arquitectònic

El Gran Casino de la Rabassada, abandonat durant 80 anys, surt a la venda per 1,7 milions

Comencen les obres de rehabilitació de la capella dels Segadors de Sant Andreu, a Barcelona

Façana del Casal del Metge, abans de la rehabilitació

Façana del Casal del Metge, abans de la rehabilitació / Adam Álvarez

El Casal del Metge, un dels edificis més reconeixibles de la Via Laietana de Barcelona, ha finalitzat recentment una rehabilitació integral que ha permès actualitzar les seves instal·lacions i recuperar elements patrimonials originals. L’immoble, ubicat al número 31 del passeig i catalogat com a bé cultural d’interès local, és la seu de Mutual Médica.

El Casal del Metge va ser dissenyat el 1930 pels arquitectes Adolf Florensa i Enric Catà i Catà i es va inaugurar el 1932 com a seu del Sindicat de Metges de Catalunya. Des que es va construir, l’edifici es va concebre com un espai representatiu i de trobada per al col·lectiu mèdic català, funció que encara manté en l’actualitat.

Obres iniciades el 2023

La intervenció, iniciada el 2023, ha suposat una renovació completa de l’edifici, amb l’objectiu d’adaptar-lo a les exigències actuals en matèria d’eficiència energètica, tecnologia i nous usos laborals. La reforma s’ha realitzat en més de 5.000 metres quadrats de superfície, i inclou oficines, zones comunes i espais històrics.

La rehabilitació ha permès incorporar nous usos a l’edifici, com àrees de ‘coworking’, sales de reunions i espais d’estada per als usuaris. També s’ha restaurat l’auditori històric de l’edifici, que ara compta amb sistemes audiovisuals més moderns, però que manté igualment la seva arquitectura original. Així mateix, s’ha treballat en la neteja i rehabilitació de la façana, respectant també el seu valor patrimonial.

Una de les intervencions que més crida l’atenció ha sigut la instal·lació de claraboies de vidre fotovoltaic a la coberta. Gràcies a aquest sistema, l’edifici pot generar energia pròpia alhora que aprofita millor la llum natural, sense que hagi sigut necessari modificar gaire la seva estructura original.

La casa dels metges

Després de la rehabilitació, el Casal del Metge manté la seva funció com a seu de Mutual Médica i com a espai d’activitat per al col·lectiu mèdic. L’assemblea anual de l’entitat, que va tenir lloc l’estiu passat, ja es va celebrar a les instal·lacions renovades.

Notícies relacionades i més

«Aquest nou Casal del Metge és una eina per fer-ho possible, és la casa dels metges, sempre oberta per a tot el col·lectiu. Un espai modern, eficient i més sostenible on continuarem treballant per estar al seu costat en totes les etapes de la seva vida», va afirmar el doctor Castells durant la inauguració.

  1. «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
  2. “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
  3. Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
  4. De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
  5. L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
  6. Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
  7. El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
  8. El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques

Les càmeres de Via Laietana multaran a partir del 27 d'abril amb 90 euros cada vehicle que pugi per la via sense autorització

L'Ajuntament de Manresa demana a l'Estat la cessió de 24 solars i 260 pisos de la Sareb

¿Quin dia és el canvi d’hora a Espanya? L’horari d’hivern 2025 és a tocar

¿Quin dia és el canvi d'hora a Espanya? L'horari d'hivern 2025 és a tocar

Hollywood, Broadway i Solsona. Una setmana de bandes sonores a l'Escola de Música

Hollywood, Broadway i Solsona. Una setmana de bandes sonores a l'Escola de Música

Després de la vaga educativa els sindicats retreuen al Govern que es «limiti al silenci» i insisteixen a reunir-se dimarts a la UB

Després de la vaga educativa els sindicats retreuen al Govern que es «limiti al silenci» i insisteixen a reunir-se dimarts a la UB

Pedro Sánchez visita els Pirineus catalans: la ruta que ha fet el president del Govern central

Pedro Sánchez visita els Pirineus catalans: la ruta que ha fet el president del Govern central

Renda 2025: 5 claus poc conegudes que et poden ajudar a pagar menys a Hisenda

Renda 2025: 5 claus poc conegudes que et poden ajudar a pagar menys a Hisenda
