Patrimoni
L’històric Casal del Metge de Barcelona reobre després de la rehabilitació integral a la Via Laietana
L’edifici centenari, seu històrica del col·lectiu mèdic català, s’ha modernitzat sense perdre el seu valor arquitectònic
El Casal del Metge, un dels edificis més reconeixibles de la Via Laietana de Barcelona, ha finalitzat recentment una rehabilitació integral que ha permès actualitzar les seves instal·lacions i recuperar elements patrimonials originals. L’immoble, ubicat al número 31 del passeig i catalogat com a bé cultural d’interès local, és la seu de Mutual Médica.
El Casal del Metge va ser dissenyat el 1930 pels arquitectes Adolf Florensa i Enric Catà i Catà i es va inaugurar el 1932 com a seu del Sindicat de Metges de Catalunya. Des que es va construir, l’edifici es va concebre com un espai representatiu i de trobada per al col·lectiu mèdic català, funció que encara manté en l’actualitat.
Obres iniciades el 2023
La intervenció, iniciada el 2023, ha suposat una renovació completa de l’edifici, amb l’objectiu d’adaptar-lo a les exigències actuals en matèria d’eficiència energètica, tecnologia i nous usos laborals. La reforma s’ha realitzat en més de 5.000 metres quadrats de superfície, i inclou oficines, zones comunes i espais històrics.
La rehabilitació ha permès incorporar nous usos a l’edifici, com àrees de ‘coworking’, sales de reunions i espais d’estada per als usuaris. També s’ha restaurat l’auditori històric de l’edifici, que ara compta amb sistemes audiovisuals més moderns, però que manté igualment la seva arquitectura original. Així mateix, s’ha treballat en la neteja i rehabilitació de la façana, respectant també el seu valor patrimonial.
Una de les intervencions que més crida l’atenció ha sigut la instal·lació de claraboies de vidre fotovoltaic a la coberta. Gràcies a aquest sistema, l’edifici pot generar energia pròpia alhora que aprofita millor la llum natural, sense que hagi sigut necessari modificar gaire la seva estructura original.
La casa dels metges
Després de la rehabilitació, el Casal del Metge manté la seva funció com a seu de Mutual Médica i com a espai d’activitat per al col·lectiu mèdic. L’assemblea anual de l’entitat, que va tenir lloc l’estiu passat, ja es va celebrar a les instal·lacions renovades.
«Aquest nou Casal del Metge és una eina per fer-ho possible, és la casa dels metges, sempre oberta per a tot el col·lectiu. Un espai modern, eficient i més sostenible on continuarem treballant per estar al seu costat en totes les etapes de la seva vida», va afirmar el doctor Castells durant la inauguració.
