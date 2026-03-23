Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia

L'administració s'ha vist obligada a allargar les compensacions als usuaris de Renfe per l'estat de la xarxa ferroviària catalana

Adif dedica al manteniment de Rodalies els mateixos diners en dos mesos que en els últims sis anys

Un tren de Rodalies a l'estació de Sants / arxiu

Jordi Torres Cusidó

Manresa

El descarrilament d'un tren de Rodalies a Gelida, les nombroses esllavissades que bloquegen les vies i els inacabables talls a les diferents línies com l'R4, han estat protagonistes del caos de la xarxa ferroviària de Catalunya durant primers mesos de 2026.

Aquest seguit d'esdeveniments ha obligat les administracions a oferir abonaments als seus usuaris com a compensació per les deficiències dels serveis de Renfe i Adif. Alguns dels descomptes havien d'estar vigents fins a mig març, però s'han allargat.

Bitllets de deu viatges

La principal mesura de gratuïtat consisteix en un bitllet de deu viatges, renovables, pels serveis de Rodalies Barcelona, regionals, regional exprés i mitja distància. Tenien validesa fins al 15 de març, però a causa de les constants afectacions al servei de tren, que van des de retards fins a talls per obres o esllavissades, la Generalitat de Catalunya va anunciar dijous passat, que es renovarien almenys fins a finals de mes. Aquesta és la segona prorrogació des de l'inici del caos de Rodalies a finals de gener.

Maquinària treballant al punt on es va accidentar un tren de l'R4 a Gelida / ACN/Mar Martí

Segons dades de Renfe, Rodalies és el servei amb el ràtio de retards més elevats d'entre totes les Comunitats Autònomes. Lidera amb únicament un 50 % dels trens que compleixen el seu horari, una xifra prou impactant de per si sola, però encara més si tenim en compte que la mitja de minuts de retard del servei és de 20,5.

Hi ha altres xarxes que se situen a prop de la xifra de Rodalies, les més properes són Sevilla (58,3) i Murcia (62,1), però la seva mitja de minuts de retard no arriba al quart d'hora.

Les noves tarifes de metro

Aquesta situació ha portat a molts ciutadans a utilitzar alternatives per a desplaçar-se. Entre elles estan els serveis de busos habilitats pels talls de les línies o el Metro, que des de gener disposa de noves tarifes. Aquestes ja van entrar en vigor el 15 de gener, i consisteixen en un 50% de descompte a la T-usual per a fomentar l'us del transport públic.

Usuaris de Renfe pujant a un tren en una foto d'arxiu / Pau Gracià

Per tant, la T-usual queda a 22,80 euros (amb variacions segons modalitat i nombre de zones) i la T-usual bonificada (per persones a l'atur) a 5,65 euros. Pel que fa a la T jove, també es manté al 50%, tot i que el seu preu ha pujat un euro i mig, estant ara a 45,5 euros.

Si t'has de desplaçar per l'àrea metropolitana i la Catalunya central consulta bé la tarifa i el tipus de bitllet que més s'adapta a les teves necessitats i tingues present fins quan estaran vigents els descomptes.

