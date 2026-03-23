Els Bombers rescaten quatre joves d’un edifici esfondrat

Participants en el rescat. | BOMBERS

Judit Bertran

Barcelona

Quatre joves van quedar atrapats ahir a l’interior de l’antic Hospital Vell d’Esparreguera (Baix Llobregat) després de l’ensorrament parcial de l’edifici, ara mateix en desús.

Els Bombers de la Generalitat es van desplaçar fins al lloc dels fets després de rebre l’avís a les 18.06 hores. En una primera intervenció, van aconseguir rescatar dos dels afectats, un en estat greu i l’altre en estat no tan greu, i tots dos van ser traslladats a l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues amb diversos politraumatismes.

Les tasques de rescat van continuar durant unes quantes hores a l’interior de l’edifici i, poc abans de les nou del vespre, els equips d’emergència van aconseguir alliberar els altres dos joves que estaven atrapats i que van resultar il·lesos.

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar un total de 13 dotacions de Bombers de la Generalitat, entre les quals hi havia efectius del Grup d’Estructures Col·lapsades (GREC) i del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), a més de vehicles de suport i de comandament per coordinar tot el dispositiu.

Així mateix, es van activar drons de la Unitat de Mitjans Aeris (MAER) per facilitar les tasques d’inspecció de l’edifici, juntament amb sis unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Per la seva banda, els Mossos d’Esquadra van acordonar la zona per garantir la seguretat i controlar l’accés al voltant de l’hospital.

