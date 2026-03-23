Gavà posa en marxa un nou Protocol davant les violències sexuals en espais d’oci
El consistori l’actualitza per incloure les noves formes de violència i el consentiment, amb l’objectiu d’erradicar les agressions en aquests espais
L’Ajuntament de Gavà, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha iniciat el procés d’elaboració del nou Protocol d’abordatge de les violències sexuals i LGTBI-fòbiques en espais festius públics. «L’objectiu és actualitzar i enfortir les eines municipals, mantenint la ciutat com un espai amb una política de tolerància zero davant les violències sexuals i masclistes, i assegurar que els espais d’oci continuïn sent inclusius, segurs i lliures de violència», assenyala el consistori en un comunicat.
Es tracta de renovar el protocol existent des de 2019, que és el document de referència per a l’abordatge de les violències sexuals en espais d’oci a Gavà i que s’aplica, per exemple, als punts violeta de la ciutat. Aquests punts ofereixen suport, atenció individualitzada i sensibilització, i poden activar els cossos de seguretat si és necessari, garantint la seguretat de les persones assistents. «La renovació del protocol permetrà que aquests espais i instruments continuïn adaptats a la normativa actual i siguin encara més eficaços», continua l’ajuntament.
L’actualització respon a la necessitat d’adaptar el protocol a les noves normatives vigents, com la Llei 10/2022 de garantia de la llibertat sexual i la Llei 17/2020 de modificació de la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista. «Aquestes lleis incorporen noves formes de violència, situen el consentiment al centre i categoritzen les infraccions tant administratives com penals», destaca el text.
Espais oberts de consulta i participació ciutadana
Per garantir que el protocol sigui efectiu i adaptat a la realitat de la ciutadania, l’Ajuntament fa una crida a la participació d’entitats que organitzen activitats festives, professionals vinculats a l’oci i la cultura, i persones que participen en aquests espais a títol individual.
Un qüestionari amb dubtes oberts en què es preguntarà sobre percepcions de desigualtats de gènere i violències associades en els espais festius públics; a més de sol·licitar propostes de millora per «dissenyar un nou protocol que garanteixi uns espais festius encara més segurs, inclusius i lliures de violència».
La informació recollida «ajudarà a detectar els punts forts i febles del protocol actual, proposar accions efectives per prevenir i abordar possibles violències sexuals i la LGTBI-fòbia, i construir de manera col·lectiva un protocol adaptat a les necessitats actuals de Gavà», conclou el consistori.
