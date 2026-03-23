Relacions familiars
La emotiva reacció d’un pilot d’avió en coincidir amb la seva filla, controladora aèria a Barcelona: «El vol més important de la meva vida»
Pel dia del Pare ensenyem una història que mostra les emocions que poden haver-hi en les relacions entre pares i fills
Clara Dalmau Merencio
La feina dels controladors aeris és una part indispensable al llarg de tot el procés d’un vol en avió. Aquests professionals són responsables de garantir la seguretat, l’ordre i la fluïdesa del trànsit de les aeronaus, tant a terra com a l’aire, segons descriu la Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).
Per tant, la relació dels controladors amb els pilots d’avió és constant i fonamental per gestionar de manera eficient aquest vol, dirigint els moviments d’enlairament, aterratge i la ruta aèria.
Les emocions pels aires
Ambdues feines requereixen la capacitat de mantenir el cap fred, sense deixar massa espai per a les emocions. Tanmateix, hi ha situacions extraordinàries en què es demostra que aquests professionals també tenen sentiments, i que poden tenir reaccions terrenals.
Avui, dia del Pare, és una bona oportunitat per mostrar una història que reflecteix les emocions que poden sorgir en les relacions entre pares i fills. Candela, una controladora aèria novell, ha protagonitzat un encontre professional amb el seu pare, comandant de l'aerolínia Iberia.
Un company de la controladora va gravar el moment i posteriorment el va publicar a xarxes socials a través del compte d’Instagram de Controladores Aeris, on ja acumula més de 13 milions de visualitzacions.
«El vol més important de la meva vida»
En el vídeo es pot veure com Candela rep una comunicació per part del seu pare a través d’una freqüència de ràdio. Quan ell acaba d’identificar l’avió que pilota, Candela respon: «Iberia 0391, bon dia. Hola papà».
Sense pensar-s’ho, el pare i pilot assegura que «després de 44 anys volant, aquest és el vol més important i emotiu de la meva vida». A més, també mostra el seu orgull patern: «Poder-te escoltar en freqüència, enhorabona, filla».
Controladors Aeris explica que Candela «volia coincidir en freqüència amb el seu pare abans de la seva jubilació». Aquest encontre va arribar el passat 14 de març, mentre ella es trobava en ple procés d’habilitació de controladors a Enaire (entitat pública que gestiona la navegació aèria a Espanya) per obtenir la seva llicència final.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques