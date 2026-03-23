Quatre detinguts a Lloret en un operatiu contra una banda internacional de tràfic d’armes i drogues

Es preveuen una desena d'entrades entre Catalunya i Andalusia i l'operació està liderada pels Mossos i la Policia Nacional

Les imatges de l'operatiu contra una banda internacional de tràfic d’armes i drogues / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Lloret de Mar

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desplegat aquest dilluns l'explotació d'una operació contra una banda internacional presumptament dedicada al tràfic d'armes i de drogues, sobretot marihuana, amb ramificacions a les comarques gironines.

La investigació està coordinada per l'Europol i preveu una desena d'entrades i escorcolls a Catalunya i Andalusia. Pel que fa a les comarques gironines, hi ha prevista una única entrada, que es duu a terme a Lloret de Mar. En concret, els agents han escorcollat un pis del carrer de Narcís Macià i Domènech, on s'han realitzat quatre detencions.

El dispositiu mobilitza des d'aquesta matinada més de 200 efectius de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra i de diverses unitats de la Policia Nacional.

Agents davant d'un dels domicilis on s'ha fet el registre. / Mossos d'Esquadra

Segons els investigadors, es tracta d’un grup criminal violent dedicat principalment al tràfic de marihuana i amb connexions internacionals.

Per part dels Mossos, també hi participen agents de la unitat de seguretat ciutadana, la BRIMO, l'ARRO, el Grup Especial d'Intervenció (GEI), la policia científica i la unitat canina, Europol, entre altres. El cas està sota secret de sumari i la investigació la lidera la DIC de la Regió Policial Metropolitana Nord, amb seu a Granollers ila Unitat Central d'Estupefaents (UDYCO).

Així es nota la rebaixa de l’IVA: el preu de la gasolina baixa fins a 20 cèntims per litre

La picaresca de Joan García que no es va veure en el Barça-Rayo

Dues dones, a judici per donar dues pallisses a un menor transsexual: "Et matarem, travelo de merda, ets una nena"

Ian, el menor de tres anys que lluita contra una de les mutacions genètiques més rares del món: "una entre un milió"

L'accident d'un avió deixa almenys dos morts i obliga a tancar l'aeroport de LaGuardia de Nova York

Bolca un camió de porcs a Sant Pere Sallavinera

La pugna entre la Sepi i Escribano debilita el lideratge d’Indra en defensa

Joan Vila denuncia la «incoherència» al ple de Manresa: «El regidor d’Educació i un altre de Junts van donar suport a la moció d'USTEC tot i participar en l’acord amb la Generalitat sobre ràtios»

