TRIBUNALS
Màxim càstig per a la mare d'Alba i la seva parella sentimental
J. G. ALBALAT
BARCELONA
"Els dos processats van crear respecte a Alba un clima de sistemàtic maltractament físic i vexatori que es concreta en els actes de violència". L'Audiència de Barcelona ha condemnat a penes que sumen 20 i 22 anys de presó Ana María Cano, la mare de la criatura de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), i Francisco Javier Pérez Espinosa, el seu company sentimental. L'acusat va agredir i va maltractar la nena, que ara té 6 anys i pateix una invalidesa irreversible, i la dona ho va consentir i "no va adoptar cap decisió per evitar el comportament vexatori" que posava "en perill la integritat física de la menor".
El tribunal de la Secció 20, tenint en compte la gravetat dels fets, la durada en el temps, la circumstància personal i l'edat de la víctima (llavors tenia 4 anys) i les seqüeles causades imposa en tots els delictes una condemna en el seu grau mà- xim. I no només això, sinó que castiga els dos processats a pagar a la nena una indemnització d'1,5 milions d'euros, a la mare li treu la pàtria potestat --pel greu incompliment dels seus deures d'atenció i assistència-- i rebutja amb contundència la petició de la dona de ser informada "ni directament ni indirectament", a la presó on es trobi, de l'estat de salut i evolució de la criatura.
La resolució judicial, que ocupa 66 fulls, detalla amb claredat les vexacions, els maltractaments i les agressions que va patir la menor i relata amb exactitud com el processat, en almenys dues ocasions, "la va lligar fortament amb un cinturó de barnús en una de les cadires del menjador posant-li els braços per
darrere del respatller, i com que a Alba no li entrava el menjar i el vomitava a terra, l'acusat recollia els vòmits amb una cullera i els hi tornava a ficava a la boca fins que aconseguia que se'ls empassés". Per obligar la nena a beure aigua, també li tapava la boca amb un precinte i esparadrap on feia un petit orifici en què introduïa una xeringa. Per als jutges, la mare era coneixedora d'aquestes atrocitats.
SACSEJADA BRUTAL
El succés més greu es va produir el 4 de març del 2006, quan Francisco Javier Pérez, "mogut com en altres ocasions anteriors amb la intenció de perjudicar la integritat física de la menor", va sacsejar "brutalment i amb tanta violència" Alba que li va causar un hematoma al cap que la va deixar en coma. La nena necessitarà de per vida ajuda de terceres persones i no tornarà a parlar mai amb fluïdesa ni a caminar.
Els magistrats han acceptat com a vàlides les paraules de la filla del processat, Maite, que tenia 6 anys, i que va relatar en una exploració judicial com el seu progenitor maltractava Alba i, fins i tot, va arribar a fer a les seves nines les mateixes vexacions a què era sotmesa la menor. La resolució judicial considera que, per la seva curta edat, la testimoni no tenia capacitat suficient per discernir entre dir o no la veritat ni tampoc per ser conscient de si la seva declaració podia perjudicar el seu pare.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques