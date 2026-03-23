Zona blava
Barcelona començarà a cobrar per aparcar a les platges des de l’1 d’abril: horaris, carrers i preus
La regulació s’aplicarà tots els dies fins al 30 de setembre, amb un màxim de dues hores d’estacionament
El Periódico
Arriba la primavera, el bon temps, el canvi d’hora, els dies més llargs... i el pàrquing de pagament a les platges. A partir de l’1 d’abril, Barcelona començarà a cobrar per aparcar els set dies de la setmana, des del matí fins al capvespre, a la zona blava del litoral.
L’Ajuntament de Barcelona ha informat que els espais públics situats al costat del mar comptaran, entre l’1 d’abril i el 30 de setembre, amb un total de 316 places d’àrea blava situades a les platges. L’objectiu, segons el consistori, és facilitar la rotació de vehicles i permetre que el màxim nombre possible de persones pugui estacionar a la via pública i anar a la platja.
Horari
Durant aquests sis mesos, les places regulades estaran actives de dilluns a diumenge, festius inclosos, entre les 9.00 i les 20.00 hores, amb un temps màxim d’estacionament de dues hores. La regulació s’aplicarà tots els dies de la setmana, coincidint amb l’augment de visitants que es produeix a la zona de platges durant la temporada de primavera i estiu.
Carrers amb pàrquing regulat
Les places estaran senyalitzades amb pintura blava i distribuïdes en tres carrers principals dels barris de la Vila Olímpica del Poblenou i el Poblenou. En concret, es reparteixen de la manera següent:
- 83 places a l’avinguda d’Icària, entre el carrer de Joan Miró i el passatge de la Llacuna.
- 89 places al carrer de Salvador Espriu, entre el carrer de Frederic Mompou i el passatge de la Llacuna.
- 147 places a l’avinguda del Litoral, entre el carrer de Joan Miró i el carrer de la Jonquera.
En total, aquestes vies concentren les 316 places d’estacionament regulat que s’activaran durant la temporada de platges.
Preus per hora
El preu per aparcar en aquestes zones dependrà del distintiu ambiental del vehicle i del nivell de demanda de la zona, dividit en dues categories: Tarifa A (zones amb més demanda) i Tarifa B (resta de zones regulades).
Tarifa A (màxim 1 o 2 hores):
- Distintiu 0 emissions: 1,25 €/hora
- Distintiu ECO: 2,50 €/hora
- Distintiu C: 3,25 €/hora
- Distintiu B: 3,50 €/hora
- Sense distintiu: 3,75 €/hora
Tarifa B (màxim 2 hores):
- Distintiu 0 emissions: 1,15 €/hora
- Distintiu ECO: 2,25 €/hora
- Distintiu C: 3,00 €/hora
- Distintiu B: 3,25 €/hora
- Sense distintiu: 3,50 €/hora
Com pagar amb el mòbil
Per obtenir els tiquets d’estacionament, l’Ajuntament de Barcelona recomana utilitzar l’aplicació mòbil gratuïta SMOU, que permet pagar de manera digital tant a les places blaves com a les verdes de Barcelona i d’altres municipis de l’àrea metropolitana. El sistema calcula el temps real d’estacionament, de manera que l’usuari només paga pels minuts utilitzats. Està disponible tant per a Android com per a iPhone.
