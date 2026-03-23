Abusos sexuals en la infància
El nou protocol contra la pederàstia a Tarragona triplica la detecció de casos
Elisenda Colell
El pla pilot de la Generalitat per acompanyar les víctimes de la pederàstia comença a donar fruits. Les dades són aclaparadores: aquest nou sistema d’atenció als nens que pateixen violència sexual detecta fins a tres vegades més casos que a la resta de Catalunya. Així, s’han detectat 4,7 casos per cada 10.000 nens, en comparació amb els 1,7 de mitjana de la resta de Catalunya. Les dades les ha donat a conèixer aquest divendres l’oenagé Save The Children, l’entitat que va proposar aplicar el model escandinau de les Barnahus a Catalunya i que està acompanyant en la implementació del projecte.
Els bons resultats del pla pilot, ubicat a les comarques de Tarragona, han empès la Conselleria de Drets Socials a expandir el model a la resta del territori, de manera que ja s’han posat en marxa els procediments per crear quatre centres més l’any que ve a la Seu d’Urgell (Alt Urgell), Lleida (Segrià), Manresa (Bages) i Mataró (Maresme). El Govern central també vol impulsar un pla similar. L’oenagé valora molt positivament els resultats però insisteix en un tema clau: la formació dels professionals.
Des d’una infermeria provisional, durant dos anys, una unitat multidisciplinària coordinada amb les escoles, els centres sanitaris, clubs esportius i òrgans judicials ja ha atès 526 nens i adolescents que han sigut víctimes de violència sexual a Tarragona. És la Barnahus, el primer centre de tot Espanya que replica el model escandinau contra la pederàstia i que obliga que els diferents professionals s’hagin de coordinar i treballar conjuntament davant un cas de violència sexual en comptes que el menor i la seva família s’hagin de desplaçar i repetir el trauma una vegada i una altra. D’aquesta manera es detecta el triple de casos que a la resta de Catalunya, i des que aquest diari va visitar aquest centre pioner han més que duplicat els nens atesos: en un any han crescut un 165%. «Necessitem un trasllat de seu perquè ens falten metres i mans per atendre les famílies i els nens en condicions. Ens hi estem adaptant», explica la cap del servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència a Tarragona, Isabel Carrasco.
Reobrir casos arxivats
El centre tindrà un espai propi i condicionat per a finals de gener del 2023. Carrasco explica aquest augment espectacular de casos a causa de la implicació del personal que treballa amb menors a les comarques del Camp de Tarragona. «La gent està més sensible davant qualsevol revelació i manifestació d’un nen: saben on cal notificar i comunicar els casos. Abans el procés s’allargava i no sabien què fer amb la informació», explica Carrasco.
La unitat ha aconseguit reobrir casos que havien quedat arxivats per falta de proves i ja ha aconseguit les primeres sentències favorables. Del total de nens atesos, el 10% estaven en edat preescolar, el 27% en edat escolar i el 63% eren adolescents. Més de la meitat dels casos tenen lloc en l’entorn familiar (54%) i la gran majoria les víctimes són de sexe femení (83%).
«S’hi ha avançat molt i això és un gran resultat», diu Emilie Rivas, responsable de Polítiques d’Infància de Save The Children a Catalunya. Aquesta oenagé no tan sols va proposar aquest projecte, sinó que està assessorant l’Administració catalana per implementar-lo. Aquest divendres, per exemple, han clausurat un projecte de formació a 1.200 professionals (psicòlegs, forenses i pediatres) en abordatge de la violència sexual infantil que va començar abans de la pandèmia del coronavirus. «Aquests projectes no poden funcionar si els professionals no estan ben formats, i en això tenim una llacuna molt gran: a Catalunya no hi ha tanta gent que imparteixi aquestes formacions i els pocs que les fan tenen molta rotació», assumeix Rivas.
Efecte contagi
Els bons resultats del pla pilot català donen ànim perquè aquest projecte s’implanti en tota la geografia catalana. El Govern ja ha començat a licitar quatre Barnahus més, a Lleida, Mataró, Manresa i la Seu d’Urgell, que s’hauran de posar en marxa durant l’any que ve. «La idea és començar pels territoris on hi ha menys serveis especialitzats», explica Rivas, que remarca que la Generalitat té un fort compromís polític amb aquest projecte.
Al seu torn, aquest nou model d’atenció s’està estenent a la resta d’Espanya, tot i que va a un ritme més lent. Save The Children ja treballa amb Cantàbria, Eivissa, el País Basc i Navarra, i, al seu torn, el Ministeri d’Inclusió ja ha rebut fons europeus per finançar aquest projecte en altres comunitats, com en el cas d’Extremadura. «Al final, es tracta de posar la persona al centre. Vam començar amb els menors víctimes de violència sexual, però això es pot i s’ha d’expandir a altres col·lectius, com les dones i les persones amb discapacitat», demana Rivas.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques