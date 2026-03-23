Pederàstia a l’Església
Sorprès en una escola de Barcelona el sacerdot escolapi Josep Blay, condemnat per abusos a nenes d’Alella el 2024
El documental ‘La fugida, veritats ocultes’, en què ha participat EL PERIÓDICO, va avisar la direcció de l’escola, que el va expulsar immediatament
La investigació periodística també ha descobert que Blay se’n va anar de vacances amb un altre pederasta, Manel Sales
Perseguint el pare Blay: una víctima es gradua en periodisme amb una feina sobre el seu abusador
Guillem Sánchez
El documental ‘La fugida, veritats ocultes’, una coproducció de 3Cat, Ottokar i EL PERIÓDICO i que s’emetrà aquest dimarts a 3Cat, ha localitzat el sacerdot pederasta Josep Blay en una escola de la part alta de Barcelona. Es tracta, a més, d’un religiós condemnat per abusar sexualment de tres menors a la parròquia d’Alella (Maresme). Però malgrat aquesta sentència, confirmada per l’Audiència de Barcelona, el documental va descobrir la tardor del 2024 que Blay continuava anant gairebé diàriament a aquesta escola, on coincidia amb menors de la mateixa edat que les seves víctimes d’Alella, per oficiar missa per a una comunitat de monges situada al mateix edifici.
La direcció de l’escola, després de ser avisada de la condició de pederasta condemnat de Blay, va aclarir que desconeixia els seus antecedents, va remarcar que aquest religiós no feia cap activitat amb alumnes i va procedir a expulsar-lo immediatament d’un recinte escolar al qual li ha prohibit tornar.
Sense moviments limitats
El provincial de l’Escola Pia de Catalunya, Jordi Vilà, havia explicat en una entrevista conjunta concedida a EL PERIÓDICO i a TV3 que Blay, després de la seva condemna, no podia sortir de la residència de l’ordre a Barcelona. Vilà va asseverar que Blay es trobava sota la supervisió del seu superior i que només sortia del geriàtric per acompanyar malalts el metge. Però durant el rodatge del documental ‘La fugida, veritats ocultes’ es va comprovar que Blay, mesos després de la seva condemna, sortia quan volia del geriàtric. Ni estava supervisat ni havia de donar cap explicació per agafar un cotxe i marxar del centre.
Diàriament, tal com s’ha pogut documentar, Blay entrava a mig matí a l’escola de la part alta de la ciutat –el nom del qual no es revelarà a petició del centre– per donar missa a aquestes monges. Segons aquesta escola, Blay no feia cap classe als alumnes ni consta cap incident amb cap d’ells.
Blay, no obstant, entrava i sortia de les seves misses caminant per les zones comunitàries de l’escola, coincidint amb alumnes en els espais comuns sense que la direcció del centre tingués coneixement dels seus antecedents i, en conseqüència, sense poder vigilar-lo. La llei espanyola prohibeix explícitament als condemnats per pederàstia «l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors».
Vilà, al ser repreguntat al documental per aquesta situació, va aclarir que no havia tingut cap voluntat d’«enganyar» al descriure les limitacions que va assegurar que existien sobre els moviments de Blay. Actualment, segons ha pogut confirmar aquest diari, Blay ja no surt de la residència.
Més de 40 anys d’abusos
El documental ‘La fugida, veritats ocultes’ també ha descobert que Blay va començar a treballar de professor a Sitges el 1967. Mesos després, va començar a abusar sexualment d’un dels alumnes de l’Escola Pia d’aquesta localitat. És a dir, 40 anys abans d’abusar de les menors d’Alella, el 2008. La pregunta que sorgeix és quantes víctimes poden haver patit la pederàstia d’un home que ha estat 60 anys en contacte amb menors, emparat per l’ordre.
Les famílies de les menors víctimes d’abusos a Alella no van denunciar els fets fins al 2016. Anna Berengué, una de les víctimes, va aclarir a aquest diari que, d’entrada, van confiar en els escolapis, que van prometre ja llavors apartar de Blay de qualsevol contacte amb menors. Però la mare de Berengué va descobrir el 2016 que els escolapis l’havien enganyat i que Blay era a l’Escola Pia de Balaguer, com a coordinador de la catequesi. Les seves víctimes d’Alella havien patit els seus abusos sexuals precisament mentre Blay les preparava per a la comunió.
La mare de Berengué va denunciar llavors Blay als Mossos d’Esquadra i va arrencar un procés que va acabar amb la sentència del 2024. Tampoc llavors, tal com ha descobert aquest diari, els escolapis van mantenir Blay allunyat de les escoles, centres pels quals ha estat caminant al seu aire des de 1967.
De vacances amb un altre pederasta
La investigació d’EL PERIÓDICO també ha comprovat que a l’estiu del 2024 Blay va marxar diversos dies de vacances a Portugal en companyia d’un altre pederasta emparat pels escolapis, l’exmissioner Manel Sales. Sales i Blay, que segons les fonts consultades són amics íntims, fan escapades junts de manera habitual, lluny de qualsevol control per part de l’ordre.
Tal com també ha presenciat aquest diari, Blay recull sovint Sales al seu domicili particular –que l’ordre va comprar el 2024– i marxen junts en el cotxe que condueix el primer. Sales ha admès a ‘La fugida’ haver abusat de més de 20 menors durant la seva missió al Senegal.
El documental que destapa l’encobriment de Blay per part dels escolapis és una producció que 3Cat, Ottokar i EL PERIÓDICO que han impulsat després de l’impacte que va generar ‘La fugida’ el 2024, centrada en els abusos dels jesuïtes pederastes Lluís To i Francesc Peris. ‘La fugida, veritats ocultes’ és la continuació d’aquest primer documental. Es podrà veure a 3Cat a les 22.00 hores, dins de l’espai ‘Sense Ficció’, i, de manera estesa i en format docusèrie, estaran disponibles tres capítols a la plataforma de la cadena pública.
L’Escola Pia de Catalunya ha demanat que es recordi en aquesta notícia el compromís actual de l’organització en l’esclariment d’aquests fets i també que hi ha bústies a la seva web per denunciar de manera anònima qualsevol abús comès per algun dels seus membres.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques