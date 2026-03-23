Conflicte a l’escola catalana
Després de la vaga educativa els sindicats retreuen al Govern que es «limiti al silenci» i insisteixen a reunir-se dimarts a la UB
USTEC, Professors de Secundària (Aspepc), CGT i la Intersindical conviden Illa i Dalmau a asseure’s amb ells per abordar un conflicte que continua «plenament obert», remarquen
Desenes de milers de professors col·lapsen el centre de Barcelona en una nova protesta històrica: «O negociació o dimissió»
Helena López
Els sindicats USTEC –el majoritari a primària– Professors de Secundària (Aspepc) –el majoritari a secundària–, la CGT i la Intersindical han llançat aquest dilluns un nou missatge al Govern després de les vagues històriques de la setmana passada, que van culminar divendres amb una manifestació que va concentrar desenes de milers de docents (més de 35.000 segons les xifres de la Guàrdia Urbana, és a dir, pràcticament la meitat del conjunt de professors del sistema públic).
«No es pot limitar al silenci», insisteixen els representants del professorat reiterant la seva proposta al president de la Generalitat, Salvador Illa, i al conseller de la Presidència, Albert Dalmau [conseller d’Educació en funcions durant la baixa mèdica d’Esther Niubó], a reunir-se aquest dimarts a les 10 del matí a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona (UB), tal com ja van anunciar divendres passat a l’escenari del parc de la Ciutadella davant les desenes de milers de docents que es manifestaven per exigir millores a l’escola (del currículum a l’atenció a la diversitat).
L’objectiu dels quatre sindicats convocants és «abordar la situació de conflicte educatiu, que continua plenament obert», remarquen.
«Ni desactivat ni resolt»
Els quatre sindicats es reafirmen que les últimes mobilitzacions massives han posat de manifest que el conflicte «no es pot considerar desactivat ni resolt», tal com el Govern ha volgut escenificar en els últims dies aferrant-se al pacte firmat amb CCOO i UGT, que inclou un augment del 30% del complement específic progressiu en quatre anys per als docents, un pagament de 50 euros per nit per als dies de colònies, 300 milions per a l’escola inclusiva i la reducció de les places perfilades.
«La resposta del col·lectiu ha sigut prou contundent com per exigir una rectificació política i l’obertura immediata d’un espai de negociació real», defensen en la missiva.
Per això insten el Govern a «assumir la responsabilitat política corresponent» i a establir un diàleg amb les organitzacions sindicals, que recorden que representen la «majoria» del col·lectiu.
A falta, ara per ara, d’una resposta del Govern, els sindicats recorden que si la conselleria no cedeix convocaran una mobilització permanent i el curs «no acabarà amb normalitat».
