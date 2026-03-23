Sorprès en una escola de BCN un sacerdot condemnat
L’escola expulsa el pederasta Josep Blay, que oficiava missa gairebé diàriament, després de l’avís d’EL PERIÓDICO que era un abusador.
Guillem Sánchez
El documental La Fugida. Veritats Ocultes, una coproducció de 3Cat, Ottokar i EL PERIÓDICO i que s’emetrà aquest dimarts a 3Cat, ha localitzat el sacerdot pederasta Josep Blay en una escola de la part alta de Barcelona. Es tracta, a més, d’un religiós condemnat per abusar sexualment de tres menors a la parròquia d’Alella (Maresme). Però malgrat aquesta sentència, confirmada per l’Audiència de Barcelona, el documental va descobrir a la tardor del 2024 que Blay continuava anant gairebé diàriament a aquesta escola, on coincidia amb menors de la mateixa edat que les seves víctimes d’Alella, per oficiar missa per a una comunitat de monges situada al mateix edifici.
a direcció, avisada que Blay era un pederasta condemnat, va dir que en desconeixia els antecedents, que no tenia contacte amb alumnes i el va expulsar del centre, prohibint-li tornar.
Sense límits
El provincial de l’Escola Pia de Catalunya, Jordi Vilà, havia explicat en una entrevista conjunta concedida a EL PERIÓDICO i a TV-3 que Blay, després de la seva condemna, no podia sortir de la residència de l’ordre a Barcelona. Vilà va afirmar que Blay estava supervisat pel seu superior i només sortia del geriàtric per acompanyar malalts al metge. Però durant el rodatge del documental La Fugida. Veritats Ocultes es va comprovar que Blay, mesos després de la seva condemna, sortia quan volia del geriàtric. Ni estava supervisat ni havia de donar cap explicació per agafar un cotxe i marxar del centre.
Diàriament, tal com s’ha pogut documentar, Blay entrava a mig matí a l’escola de la part alta de la ciutat – el nom del qual no es revelarà a petició del centre – per donar missa a les monges. El centre afirma que no feia classe ni hi consta cap incident amb alumnes.
Blay, però, entrava i sortia de les seves misses caminant per les zones comunitàries de l’escola, coincidint amb alumnes als espais comuns sense que la direcció del centre tingués coneixement dels seus antecedents i, en conseqüència, sense poder vigilar-lo. La llei espanyola prohibeix explícitament als condemnats per pederàstia "l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors".
Vilà, al ser repreguntat al documental per aquesta situació, va aclarir que no havia tingut cap voluntat d’"enganyar" al descriure les limitacions que va assegurar que existien sobre els moviments de Blay. Actualment, segons ha pogut confirmar aquest diari, Blay ja no surt de la residència.
El documental també ha descobert que Blay va començar a treballar com a professor a Sitges l’any 1967. Uns mesos després, va començar a abusar sexualment d’un dels alumnes de l’Escola Pia d’aquesta localitat. És a dir, 40 anys abans d’abusar de les menors d’Alella, el 2008.
