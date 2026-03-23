Una temporada d’esquí atípica al Pirineu: neu rècord però amb molts tancaments
Els responsables de les estacions asseguren que han patit per mantenir-les obertes a causa dels temporals
Oriol García Dot
La temporada d’esquí 2025-2026 està a punt de finalitzar —les pistes solen tancar després de Setmana Santa— i probablement serà recordada per ser molt atípica. Tot i que ha estat una temporada en què s’han batut diversos rècords d’acumulació de neu, els temporals han estat els protagonistes.
Segons el Meteocat, «la successió d’episodis de precipitació ha generat un hivern molt nivós, especialment al Pirineu oriental». L’estació meteorològica de Núria (1.971 m, Ripollès) va assolir 144 cm de neu acumulada, un nou rècord dels seus 26 anys de dades, i que supera els 142 cm registrats el gener de 2006», segons explica el Meteocat al seu web.
Un altre exemple de la gran quantitat de neu que ha caigut aquest any als Pirineus és Port Ainé. Aquesta estació d’esquí, ubicada al municipi de Rialp (Pallars Sobirà, Lleida), ha estat la quarta estació del món amb més acumulació de neu aquesta temporada.
Cancel·lacions i canvis de data
Malgrat això, la gent s’ha replantejat anar a esquiar a causa dels temporals. Segons ha publicat el mitjà 'Segre', un hoteler anomenat Carles Cortina, de València d’Àneu (Pallars Sobirà, Lleida), afirma que ha tingut moltes cancel·lacions aquest any i molts clients han optat per canviar dates. L’home admet que «hi ha qui s’ha quedat amb les ganes d’esquiar amb bon temps».
Des de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que gestiona algunes estacions d’esquí com Port Ainé i Espot, afirmen que «gairebé no ha parat de nevar durant 40-45 dies; potser la gent que no viu a la muntanya no s’adona del que suposa això perquè una estació continuï funcionant».
Tancament d’estacions de FGC
Segons dades de FGC recollides per 'Segre', després de 99 dies de temporada, les seves estacions han tancat les portes en vuit ocasions: quatre Port Ainé, dues Espot i dues més Boí Taüll. Tot i això, l'afectació més gran ha estat en cotes altes, tancades completament 28 dies entre els tres complexos.
Tot i aquestes xifres, la **consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha qualificat de temporada històrica d’hivern, ja que les estacions de FGC han registrat més de 20.000 visitants durant els mesos més intensos de la temporada.
Vent i neu empitjoren la temporada
L’alcalde del municipi on es troba Port Ainé, Gerard Sabarich, explica que «durant Nadal va ser excepcional, però gener i febrer han estat molt pitjors pel vent i la neu que ha caigut». A més, aconsella a la gent portar cadenes perquè, si no, es generen col·lapses i fins i tot el tancament d’alguna via.
Amb la combinació de rècords de neu acumulada i els múltiples tancaments d’algunes estacions d’esquí, aquesta temporada queda marcada com una de les millors dels últims anys i, alhora, una en què s’ha patit molt per poder mantenir les estacions en funcionament.
