Guerra del taxi
Xòfers de clients vip a Barcelona: «La Guàrdia Urbana ens atura durant 25 minuts amb el nostre passatge dins»
Romà Llort, representant d’empreses de vehicles d’alta gamma, denuncia que les constants inspeccions per caçar VTC sense llicència perjudiquen la imatge de Barcelona com a destinació turística i de negocis
Glòria Ayuso
Romà Llort treballa cada dia amb americana i corbata. Condueix un cotxe negre amb confortables seients de cuir. Es dedica a traslladar clients que assisteixen a convencions i fires durant una jornada sencera, esperant a l’exterior, o també fa de xòfer a turistes vip que realitzen una ruta personalitzada de diverses hores, a Sitges i després per Barcelona, o al Museu Dalí de Figueres.
Assegura que el seu treball res s’assembla als VTC que portaven a Uber, Cabify o Bolt. Però el seu cotxe és negre i porta una matrícula blava. "La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra ens confonen amb els VTC i ens paren contínuament", afirma. «Ens tenen a un costat de la carretera durant 25 minuts i amb els clients a dins», es queixa.
Servei sota sospita
«Els clients acaben creient que som un servei il·legal. Així Barcelona està perdent convencions, perquè estem traslladant congressistes que es queden dins del cotxe en una situació molt incòmoda», afirma Llort, que també és el portaveu de l’associació VTC-Gran Turisme Catalunya.
Lesmassives inspeccions als VTCa Barcelona i l’aeroport s’estan cobrant una víctima col·lateral. Els propietaris de cotxes de lloguer amb xòfer, els que com Llort es dediquen des de tota la vida als casaments, enterraments, congressos i turisme d’alt nivell adquisitiu, denuncien que dia sí i dia també els hi reté per corroborar les seves credencials.
Imatge del lloc
«No té sentit que la Generalitat gasti molt en promoció del turisme i les convencions i després passi això», afegeix, i indica amb orgull que el xòfer d’un client important és el que acaba oferint la millor imatge del lloc que visita.
Tot anava bé, sosté, fins que fa 15 anys van arribar les plataformes i van desembarcar els VTC desenvolupant un servei molt similar al del taxi. La convivència fins aleshores amb el taxi havia sigut bona: mentre els vehicles de groc i negre feien el carrer, als xòfers els hi contractava amb dies d’antelació per a serveis VIP més llargs. Però amb la guerra oberta entre tots dos, han arribat les inspeccions massives per corroborar que els vehicles negres compten amb l’autorització per circular en l’àmbit urbà.
A l’aeroport
«La Guàrdia Urbana i els Mossos no tenen manera de corroborar que sí que som legals. Ens entreguen una proposta de sanció i, si tot està en regla, ens la treuen després. Però el mal ja està fet», lamenta. El problema, assegura, és que quan se’ls para al centre de Barcelona no hi ha manera de demostrar que el servei s’ha desenvolupat en un recorregut de tot el dia i més enllà de la ciutat.
També critica que després de l’arribada dels VTC que treballen per a les plataformes, a l’aeroport s’han quedat sense estacionament davant de la terminal. «Un turista amb xancletes pot arribar i agafar un taxi a l’entrada, però el client VIP ha d’anarfins a tercera fila amb el perill de ser atropellat o anar fins al pàrquing, on hem d’aparcar».
Futura llei
Gran Turisme representa més de 200 empreses, que compten amb el 60% de les autoritzacions del sector. S’inclouen aquí un centenar d’autònoms, alguns amb dos i tres cotxes; i també alguna empresa gran, com Golden Wheels, amb 70 autoritzacions. L’esborrany de la futura llei que preveu regular l’activitat de taxis i vehicles amb conductor planteja, com sol·licita l’associació, diferenciar-los dels VTC amb la creació de la nova figura de Vehicles d’Alta Disposició. Aquests hauran d’operar amb una precontractació d’almenys dues hores i un servei mínim d’una hora. Però Llort veu nous problemes: «Tots els VTC que no puguin realitzar el servei urbà es passaran a aquesta nova figura. Continuaran fent serveis fora de la llei, i se’ns tornarà a confondre amb ells», afirma.