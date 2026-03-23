Zsuzsanna Lorinc
Zsuzsanna Lorinc: "Vull una Barcelona amb lloguers assequibles"
Zsuzsanna Lorinc va néixer a Paks, Hongria. Als 24 anys es va traslladar a Barcelona, ciutat on ha viscut des d’aleshores, tret d’un període de tres anys a París. És mare d’un fill de deu anys i treballa com a Invoice Control Specialist a Media Markt Saturn GBS, un centre administratiu internacional de MediaMarkt Saturn, creat a Barcelona el 2020. Des d’allà es gestionen la facturació, els serveis administratius i financers per a diferents països, entre els quals Alemanya, Suïssa, Polònia i Holanda. L’empresa compta amb empleats de 35 nacionalitats que es comuniquen en 20 idiomes.
¿Per què vas escollir Barcelona per viure?
Estava planejant anar-me’n a estudiar a Londres, però abans d’aquest viatge vaig venir de vacances a Barcelona. Va ser en aquell moment quan em vaig enamorar de la ciutat, del clima, de la seva gent, de la cultura i, sobretot, de la llibertat que vaig trobar aquí. Vaig saber des del primer moment que la nostra història seria llarga. Així que aquí continuo disfrutant, però ara ja acompanyada, amb el meu fill, de les coses que Barcelona regala cada dia.
¿Quins aspectes de la ciutat destacaria com a positius?
Principalment diria que el clima. També m’encanta poder tenir a prop el mar i, al mateix temps, la muntanya. Barcelona és una ciutat fàcil de recórrer i conèixer. M’agraden els seus barris i la seva arquitectura, i també que pots trobarunes propostes culturals i d’oci per a totes les edats. Així mateix, em crida l’atenció la quantitat de parcs que hi ha a Barcelona i, com que tinc un fill, en visito molts i sempre trobo diversió per als més petits. I, finalment, tot i que no menys important, crec que s’ha de destacar que Barcelona té oportunitats laborals.
¿Quins aspectes de la ciutat cal millorar? ¿Com?
Un dels reptes de la ciutat és millorar l’accés i el preu dels lloguers dels habitatges. Els preus són massa alts i, amb un únic sou, és impossible mantenir una vida normal. En els últims anys, la seguretat ha canviat moltíssim; lamentablement, ara Barcelona ja no és la mateixa ciutat que jo vaig conèixer quan vaig venir per primera vegada, i això em preocupa bastant pel bon futur de tots, però principalment pel meu fill i pels més joves. Penso que, avui dia, el turisme ja ha passat el límit que la ciutat pot absorbir, cosa que està afectant la nostra vida diària per diversos motius, principalment per l’absència de tranquil·litat en algunes zones i per l’augment dels preus dels comerços. El trànsit també està empitjorant i, encara més amb les obres, és gairebé impossible moure’s per la ciutat.
¿Què esperes de la Barcelona dels pròxims anys?
Espero una ciutat més inclusiva, més verda, resilient i habitable davant el canvi climàtic. Amb uns lloguers assequibles, menys pressió turística sobre l’habitatge i que generi més ocupació per a tothom. Que puguem tornar a sentir la mateixa seguretat a qualsevol lloc de la ciutat, com abans.
¿Quina sents que és la teva ciutat? ¿Què és allò que més trobes a faltar de la teva ciutat d’origen?
Avui dia, Barcelona és la meva ciutat. Me’n vaig anar a viure a París tres anys, però sempre vaig voler tornar, perquè aquí em trobo com a casa i també penso que aquí puc oferir al meu fill un futur millor. De la meva ciutat d’origen trobo molt a faltar la família, però de vegades s’han de fer passos per poder créixer i, alhora, construir una nova llar on et sents feliç.
