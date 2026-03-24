Conflicte en el sistema educatiu
Més de 400 escoles i instituts catalans podrien deixar de fer sortides i colònies el curs que ve com a mesura de pressió al Govern
Una altra de les accions de protesta per exigir millores és no celebrar festes de final de curs o de graduació fora de l'horari laboral i no publicar informació "no imprescindible" dels centres a les xarxes socials
Helena López
El títol del manifest no deixa lloc a dubtes: 'Aturem les sortides i les colònies'. El manifest, al qual en poques setmanes s'han adherit més de 400 escoles i instituts catalans, comença de manera igual de contundent: "Els docents dels centres educatius de Catalunya sotasignats anunciem que, a partir del curs 2026-2027, deixarem de fer sortides escolars i/o colònies (pernoctacions) fins que el Departament d’Educació implementi millores reals, estructurals i efectives en el sistema educatiu públic". I la llista d'adhesions, que creix cada dia que passa, inclou escoles i instituts de tot el país. Del Ramon Berenguer IV i Can Peixauet de Santa Coloma de Gramenet al Martí Pous de Barcelona; de el Baix Montseny de Sant Celoni al Manuel Vázquez Montalbán de Sant Adrià. De l'Arquitecte Manuel Raspall de Cardedeu o l'Institut Pompeu Fabra de Martorell.
"Sempre ho estem donant tot per a l'alumnat, però ha arribat el moment de mostrar el col·lapse estructural del sistema", assenyala un docent de l'institut Masquefa, adherit a la campanya
Aquesta decisió, subratlla el manifest, "no és una renúncia". "No abandonem la nostra vocació ni el valor pedagògic d'aquestes activitats. Al contrari: defensem l'educació pública amb la fermesa que la situació exigeix. És una mesura de pressió legítima davant d'una realitat que arrosseguem des de fa massa anys i que s'ha tornat insostenible", argumenten en plena crisi del sistema, després de sis jornades de vaga aquest curs [la de l'11 de febrer i els cinc dies de la setmana passada convocats per Ustec, Aspepc, la CGT i La Intersindical, després d'una consulta en què més de 40.000 docents es van posicionar contra el pacte de Govern i CCOO i UGT].
Decisió de poble
A Masquefa es van posar d'acord els quatre centres públics de la localitat (tres escoles i un institut) en una assemblea feta fa dues setmanes, en què van decidir portar l'adhesió a claustre. En els quatre claustres l'adhesió va obtenir majoria. En el cas de l'institut, una majoria aclaparadora, amb el vot a favor de pràcticament tot l'equip, explica Antonio Ortiz, professor de música de l'Institut de Masquefa.
"Vam votar suspendre les sortides que no estiguessin ja contractades per al curs 26-27 i les colònies; suspendre la publicació a les xarxes socials i webs de tota la informació no essencial del centre (publicitat de les activitats, fotos...) i deixar d'organitzar activitats de caràcter festiu i lúdic fora de l'horari lectiu. No farem fora de l'horari lectiu ni festes de final de curs ni graduacions", detalla Ortiz, que recorda que és la primera vegada que tots els centres de Masquefa s'uneixen en una causa.
"Col·lapse estructural"
Els motius que els van portar a fer-ho, relata Ortiz, van ser "fer alguna cosa més enllà de la vaga per visibilitzar el seu malestar". "Sempre ho estem donant tot per a l'alumnat, però ha arribat el moment de mostrar el col·lapse estructural del sistema", assenyala el docent, que insisteix que els motius de les protestes educatives dels últims mesos van "molt més enllà de la qüestió salarial". Posa com a exemples la manca de recursos per a l'escola inclusiva i la responsabilitat extra que suposa per als docents haver de fer també d'infermers.
L'Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC) demana la integració formal de les colònies escolars en el sistema educatiu davant l'amenaça de suspensió i compensacions "justes" per als docents
En aquest context, la setmana passada, l'Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC), l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura (Acellec) i la Confederació del Tercer Sector reivindicava el valor de les colònies escolars i sol·licitava la seva integració formal en el sistema educatiu. Les tres organitzacions van advertir que no fer-ho "porta a polèmiques que no tenen sentit des del punt de vista pedagògic".
En un comunicat defensaven també que anar de colònies no ha de ser un greuge ni un perjudici per als docents, al mateix temps que atendre les reivindicacions dels docents "no ha de ser una amenaça per a la continuïtat de les colònies".
L'acord de millores signat per Govern, CCOO i UGT -rebutjat pels sindicats majoritaris- recull un pagament de 50 euros per nit per als docents que vagin de colònies
L'ACCAC, Acellec i la Confederació expressaven en el mateix comunicat el seu "suport explícit" a les reivindicacions generals dels docents, que consideren que posen en relleu "la necessitat de donar un nou i significatiu impuls a les condicions de treball amb què es desplega aquest servei essencial". I confiaven que es pugui arribar a un acord "equilibrat" entre les parts, que sigui suficient per als docents i assumible per al Govern.
En el polèmic pacte de millores signat entre el Govern i CCOO i UGT -que rebutgen per insuficient els sindicats majoritaris- es recull un complement per als docents que vagin de colònies de 50 euros per nit.
