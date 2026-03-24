Barcelona obrirà 17 patis escolars per Setmana Santa per a ús públic i gratuït

Imatge d'arxiu dels patis del col·legi La Farigola del Clot. / RICARD FADRIQUE / Bcn

L’Ajuntament de Barcelona tornarà a obrir diversos patis escolars de la ciutat durant les pròximes vacances de Setmana Santa per oferir aquests espais d’oci gratuït a infants, adolescents i les seves famílies. En total, 17 centres educatius mantindran les seves instal·lacions obertes entre el dissabte 28 de març i el dilluns 6 d’abril de 2026, ambdós inclosos, als quals s’afegiran els patis d’escoles bressol, que continuaran obrint els dissabtes.

El període de vacances escolars del curs 2025-2026 a Barcelona abasta precisament aquestes dates, des del dissabte anterior al Diumenge de Rams fins al Dilluns de Pasqua, per la qual cosa la iniciativa municipal busca donar resposta a la necessitat d’alternatives d’oci durant aquests dies sense activitat lectiva.

Tots els patis oberts seran d’accés lliure i gratuït, sense necessitat d’inscripció prèvia. Segons ha explicat el consistori, la iniciativa té com a objectiu optimitzar l’ús dels centres escolars fora de l’horari lectiu i reforçar el seu paper social, convertint-los en espais inclusius de joc, trobada i convivència veïnal.

Per garantir el bon funcionament dels espais, cada pati comptarà amb servei de monitoratge que s’encarregarà d’obrir i tancar les instal·lacions, vetllar per l’ús adequat dels equipaments i fomentar la convivència entre els usuaris, ha informat l’ajuntament.

Ciutat Vella

  • Institut Pau Claris i Escola Pere Vila
  • Pg. Lluís Companys, 18
  • De dilluns a diumenge, de 16.00 a 19.00
  • Dissabte 28 i diumenge 29 de març: de 17.30 a 20.30

Gràcia

  • Escola Rius i Taulet
  • Pl. de Lesseps, 19 (entrada per c/ Maignon, 2)
  • De dilluns a diumenge, d'11.00 a 14.00
  • Escola Farigola de Vallcarca
  • C. Sant Camil, 31 (pista esportiva)
  • De dilluns a diumenge, de 16.00 a 19.00

Horta-Guinardó

  • Institut Escola Coves d'en Cimany
  • C. Coves d'en Cimany, 42-54
  • De dilluns a diumenge, de 16.00 a 19.00
  • Escola Torrent de Can Carabassa
  • C. Llobregós, 17-23 (entrada per la porta de la rampa)
  • De dilluns a diumenge, d'11.00 a 14.00

Eixample

  • Escola Aldana
  • C. d'Aldana, 1
  • De dilluns a diumenge, d'11.00 a 14.00

Les Corts

  • Escola Duran i Bas
  • C. Vallespir, 198
  • De dilluns a diumenge, de 16.00 a 19.00

Nou Barris

  • Escola Víctor Català
  • C. de la Font d'en Canyelles, 35 (entrada per c. de Santa Engràcia)
  • De dilluns a divendres, d'11.00 a 14.00
  • Escola Mercè Rodoreda
  • C. Vesuvi, 35 (entrada per Av. Meridiana)
  • Dissabtes i diumenges, d'11.00 a 14.00
  • Biblioteca Mercè Rodoreda
  • C. Vesuvi, 35
  • Dissabtes, d'11.00 a 14.00
  • Institut Josep Pla
  • C. de la Vall d'Ordesa, 24-34
  • De dilluns a diumenge, d'11.00 a 14.00

Sant Andreu

  • Institut Escola Tramuntana
  • C. de Guardiola i Feliu, 7-9 (entrada per c. Lanzarote)
  • De dilluns a diumenge, d'11.00 a 14.00

Sant Martí

  • Escola Concepción Arenal
  • C. de Cristóbal de Moura, 240 (entrada per c. Palerm)
  • De dilluns a diumenge, de 16.00 a 19.00
  • Escola La Farigola del Clot
  • C. Hernán Cortés, 6 (entrada per c. Clot, 2, passatge de la gasolinera)
  • De dilluns a diumenge, d'11.00 a 14.00
  • Escola Eduard Marquina
  • C. Jaume Huguet, 22
  • De dilluns a diumenge, d'11.00 a 14.00

Sants-Montjuïc

  • Escola Lluís Vives
  • C. Canalejas, 2 (entrada per c. Riera Blanca)
  • De dilluns a diumenge, d'11.00 a 14.00

Sarrià-Sant Gervasi

  • Institut Menéndez y Pelayo
  • Via Augusta, 140
  • De dilluns a diumenge, d'11.00 a 14.00

A més dels centres educatius de primària i secundària, el programa de “Patis oberts” s’estén durant el curs 2025-2026 a diverses escoles bressol municipals (EBM). En aquests casos, els patis s’obren els dissabtes de 10.30 a 13.00 en equipaments repartits per tots els districtes, adreçats als més petits.

Ciutat Vella

  • EBM Canigó — C. dels Àngels, 7
  • EBM La Mar — C. Andrea Doria, 40

Eixample

  • EBM Casa dels Nens — C. Roger de Llúria, 132
  • EBM Germanetes — C. Comte Borrell, 159

Sants-Montjuïc

  • EBM Pau — C. Muntadas, 1
  • EBM l’Esquirol — C. Noguera Pallaresa, 32

Les Corts

  • EBM Can Bruixa — C. Vallespir, 196

Sarrià-Sant Gervasi

  • EBM El Putxet — C. Marmellà, 13

Gràcia

  • EBM Caspolino — C. Neptú, 12
  • EBM Sant Medir — C. Santa Rosa, 7

Horta-Guinardó

  • EBM Cargol — C. Mossèn Josep Bundó, 6
  • EBM Valldaura — Pg. Valldaura, 18
  • EBM Teixonera — C. Arenys, 83

Nou Barris

  • EBM Pla de Fornells — C. Nous Barris, 12
  • EBM Ralet — C. Joaquim Valls, 10

Sant Andreu

  • EBM El Palomar — C. Malats, 45
  • EBM La Morera — C. Cardenal Tedeschini, 24

Sant Martí

  • EBM Cobi — C. Àlaba, 37
  • EBM El Bressol del Poblenou — C. Perú, 135
  • EBM Margalló — C. Concili de Trento, 249
