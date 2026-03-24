Barcelona obrirà 17 patis escolars per Setmana Santa per a ús públic i gratuït
El Periódico
L’Ajuntament de Barcelona tornarà a obrir diversos patis escolars de la ciutat durant les pròximes vacances de Setmana Santa per oferir aquests espais d’oci gratuït a infants, adolescents i les seves famílies. En total, 17 centres educatius mantindran les seves instal·lacions obertes entre el dissabte 28 de març i el dilluns 6 d’abril de 2026, ambdós inclosos, als quals s’afegiran els patis d’escoles bressol, que continuaran obrint els dissabtes.
El període de vacances escolars del curs 2025-2026 a Barcelona abasta precisament aquestes dates, des del dissabte anterior al Diumenge de Rams fins al Dilluns de Pasqua, per la qual cosa la iniciativa municipal busca donar resposta a la necessitat d’alternatives d’oci durant aquests dies sense activitat lectiva.
Tots els patis oberts seran d’accés lliure i gratuït, sense necessitat d’inscripció prèvia. Segons ha explicat el consistori, la iniciativa té com a objectiu optimitzar l’ús dels centres escolars fora de l’horari lectiu i reforçar el seu paper social, convertint-los en espais inclusius de joc, trobada i convivència veïnal.
Per garantir el bon funcionament dels espais, cada pati comptarà amb servei de monitoratge que s’encarregarà d’obrir i tancar les instal·lacions, vetllar per l’ús adequat dels equipaments i fomentar la convivència entre els usuaris, ha informat l’ajuntament.
Ciutat Vella
- Institut Pau Claris i Escola Pere Vila
- Pg. Lluís Companys, 18
- De dilluns a diumenge, de 16.00 a 19.00
- Dissabte 28 i diumenge 29 de març: de 17.30 a 20.30
Gràcia
- Escola Rius i Taulet
- Pl. de Lesseps, 19 (entrada per c/ Maignon, 2)
- De dilluns a diumenge, d'11.00 a 14.00
- Escola Farigola de Vallcarca
- C. Sant Camil, 31 (pista esportiva)
- De dilluns a diumenge, de 16.00 a 19.00
Horta-Guinardó
- Institut Escola Coves d'en Cimany
- C. Coves d'en Cimany, 42-54
- De dilluns a diumenge, de 16.00 a 19.00
- Escola Torrent de Can Carabassa
- C. Llobregós, 17-23 (entrada per la porta de la rampa)
- De dilluns a diumenge, d'11.00 a 14.00
Eixample
- Escola Aldana
- C. d'Aldana, 1
- De dilluns a diumenge, d'11.00 a 14.00
Les Corts
- Escola Duran i Bas
- C. Vallespir, 198
- De dilluns a diumenge, de 16.00 a 19.00
Nou Barris
- Escola Víctor Català
- C. de la Font d'en Canyelles, 35 (entrada per c. de Santa Engràcia)
- De dilluns a divendres, d'11.00 a 14.00
- Escola Mercè Rodoreda
- C. Vesuvi, 35 (entrada per Av. Meridiana)
- Dissabtes i diumenges, d'11.00 a 14.00
- Biblioteca Mercè Rodoreda
- C. Vesuvi, 35
- Dissabtes, d'11.00 a 14.00
- Institut Josep Pla
- C. de la Vall d'Ordesa, 24-34
- De dilluns a diumenge, d'11.00 a 14.00
Sant Andreu
- Institut Escola Tramuntana
- C. de Guardiola i Feliu, 7-9 (entrada per c. Lanzarote)
- De dilluns a diumenge, d'11.00 a 14.00
Sant Martí
- Escola Concepción Arenal
- C. de Cristóbal de Moura, 240 (entrada per c. Palerm)
- De dilluns a diumenge, de 16.00 a 19.00
- Escola La Farigola del Clot
- C. Hernán Cortés, 6 (entrada per c. Clot, 2, passatge de la gasolinera)
- De dilluns a diumenge, d'11.00 a 14.00
- Escola Eduard Marquina
- C. Jaume Huguet, 22
- De dilluns a diumenge, d'11.00 a 14.00
Sants-Montjuïc
- Escola Lluís Vives
- C. Canalejas, 2 (entrada per c. Riera Blanca)
- De dilluns a diumenge, d'11.00 a 14.00
Sarrià-Sant Gervasi
- Institut Menéndez y Pelayo
- Via Augusta, 140
- De dilluns a diumenge, d'11.00 a 14.00
A més dels centres educatius de primària i secundària, el programa de “Patis oberts” s’estén durant el curs 2025-2026 a diverses escoles bressol municipals (EBM). En aquests casos, els patis s’obren els dissabtes de 10.30 a 13.00 en equipaments repartits per tots els districtes, adreçats als més petits.
Ciutat Vella
- EBM Canigó — C. dels Àngels, 7
- EBM La Mar — C. Andrea Doria, 40
Eixample
- EBM Casa dels Nens — C. Roger de Llúria, 132
- EBM Germanetes — C. Comte Borrell, 159
Sants-Montjuïc
- EBM Pau — C. Muntadas, 1
- EBM l’Esquirol — C. Noguera Pallaresa, 32
Les Corts
- EBM Can Bruixa — C. Vallespir, 196
Sarrià-Sant Gervasi
- EBM El Putxet — C. Marmellà, 13
Gràcia
- EBM Caspolino — C. Neptú, 12
- EBM Sant Medir — C. Santa Rosa, 7
Horta-Guinardó
- EBM Cargol — C. Mossèn Josep Bundó, 6
- EBM Valldaura — Pg. Valldaura, 18
- EBM Teixonera — C. Arenys, 83
Nou Barris
- EBM Pla de Fornells — C. Nous Barris, 12
- EBM Ralet — C. Joaquim Valls, 10
Sant Andreu
- EBM El Palomar — C. Malats, 45
- EBM La Morera — C. Cardenal Tedeschini, 24
Sant Martí
- EBM Cobi — C. Àlaba, 37
- EBM El Bressol del Poblenou — C. Perú, 135
- EBM Margalló — C. Concili de Trento, 249
