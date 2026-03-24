Barcelona planteja prohibir els gossos a gran part del Parc Central del Poblenou, també si van lligats

L’ajuntament proposa vetar l’accés de mascotes per motius de manteniment i planteja crear una àrea per a gossos separada

Imagen de archivo de una chica tumbada en la hierba junto a su perro.

L'Institut Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona ha proposat prohibir l’entrada de gossos a la major part del Parc Central del Poblenou, una mesura que ha generat debat entre veïns, famílies i propietaris de mascotes del barri.

La proposta va ser presentada en l’últim Consell de Barri de Provençals del Poblenou, celebrat el passat 4 de març. El plantejament municipal contempla vetar l’accés de gossos, fins i tot si van lligats, en dues de les tres àrees en què es divideix el parc.

En concret, la iniciativa preveu prohibir la presència de gossos a l'Illa de la Sardana i a l'Illa del Pou del Món, dos dels espais principals del parc. A canvi, s’habilitaria un espai tancat per separar els gossos i els seus amos: una zona d’ús compartit (ZUC) a l'Illa d’Oliva Artés, amb una superfície aproximada de 10.000 metres quadrats.

Des de Parcs i Jardins van argumentar durant el consell de barri que la mesura respon exclusivament a motius de manteniment de les zones verdes. Segons van exposar, la presència de gossos dificulta la conservació dels jardins, amb problemes com plantes arrencades, forats a la terra, deteriorament dels sistemes de reg i la presència d’excrements en alguns casos a causa de comportaments irresponsables d’alguns propietaris.

Debat entre veïns

La proposta ha obert un debat al barri i a les xarxes socials. D’una banda, hi ha veïns que veuen amb bons ulls la restricció, especialment famílies amb nens petits que consideren que limitar la presència de gossos pot aportar més seguretat i tranquil·litat.

Per la seva banda, propietaris de gossos lamenten l’escassetat d’espais a Barcelona on poder gaudir a l’aire lliure amb les seves mascotes i consideren que la mesura reduiria encara més les zones obertes disponibles per a aquest ús al Poblenou. Així mateix, lamenten que el comportament incívic d’alguns amos afecti també aquells que intenten fer un bon ús de l’espai públic.

A més, aquesta mesura també ha posat sobre la taula una reflexió més àmplia sobre com es viu la natura dins de les ciutats. Si bé la vida urbana ja implica una certa desconnexió de l’entorn natural, restringir encara més la presència d’animals als espais públics podria accentuar aquesta distància. En aquest sentit, alguns sectors assenyalen que un excés de regulació podria limitar encara més les oportunitats de convivència quotidiana amb la natura, especialment per als nens, que cada cop tenen menys contacte directe amb animals en el seu dia a dia, i en alguns casos provoca que en tinguin por, tal com han relatat alguns pares.

Notícies relacionades

La proposta haurà de seguir la seva tramitació abans que l’Ajuntament de Barcelona prengui una decisió definitiva sobre l’ús futur del Parc Central del Poblenou. La previsió és que aquesta nova restricció s’apliqui en els pròxims mesos.

  1. Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
  2. «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
  3. El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
  4. Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
  5. Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
  6. El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
  7. Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia
  8. Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències

La IA aplicada al programa de Setmana Santa de Manresa crea… monstres!!

La inestabilitat arribarà aquest dia: la predicció del temps per a Catalunya, segons el Meteocat

És oficial: el Govern encarrega a l'Energètica que participi en el projecte de la central reversible de la Baells

Rosalía es cansa dels paparazzis: «Si us plau, pareu»

Més de 400 escoles i instituts catalans podrien deixar de fer sortides i colònies el curs que ve com a mesura de pressió al Govern

Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s'instal·larà a menys d'una hora de Manresa

Carn i terres rares per a Europa, cotxes per a Austràlia: claus del nou pacte comercial de la UE

Fer més de 40 anys no és saludable, però fa riure

