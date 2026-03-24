Parcs i Jardins
Barcelona planteja prohibir els gossos a gran part del Parc Central del Poblenou, també si van lligats
L’ajuntament proposa vetar l’accés de mascotes per motius de manteniment i planteja crear una àrea per a gossos separada
El Periódico
L'Institut Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona ha proposat prohibir l’entrada de gossos a la major part del Parc Central del Poblenou, una mesura que ha generat debat entre veïns, famílies i propietaris de mascotes del barri.
La proposta va ser presentada en l’últim Consell de Barri de Provençals del Poblenou, celebrat el passat 4 de març. El plantejament municipal contempla vetar l’accés de gossos, fins i tot si van lligats, en dues de les tres àrees en què es divideix el parc.
En concret, la iniciativa preveu prohibir la presència de gossos a l'Illa de la Sardana i a l'Illa del Pou del Món, dos dels espais principals del parc. A canvi, s’habilitaria un espai tancat per separar els gossos i els seus amos: una zona d’ús compartit (ZUC) a l'Illa d’Oliva Artés, amb una superfície aproximada de 10.000 metres quadrats.
Des de Parcs i Jardins van argumentar durant el consell de barri que la mesura respon exclusivament a motius de manteniment de les zones verdes. Segons van exposar, la presència de gossos dificulta la conservació dels jardins, amb problemes com plantes arrencades, forats a la terra, deteriorament dels sistemes de reg i la presència d’excrements en alguns casos a causa de comportaments irresponsables d’alguns propietaris.
Debat entre veïns
La proposta ha obert un debat al barri i a les xarxes socials. D’una banda, hi ha veïns que veuen amb bons ulls la restricció, especialment famílies amb nens petits que consideren que limitar la presència de gossos pot aportar més seguretat i tranquil·litat.
Per la seva banda, propietaris de gossos lamenten l’escassetat d’espais a Barcelona on poder gaudir a l’aire lliure amb les seves mascotes i consideren que la mesura reduiria encara més les zones obertes disponibles per a aquest ús al Poblenou. Així mateix, lamenten que el comportament incívic d’alguns amos afecti també aquells que intenten fer un bon ús de l’espai públic.
A més, aquesta mesura també ha posat sobre la taula una reflexió més àmplia sobre com es viu la natura dins de les ciutats. Si bé la vida urbana ja implica una certa desconnexió de l’entorn natural, restringir encara més la presència d’animals als espais públics podria accentuar aquesta distància. En aquest sentit, alguns sectors assenyalen que un excés de regulació podria limitar encara més les oportunitats de convivència quotidiana amb la natura, especialment per als nens, que cada cop tenen menys contacte directe amb animals en el seu dia a dia, i en alguns casos provoca que en tinguin por, tal com han relatat alguns pares.
La proposta haurà de seguir la seva tramitació abans que l’Ajuntament de Barcelona prengui una decisió definitiva sobre l’ús futur del Parc Central del Poblenou. La previsió és que aquesta nova restricció s’apliqui en els pròxims mesos.
