El canvi climàtic afecta l’aparició de bacteris resistents als antibiòtics
Un estudi suggereix que l’aridesa del sòl podria estar desencadenant una cursa entre microorganismes en la qual només sobreviuen els més forts i resistents.
Valentina Raffio
La resistència als antibiòtics s’ha convertit en una greu amenaça per a la salut pública. Segons adverteixen els experts, actualment estem vivint l’aparició de bacteris resistents a multitud de fàrmacs, cada vegada més difícils de tractar i més mortífers per als pacients. Un estudi publicat ahir a la revista Nature Microbiology apunta que, contra tot pronòstic, el canvi climàtic també podria estar contribuint a aquest problema.La resistència als antibiòtics s’ha convertit en una greu amenaça de salut pública mundial ja que, segons adverteixen els experts, estem vivint l’aparició de bacteris resistents a multitud de fàrmacs, cada vegada més difícils de tractar i, sobretot, més mortíferes per als pacients. Fins ara, aquest fenomen s’havia relacionat amb l’ús excessiu (o el mal ús) d’aquests fàrmacs però un estudi publicat aquest dilluns a la revista ‘Nature Microbiology’ apunta que, contra tot pronòstic, el canvi climàtic també podria estar contribuint a aquest problema.
Una investigació liderada pel California Institute of Technology suggereix que les sequeres podrien estar provocant "guerres microbianes" als sòls i afavorint la proliferació de bacteris resistents als antibiòtics. "Més aridesa dels sòls s’associa amb més freqüència mitjana de casos de resistència als antibiòtics".Una investigació liderada pel Califòrnia Institute of Technology suggereix que les sequeres podrien estar provocant veritables "guerres microbianes" als sòls i afavorint la proliferació de bacteris resistents als antibiòtics. "Una aridesa més gran dels terres s’associa amb una freqüència mitjana més gran de casos de resistència als antibiòtics", afirma el treball.
El treball, liderat per Dianne Newman i Xiaoyu Shan, combina l’anàlisi de grans bases de dades amb experiments de laboratori. Els investigadors van estudiar cinc conjunts de dades genètiques de sòls de diferents regions del món com camps de cultiu a Califòrnia, boscos a Suïssa o aiguamolls a la Xina per entendre com la sequera altera l’equilibri entre bacteris.El treball, liderat per Dianne Newman i Xiaoyu Shan, combina l’anàlisi de grans bases de dades amb experiments en laboratori. Primer, els investigadors van estudiar cinc conjunts de dades genètiques de sòl procedents de diferents regions del món com camps de cultiu a Califòrnia, boscos a Suïssa o aiguamolls a la Xina per entendre com la sequera altera l’equilibri entre bacteris.
Van observar que la falta d’aigua intensifica la competència entre microorganismes, i afavoreix els més ben preparats per sobreviure en condicions més dures. Van portar aquesta idea al laboratori i, a partir de diferents mostres de sòl, van analitzar com responien els bacteris a diferents condicions d’aridesa. Aquests experiments van permetre comprovar que en condicions de falta d’aigua només sobreviuen els bacteris resistents a antibiòtics, mentre que els seus homòlegs més sensibles tendeixen a desaparèixer. Van comparar aquests resultats amb dades de resistència a antibiòtics en hospitals de 116 països, juntament amb informació climàtica com la pluja i la temperatura.En concret, van observar que la falta d’aigua intensifica la competència entre microorganismes, afavorint aquells més ben preparats per sobreviure en condicions més dures. Després, van portar aquesta idea al laboratori i, a partir de diferents mostres de sòl, van analitzar com responien els bacteris a diferents condicions d’aridesa. Aquests experiments, afirmen, van permetre van comprovar que en condicions de falta d’aigua només sobreviuen els bacteris resistents a antibiòtics mentre que les seves homòlogues més sensibles tendeixen a desaparèixer. Finalment, van comparar aquests resultats amb dades de resistència a antibiòtics en hospitals de 116 països, juntament amb informació climàtica com la pluja i la temperatura.
Els resultats d’aquest treball mostren que les sequeres no només transformen els ecosistemes, sinó que també poden afavorir l’expansió de bacteris resistents als antibiòtics, que poden afectar els humans. Els experts afirmen que a l’intensificar la competència entre bacteris i afavorir els resistents, aquests entorns secs es poden convertir en reservoris rics en gens de resistència.Els resultats d’aquest treball, afirmen, mostra que les sequeres no només transformen els ecosistemes sinó que també poden afavorir l’expansió de bacteris resistents als antibiòtics que, finalment, poden acabar afectant els humans. Els experts afirmen que a l’intensificar la competència entre bacteris i afavorir les que són resistents als antibiòtics, aquests entorns secs poden convertir-se en reservoris cada vegada més rics en gens de resistència.
Amb el temps, aquests gens es poden desplaçar des del medi ambient cap a bacteris que afecten els humans, i contribuir al fet que les infeccions siguin més difícils de tractar. Això amenaça d’amplificar el problema de resistència als antibiòtics. S’observa que les regions amb climes més secs i més aridesa del terreny tendeixen a presentar més nivells de resistència a antibiòtics.Amb el temps, afegeixen, aquests gens poden desplaçar-se des del medi ambient cap a bacteris que afecten els humans, contribuint que les infeccions siguin més difícils de tractar. I això finalment amenaça d’amplificar encara més el problema de resistència als antibiòtics. En l’anàlisi, de fet, s’observa que les regions amb climes més seques i més gran del terreny tendeixen a presentar més nivells de resistència a antibiòtics.
Hipòtesi difícil d’ignorar
Els experts afirmen que, malgrat els resultats d’aquest treball, l’estudi no pot demostrar de manera directa que la sequera podria estar amplificant les resistències als antibiòtics. Tot i que aquesta hipòtesi, apunten, és difícil d’ignorar. Segons afirmen els especialistes, aquesta anàlisi suggereix que el canvi climàtic podria estar actuant com un factor de fons menys visible però tot i així molt rellevant en el desenvolupament d’aquest problema de salut pública ja d’escala global.
