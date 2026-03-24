Reforç del pla Inuncat
El nou pla de Catalunya davant les inundacions tindrà un nou avís per alta intensitat de pluja i una assessoria jurídica per a les mesures d'emergència
El Servei Meteorològic de Catalunya posarà en marxa a mitjan abril un nou avís per alertar de pluges d'entre 60 i 90 litres per metre quadrat en períodes de 3 hores
El Govern calcula que hi ha almenys 656 municipis en risc alt o molt alt de patir inundacions
Valentina Raffio
Catalunya s'enfronta a una "nova realitat climàtica" en què, segons apunten els experts, hi haurà cada vegada més pluges torrencials, inundacions i fenòmens climàtics extrems. És per això que, segons ha explicat aquest dimarts la consellera d'Interior, Nuria Parlón, és urgent reforçar tots aquells protocols que permetin reduir els riscos associats a aquest tipus d'episodis derivats del canvi climàtic. El Govern acaba d'aprovar una sèrie de mecanismes per reforçar els seus plans davant les inundacions, millorar la previsió meteorològica davant l'arribada de pluges torrencials i millorar la comunicació davant aquest tipus d'episodis extrems. Entre les mesures innovadores més destacades també s'inclou la creació d'un òrgan d'assessoria jurídica per avalar el desplegament de mesures d'emergència com, per exemple, eventuals confinaments o evacuacions.
El nou protocol català per fer front a inundacions al qual aquest dimarts ha donat llum verda el Consell Executiu inclou mesures com, per exemple, un nou llindar per alertar sobre episodis de pluges torrencials. Fins ara, el Servei Meteorològic de Catalunya disposava d'avisos per intensitat de pluja (en llindars de 30 minuts) i per acumulació de pluja (en períodes de 24 hores). Ara s'hi suma un tercer indicador per avisar sobre ruixats de gran intensitat que podrien arribar a descarregar entre 60 i 90 litres per metre quadrat en només 3 hores.
El nou avís d'entre 60 i 90 litres en 3 hores servirà per alertar d'episodis estàtics i anticipar escenaris com les inundacions viscudes a Alcanar o Amposta
Els experts afirmen que aquest nou avís servirà per alertar d'episodis estàtics que deixen "acumulacions de caràcter excepcional" i que, en molts casos, estan directament relacionats amb el risc d'inundacions. Aquest llindar, expliquen, podria servir per anticipar escenaris com les inundacions viscudes en els últims anys en localitats com Alcanar o Amposta. A títol aclaridor, fonts de Protecció Civil han subratllat que aquest nou llindar no s'ha de traduir necessàriament en més missatges ES-Alert a la població, ja que es tracta d'un escenari "excepcional". Entre el 2012 i el 2020 es van identificar 54 episodis de tempestes amb aquesta intensitat de 60 litres en tres hores.
Una altra de les mesures que es posen en marxa és la creació d'un mecanisme d'assessorament de seguretat jurídica per avalar el desplegament de les mesures d'emergència que s'adoptin. Segons argumenten des del Govern, es tracta d'una eina similar a la que es va posar en marxa durant la pandèmia de covid-19 i que, en aquest cas, es planteja de cara a escenaris extrems que podrien donar-se en un futur com és el cas de confinaments o evacuacions per protegir la població davant unes pluges torrencials, unes inundacions o unes riuades. Com va passar fa uns mesos al municipi andalús de Grazalema.
El Govern integrarà una assessoria jurídica al seu comitè de gestió de crisi per avalar el desplegament de mesures com confinaments i evacuacions davant episodis extrems
Els tècnics expliquen que, malgrat que Catalunya encara no s'hagi vist obligada a executar aquest tipus de mesures, el canvi climàtic obliga a contemplar aquests escenaris perquè, tal com adverteix la comunitat científica, tota la Mediterrània podria patir un augment de pluges torrencials en les pròximes dècades. D'aquesta manera, les mesures que es prenguin comptaran amb totes les garanties jurídiques.
656 municipis en risc
Segons càlculs de la Generalitat, en aquests moments hi ha almenys 656 municipis catalans amb risc alt o molt alt d'inundacions. Aquest últim balanç inclou prop d'un centenar de municipis més respecte a avaluacions anteriors, ja que, segons apunten els especialistes, hi ha desenes de localitats que fins ara estaven exposades a un risc mitjà i que en els últims anys s'han vist abocades a situacions de més perill.
També hi ha uns 290 municipis on es recomana encaridament l'elaboració d'aquest tipus de protocols davant eventuals episodis climàtics extrems. En total, s'estima que només la meitat dels municipis compta amb un pla davant inundacions "actualitzat i vigent". L'altra meitat restant, en canvi, no disposa d'aquests mecanismes i els haurà de desenvolupar com més aviat millor.
Només la meitat dels municipis catalans disposen de plans "actualitzats i vigents" davant inundacions
El Govern recorda que, més enllà de les mesures posades en marxa des d'entitats com Protecció Civil, els ajuntaments de les localitats amb alt risc d'inundació tenen el deure d'avaluar els seus riscos davant aquest tipus d'escenaris i, si arriba el cas, executar mesures preventives, avisar la seva població, limitar l'accés a zones inundables i prendre mesures específiques per protegir grups vulnerables.
Fins ara, s'han detectat fins a cinc tipus de riscos diferents dels quals s'enfronten els municipis catalans durant un episodi de temporal com és el cas de les inundacions fluvials, inundacions marítimes, inundacions derivades de pluges torrencials, inundacions en zones de muntanya i problemes relacionats amb el desbordament de pantans i el trencament de preses.
"El nou pla té una visió municipi per municipi i estableix de manera clara els riscos als quals s'enfronta cadascun en cas de pluges torrencials i d'inundacions", afirma Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern.
Segons ha argumentat Paneque, de moment es descarta la via sancionadora, és a dir, l'aplicació de multes, a aquells ajuntaments que no han desenvolupat plans davant inundacions. Sobretot tenint en compte que en molts casos es tracta d'ajuntaments petits i sovint sense tots els recursos necessaris per executar aquest tipus de treballs. En aquests casos, afirma el Govern, la prioritat és donar-los suport.
Millores en la comunicació
El Govern també vol millorar la comunicació dels esdeveniments climàtics que suposin un risc per a la població. Per a això, el Meteocat afirma que ampliarà el seu sistema d'avisos per, d'una banda, avisar de l'arribada d'episodis de pluges torrencials i, de l'altra, alertar sobre l'impacte de fenòmens adversos com episodis de pedra, huracans o trombes d'aigua que puguin afectar municipis concrets. També es canviaran alguns paràmetres tècnics en les comunicacions meteorològiques per fer-los més comprensibles per a la població general. Fins ara, per exemple, els avisos per vent s'expressaven en metres per segon d'acord amb entitats científiques internacionals però ara, perquè s'entenguin millor, es donaran en quilòmetres per hora. També es millorarà la comunicació dels marges horaris en què estan actius els avisos.
El Meteocat posarà en marxa nous avisos davant la detecció d'episodis com pedra, huracans o trombes d'aigua
Els nous protocols i mesures han estat aprovats aquest dimarts al Consell Executiu amb el suport d'entitats com el Servei Meteorològic de Catalunya, l'Agència Catalana de l'Aigua i Protecció Civil. Segons expliquen diversos dels actors involucrats en aquest procés, a partir d'ara s'obre un període informatiu en què s'hauran de comunicar tots els canvis pertinents als ajuntaments i als altres organismes implicats en la gestió d'emergències. Tot apunta que, si no hi ha més imprevistos, totes les mesures començaran a utilitzar-se de manera oficial a partir de mitjan mes d'abril. L'objectiu, expliquen, és que tot estigui a punt per a una primavera que, per ara, també es preveu plujosa a Catalunya i en què no es descarten episodis de pluges torrencials que podrien derivar en inundacions. Sobretot en un moment en què, tal com hem vist en els últims mesos, el canvi climàtic ha desviat una gran quantitat de trens de borrasques cap a la Mediterrània.
