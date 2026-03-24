Catalunya estendrà les càmeres que llegeixen matrícules a més vies i municipis
Interior anuncia la instal·lació de 32 dispositius nous. Gavà serà la primera localitat amb policia municipal a incorporar aquest sistema de videovigilància.
Germán González
El Departament d'Interior vol ampliar el sistema Lectio, creat pels Mossos d'Esquadra, per estendre la videovigilància amb càmeres capaces de llegir matrícules de vehicles a bona part de Catalunya, tant en municipis com en noves vies ràpides. Des de la seva posada en marxa el 2021, 62 localitats sense policia local ja s'han adherit al projecte i 21 més es troben en tràmit per incorporar-se, segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon. En l'actualitat, el sistema compta a més amb unes 40 càmeres instal·lades en autopistes com la C-31, la C-33 i l'AP-7.
L'objectiu del Govern és continuar ampliant la cobertura del sistema. Interior ha anunciat la instal·lació d'unes 32 noves cambres en altres vies ràpides catalanes, així com la incorporació al sistema d'infraestructures i entitats com AENA, SABA o l'Abadia de Montserrat. A més, Gavà es convertirà a finals d'aquest mes en el primer municipi amb policia local que s'integra al sistema Lectio, fins ara implantat principalment en localitats sense cos policial propi.
Parlon ha detallat aquestes novetats durant la reunió del Comitè de Seguretat i Justícia feta aquest dilluns a la Generalitat, presidida pel president Salvador Illa. En la trobada també han participat els consellers de la Presidència, Albert Dalmau, i de Justícia, Ramon Espadaler, així com responsables d'Interior i dels Mossos d'Esquadra.
El sistema Lectio té dos usos principals. D'una banda, permet als Mossos realitzar consultes a posteriori després d'un fet delictiu, localitzant el recorregut d'un vehicle a partir de les cambres. De l'altra, es pot activar en investigacions en curs per seguir la pista de vehicles sospitosos vinculats a possibles delictes o organitzacions criminals. Actualment, el sistema capta al voltant de sis milions de matrícules al mes, i només els Mossos tenen accés a aquestes dades. L'any passat es van realitzar 161.000 consultes policials en el marc d'investigacions obertes.
El director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, ha avançat a més que en un futur, es pretén incorporar al Lectio les càmeres ubicades als cotxes policials, per la qual cosa farà falta una nova plataforma per emmagatzemar i gestionar aquesta informació seguint la legislació vigent. Trapero ha assenyalat que amb aquesta plataforma més potent, prevista per a finals del 2027, es podrà incorporar la IA per al tractament de les dades en les investigacions. D'aquesta manera, entre altres funcions, es podrà saber les vegades què ha passat un vehicle per una localitat, els dies i les hores concretes, i si anava precedit o seguit d'algun altre cotxe que pot ser d'interès per a una actuació policial.
Ajuts i regulació
El Departament d'Interior ha previst ajudes de fins a 30.000 euros per a municipis sense policia local que vulguin instal·lar el sistema, a més de subvencions de 4.000 euros per cambra, amb un màxim de tres, i recolzament per al seu manteniment. També s'oferiran subvencions als municipis amb policia local que desitgin afegir-se al projecte, que cada vegada desperta més interès entre els ajuntaments, segons Interior.
Els acords inclouen a més la formació de tècnics municipals per part dels Mossos per garantir una correcta instal·lació i gestió del sistema conforme a la normativa de videovigilància i protecció de dades. Cada instal·lació ha d'estar degudament justificada pel Departament d'Interior i ser autoritzada per la Comissió de Garanties de la Videovigilància del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que avalua els motius de seguretat o prevenció abans d'aprovar cada dispositiu.
