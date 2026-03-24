Unió Europea
Barcelona estrena una oficina a Brussel·les per influir a la UE: "El quilòmetre zero de les polítiques europees són les ciutats"
L'alcalde Jaume Collboni l'ha inaugurada aquest dimarts i confia a reforçar la diplomàcia de la ciutat en un moment clau, amb el pressupost comunitari encara per negociar
Beatriz Ríos
L'alcalde Jaume Collboni ha inaugurat aquest dimarts l'oficina permanent de Barcelona davant la Unió Europea, amb l'objectiu de reforçar la contribució a la construcció del projecte europeu i la capacitat d'influència de la ciutat en les institucions comunitàries, en un moment decisiu, amb el futur pressupost plurianual en joc.
"A Brussel·les, en els pròxims mesos i anys, es decidiran polítiques d'habitatge, polítiques de clima, polítiques socials, polítiques d'infraestructures...", ha destacat Collboni en declaracions a la premsa. "És fonamental que les ciutats tinguem la nostra veu de manera permanent aquí a Brussel·les, davant les institucions", ha dit l'alcalde. Per al socialista, "el quilòmetre zero de les polítiques europees són les ciutats".
"Tenim un bagatge i una tradició europeista molt contrastada, però també és veritat que feia uns anys que això s'havia abandonat", ha al·legat Collboni, que no amaga que un dels objectius fonamentals de la missió és recaptar recursos econòmics. El debat actual sobre el futur pressupost comunitari, on es decidiran també els fons de desenvolupament regional, "exigeix estar connectat permanentment amb tots els debats formals i informals que es donen en una ciutat com Brussel·les". Des del punt de vista de la representació de la ciutat, l'alcalde ha defensat que quan Barcelona parla, "el món, però sobretot Europa, escolta".
L'habitatge com a prioritat
En aquest sentit, Collboni ha tret pit per l'estratègia d'habitatge que la Comissió Europea va presentar el mes de desembre passat. "Hem obert un camí", ha dit l'alcalde, que va liderar diverses missions amb els seus col·legues de Roma o París, en defensa d'una estratègia europea per abordar la crisi de l'habitatge. Tot i que ha reconegut que el projecte no és tan ambiciós com els agradaria, per al socialista, el fet en si mateix que hi hagi un pla d'habitatge "ja és un èxit".
"Hem fet un salt qualitatiu importantíssim", ha dit el socialista, afegint que l'important ara és que aquest pla es tradueixi en accions i "tingui fons econòmics que arribin a les ciutats i regions". Collboni és conscient que el repte és important, tenint en compte que la UE té altres prioritats com la inversió en defensa. "Per defensar la Unió Europea** s'han de defensar les polítiques que ajuden la gent**", ha advertit l'alcalde. I l'habitatge és la principal font de preocupació dels europeus.
Una qüestió política
Però l'alcalde ha anat un pas més enllà. Per a Collboni també és una qüestió de principis. "Estem defensant el projecte més gran i més important de democràcia, drets i llibertats que hi ha en aquests moments al món", ha explicat. Un projecte, ha dit, que està sent amenaçat "per potències estrangeres imperialistes" i també per "forces populistes".
"Els municipis, el món local europeu, són bàsicament proeuropeus i som uns aliats en la construcció europea i en la defensa del model social europeu", ha dit Collboni. Ho ha fet en referència als resultats de les eleccions municipals a França, on les forces progressistes han aconseguit frenar l'avenç de la ultradreta.
Laia Segura, al capdavant
L'oficina, compartida amb la Diputació de Barcelona i situada a l'Avenue des Arts, en ple centre de Brussel·les, estarà dirigida per Laia Segura. Graduada en Relacions Internacionals i especialitzada en política exterior i Unió Europea, per la Universitat Ramon Llull. Segura (Barcelona, 1993) ha passat per l'Institut de Salut Global de Barcelona, el Centre UNESCO de Catalunya, Eco-Union i Friends of the Earth Europe en la seva trajectòria professional.
Segura tindrà com a missió "persistir en la defensa de la construcció europea des del món local i aconseguir recursos per fer polítiques que beneficien la gent de les ciutats, per començar l'habitatge o el clima", ha explicat Collboni. La directora de l'oficina treballarà en estreta col·laboració amb la Unitat Europa de la Direcció de Relacions Institucionals de l'Ajuntament de Barcelona i els equips municipals competents.
