Una consultora immobiliària obre una unitat per a russòfons
Laborde Marcet tindrà professionals de parla russa per facilitar les operacions, que se centren en locals comercials, oficines i sector terciari.
Patricia Castán
Amb els preus de l’habitatge a l’alça a Barcelona i les regulacions que limiten els lloguers i penalitzen la compra per part de grans tenidors, la ciutat ha perdut l’interès dels inversors internacionals en aquest segment, que en molts casos fins i tot estan desfent-se de patrimoni. No obstant, la resta del mercat immobiliari local atrau cada vegada més operacions, amb mercats destacats com el russoparlant, fins al punt que la consultora Laborde Marcet ha activat a la capital catalana un Russian Speaking Desk o unitat especialitzada dirigida a clients de països com Rússia, Ucraïna, Bielorússia, el Kazakhstan, Estònia, Letònia i Lituània.
El nou taulell busca facilitar aquestes noves inversions i ajudar compradors que busquen oportunitats en el real estate espanyol, en especial a Barcelona, amb un "acompanyament a mesura i en el seu propi idioma". Carlos Bajo, Managing director de Laborde Marcet, ex–plica que després de constatar les creixents operacions de compra d’immobles com a locals comercials, oficines i sector terciari per part de clients de països de parla russa han decidit apostar encara més per aquesta demanda.
L’empresa, amb seu a Barcelona i Madrid, potencia la seva estratègia d’internacionalització en un moment en què l’interès inversor per actius residencials a la capital catalana retrocedeix (al marge dels expats que compren per residir) per les noves regulacions que afecten el territori. Però davant la desinversió en aquest àmbit, creix l’interès per altres propietats. Segons apunta Bajo, aposten per "actius que no són habitatge", com a locals comercials "ja en rendibilitat en bones ubicacions i amb contractes sòlids", que no necessàriament han de ser eixos prime com el passeig de Gràcia.
En tot el procés
La nova unitat estarà liderada per Alexander Cruz, que també exerceix de Business Process Analyst a la companyia. Comptar amb personal especialitzat i de parla russa afavorirà l'activitat amb "inversors que operen en mercats i contextos culturals diferents". Sota assenyala que aquests tenen necessitats específiques, que van més enllà de la traducció de documents. Per això, se'ls acompanyarà durant tot el cicle, de l'anàlisi de risc i oportunitats i com estructurar el seu patrimoni, a l'adquisició i fins i tot la gestió.
Laborde Marcet espera així aprofitar l'impuls dels països de la Unió Europea i especialment d'Espanya per a la inversió internacional, gràcies a l'"estabilitat jurídica, seguretat patrimonial, qualitat de vida i potencial de revalorització" que atrau capital de països on no es dona aquest context. La guerra entre Rússia i Ucraïna és un dels detonants que tant inversors privats com 'family offices' i grans patrimonis busquin altres horitzons estables, assenyala Carlos Bajo.
Cruz afegeix que molts d'aquests clients volen "alguna cosa més que una operació puntual" i demanen estratègies patrimonials a llarg termini, que inclouen la compra d'immobles en rendibilitat (ja llogats) a "carteres immobiliàries completes". El segment de les oficines i terciari és un dels seus focus d'interès, a més dels locals comercials.
Creada per Miquel Laborde i Gerard Marcet, la consultora gestiona des del 2009 el patrimoni immobiliari de 'family offices', capitals privats i empreses nacionals i internacionals que requereixen assessorament personalitzat i professional. Però en els últims anys han ampliat la cartera de clients internacionals, creant equips especialitzats com el 'mostrador' russoparlant.
