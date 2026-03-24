El consum excessiu d’ultraprocessats pot perjudicar la fertilitat i l’embrió
Els experts suggereixen que les parelles haurien de reduir el consum d’aquests aliments, "per millorar les seves possibilitats d’embaràs i la salut del seu futur fill".
Valentina Raffio
Són molts els estudis que comencen a endinsar-se en els efectes a llarg termini d'aquesta alimentació processada. Però ara, segons revela un estudi publicat a la revista 'Human Reproduction', ja hi ha indicis que aquests productes plens de conservants podrien estar afectant la reproducció humana. Concretament, a la fertilitat dels pares i a les primeres etapes de desenvolupament embrionari dels nadons.
L'estudi, liderat per l'Erasmus University de Rotterdam, es presenta com el primer del seu tipus a analitzar de forma conjunta el paper del consum d'ultraprocessats en homes i dones abans i durant l'embaràs així com en el desenvolupament fetal. Tal com relata l'article, per indagar en aquest fenomen es va realitzar un seguiment exhaustiu de 831 dones embarassades i 651 homes entre 2017 i 2021. Cadascun dels voluntaris va proporcionar informació detallada sobre la seva dieta des d'abans de l'embaràs fins a diferents etapes del període de gestació i això va permetre, entre d'altres, fer un seguiment del seu consum diari d'ultraprocessats i estudiar paràmetres relacionats amb la seva fertilitat. Paral·lelament, els científics també van portar a terme ecografies transvaginals en les dones gestants a les setmanes 7, 9 i 11 per mesurar la longitud crani-caudal i el volum del sac vitel·lí com a indicadors clau del creixement primerenc dels fetus.
Els resultats d'aquest treball, afirmen els experts, mostren que el consum d'aliments ultraprocessats sí que influeix tant en la fertilitat dels pares com en el desenvolupament primerenc dels nadons. L'anàlisi indica que en els homes, un consum d'aliments ultraprocessats s'associa amb un augment del temps necessari per aconseguir un embaràs i amb "una menor eficiència reproductiva". En el cas de les dones, en canvi, no es va observar una relació clara amb el temps fins a la concepció. L'estudi indica que elles van patir efectes durant les primeres etapes de l'embaràs. El més destacat és que els embrions de les mares que consumien molts productes processats presentaven "un creixement lleugerament més lent" i "una mida menor del sac vitel·lí" fins com a mínim la setena setmana de gestació.
Efectes en l’organisme
Els científics afirmen que aquestes dades, tot i que il·lustratives, només donen una pista per continuar investigant. Sobretot tenint en compte que, de moment, encara no se sap quins són els mecanismes biològics darrere d'aquest fenomen. Tot i que sí algunes hipòtesis. En el cas dels homes, es creu que els espermatozoides són particularment sensibles a factors com l'estrès oxidatiu, la inflamació i la qualitat nutricional i, ja que les dietes riques en ultraprocessats solen contenir altes quantitats de sucres afegits, greixos poc saludables i additius, a més de ser pobres en nutrients essencials, tot això podria afectar la qualitat del semen, incloent paràmetres com la mobilitat o la integritat de l'ADN. En el cas de les dones es creu que una dieta desequilibrada podria alterar l'entorn embrionari a través de mecanismes metabòlics i inflamatoris, afectant de forma subtil però significativa el creixement dels fetus durant les seves primeres setmanes de formació.
Malgrat la rellevància dels resultats, els autors insisteixen a interpretar-los amb cautela, ja que es tracta d’un estudi observacional.
