Cursa popular
La Cursa Nocturna de L’Hospitalet se celebrarà el 16 de maig i buscarà un recorregut una mica «més urbà»
L’esdeveniment comptarà amb un nou organitzador: Seven Mila Events, que prendrà el relleu de Tandem Projects
Àlex Rebollo
La ja tradicional Cursa Nocturna de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) no se celebrarà aquest 2026 en el marc de les Festes de Primavera, com és habitual. La data de la 16a edició es retardarà fins gairebé un mes més tard: el dissabte 16 de maig, tal com ha pogut saber aquest diari, i no se celebrarà, doncs, el 18 d’abril, com estava previst en un inici.
Fonts municipals expliquen que aquesta decisió ha vingut derivada d’una concatenació de contratemps en l’agenda dels diferents caps de setmana des del 18 d’abril que han portat al fet que el dia 16 de maig sigui l’assenyalat per dur a terme un esdeveniment que, segons l’organització, el 2025 va sumar més de 7.000 corredors inscrits, la xifra més alta des que se celebra la Nocturna, que, com indica el seu nom, se celebra una vegada ja s’ha post el sol. Això suposarà, doncs, que l’esdeveniment comenci una mica més tard de l’habitual, atès que el 16 de maig l’astre rei no es pon a Barcelona fins passades les 9.05 hores.
La Cursa Nocturna busca ara definir un nou recorregut que s’endinsi una mica més a la ciutat i no transcorri només pels polígons de L'Hospitalet al sud de la Granvia. Fonts municipals i de l’esport coincideixen que en els últims anys una de les queixes més repetides pels participants era que el circuit es limitava massa al districte econòmic.
La idea ara és que continuï mantenint la plaça d’Europa com a centre neuràlgic i que bona part de la cursa passi pel seu entorn, però que en alguns moments pugui entrar als carrers de L’Hospitalet. D’aquesta manera, la cursa popular recuperaria un recorregut una mica «més urbà», com ja havia fet en edicions més antigues. Aquest apartat encara s’ha de concretar amb el repte afegit de minimitzar les molèsties veïnals.
Canvi de dia
El principal motiu per moure la cursa de dia és que el mateix dissabte 18 d’abril està previst que el recinte de Fira Gran Via de L’Hospitalet aculli la primera trobada de la Mobilització Progressista Global. Es tracta d’una trobada progressista internacional que encapçalarà el president del Govern, Pedro Sánchez, i que espera comptar amb caps d’estat i líders d’esquerres d’arreu del globus. Precisament, la Cursa Nocturna de L’Hospitalet es durà a terme als voltants de la plaça Europa i, per consegüent, del polígon on s’ubica el recinte de la Fira. D’aquesta manera, la presència de l’esdeveniment socialista suposarà així molt menys marge de l’habitual per preparar l’organització de la cursa i el consegüent dispositiu de seguretat que l’acompanyi.
El cap de setmana següent és el del 25 d’abril i coincidirà amb els principals esdeveniments festius i concerts de les Festes de Primavera de la localitat, cada vegada més consolidades com la Festa Major no oficial de la segona ciutat de Catalunya. Les mateixes fonts municipals assenyalen que només la Nocturna suposa un dispositiu policial de més de 45 agents, cosa que és «impossible» d’organitzar si s’han de cobrir també els concerts de Can Sumarro, a la Remunta o el correfoc ja programat.
El 2 de maig seria el dissabte següent disponible, però coincideix amb un festiu previ, cosa que limita les possibilitats d’atreure corredors. I una cosa similar passa de cara al cap de setmana del dissabte 9 de maig, atès que ja està programada la Cursa d’El Corte Inglés per al dia 10 i es limita la capacitat de l’esdeveniment hospitalenc per sumar participants. Per això, s’ha fixat finalment el 16 de maig com a data final per celebrar la cursa més emblemàtica de L’Hospitalet.
Relleu en l’organització
A més dels problemes d’agenda, la licitació per dur a terme la cursa hospitalenca ja ha anat amb poc marge. L’anunci es va publicar el 21 de gener de 2026, però, a més, el procés administratiu es va allargar una mica més del previst perquè Tandem Projects S.L., la segona classificada respecte de les ofertes presentades per fer-se amb la gestió de la cursa i la societat que havia organitzat la cursa els últims anys, va recórrer la decisió de l’administració local de L'Hospitalet d’adjudicar el contracte a Seven Mila Events S.L., empresa que, entre altres esdeveniments, organitza la Cursa de Bombers de Barcelona.
L’Ajuntament de L’Hospitalet va acabar desestimant la setmana passada les reclamacions de Tandem. Amb tot, el contracte encara no ha estat oficialment adjudicat a Seven Mila Events, cosa que hauria d’ocórrer en les pròximes hores o dies. És a dir, que si la cursa s’hagués mantingut el 18 d’abril, l’empresa adjudicatària hauria tingut menys de tres setmanes per organitzar-la.
