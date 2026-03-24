Un drama en tres capítols
La nova docusèrie ‘La fugida. Veritats ocultes’ s’emetrà aquesta nit a TV3 dins del programa ‘Nits sense ficció’ (22.05 hores). A la plataforma 3Cat es podrà veure en tres parts, en una versió ampliada amb més històries i nous angles.
J. G. Albalat
Fa dos anys, el documental La fugida, coproduït per EL PERIÓDICO, 3Cat i Ottokar, va portar a col·lació la història dels sacerdots Francesc Peris i Lluís Tó, dos professors de les escoles jesuïtes de Barcelona que van ser enviats a Bolívia després d’abusar sexualment dels seus alumnes. Ara, La fugida. Veritats ocultes s’endinsa en nous casos de pederàstia, en aquesta ocasió en l’orde dels escolapis. El treball periodístic deixa al descobert com els agressors han eludit la justícia i com les congregacions a què pertanyien els van protegir.
La nova docusèrie, coproduïda de nou per EL PERIÓDICO, 3Cat i Ottokar, s’emetrà avui a TV3 i 3Cat (22.05 hores). A TV3 ho farà amb una versió unitària dins del programa Nits sense ficció. A la plataforma 3Cat es podrà veure en format de sèrie documental de tres capítols, en una versió ampliada amb més històries i nous angles.
L’encobriment és el capítol que recorda el cas de l’escolapi Josep Blay, condemnat el 2009 per tres delictes continuats d’abusos sexuals a nenes de vuit anys a Alella, al Maresme. Les famílies van denunciar el cas el 2016, quan van saber que el religiós era el coordinador de la catequesi de l’Escola Pia de Balaguer (Noguera). Abans havia sigut destinat a Tàrrega (Urgell). La coproducció, basada en una investigació del periodista d’EL PERIÓDICO Guillem Sánchez, va localitzar l’octubre del 2024 aquest sacerdot en una escola de la part alta de Barcelona i va descobrir que Blay continuava acudint gairebé cada dia a aquesta escola, on coincidia amb menors de la mateixa edat que les seves víctimes d’Alella, per oficiar missa per a una comunitat de monges situada al mateix edifici. El provincial de l’Escola Pia de Catalunya, Jordi Vilà, havia explicat que Blay es trobava sota la supervisió del seu superior i que només sortia del geriàtric per acompanyar malalts al metge. Però durant el rodatge del documental La fugida. Veritats ocultes es va comprovar que Blay sortia quan volia del geriàtric.
Missioner al Senegal
El capítol titulat La impunitat reconstrueix la història de Manel Sales, un missioner escolapi que va abusar de menors durant 25 anys al Senegal i que en l’actualitat viu en un pis dels escolapis a Catalunya. L’ordre continua emparant-lo: el manté econòmicament i li obre les portes de la residència de Barcelona cada vegada que ho requereix. I mai ha sigut jutjat pels tribunals de justícia. La fugida. Veritats ocultes també ha localitzat i entrevistat Sales. Consultat sobre aquests fets, Sales admet que són certs, assegura haver pres consciència del mal que va fer i reconeix que les víctimes són més de 20.
El tercer episodi és La germandat, en el qual se segueix el rastre d’altres acusats que van actuar en altres escoles religioses, com Joaquim Calvet, de l’Escola Pare Manyanet, i Arnaldo Farré, dels maristes.
